Unilever nomeia CEO para nova empresa de sorvetes em meio a conflito com Ben & Jerry’s

A Unilever propôs que o executivo Peter ter Kulve, executivo de longa data da companhia, atue como CEO da Magnum Ice Cream Company, nova empresa que será criada a partir do desmembramento da divisão de sorvetes do grupo. A expectativa é que o nome seja aprovado pelo conselho da Unilever em julho, segundo porta-voz da companhia.

Hoje, Kulve já comanda a área de sorvetes da Unilever. Entretanto, com a separação do negócio, ele passará a liderar a companhia de forma independente. A nova empresa, Magnum Ice Cream Company, deve ser listada na bolsa de Amsterdã ainda em 2025, de acordo com informações da Reuters.

A nova companhia reunirá seis das dez maiores marcas de sorvetes do mundo, entre elas a Magnum e a Ben & Jerry’s. Kulve é um executivo já conhecido da Unilever e ocupa atualmente o cargo de presidente da divisão de sorvetes do grupo.

A separação faz parte de uma estratégia da Unilever para focar em áreas com crescimento mais acelerado e melhorar a eficiência operacional. A unidade de sorvetes gerou € 8,3 bilhões (US$ 9,6 bilhões) em receitas no ano passado e responde por cerca de 20% do mercado global, segundo o Barclays.

Conflito com a Ben & Jerry’s

Desde que assumiu a liderança da área de sorvetes, em 2024, Kulve tem enfrentado resistência da diretoria independente da Ben & Jerry’s, marca que foi adquirida pela Unilever em 2000. O acordo de compra incluiu uma cláusula que garantiu à marca um conselho autônomo com poder sobre decisões ligadas à sua missão social, enquanto a Unilever manteve o controle financeiro e operacional.

O relacionamento se deteriorou ainda mais no fim de 2024, quando a Ben & Jerry’s processou a Unilever. A acusação era de que a companhia estaria tentando silenciar manifestações públicas da marca em apoio a refugiados palestinos e contrárias à ajuda militar a Israel.

Segundo o Barclays, a Ben & Jerry’s é a terceira maior marca de sorvetes do mundo, atrás apenas da Magnum e da Haagen-Dazs, da General Mills. Cerca de 60% de suas vendas vêm dos Estados Unidos.

“Magnum e Ben & Jerry’s são as principais marcas premium da nova empresa”, afirmou o analista Warren Ackerman. Para ele, investidores vão buscar sinais de estabilidade na liderança. “Com o litígio ainda em curso, o risco de novos desdobramentos continua no radar”, completou.