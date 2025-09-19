Empresas estrangeiras ampliam investimentos e integração em Xangai

Xangai continua a ser um dos maiores polos de atração de investimentos estrangeiros na China. No verão de 2025, o Lego Resort, inaugurado em tempo recorde, se destacou ao atrair uma grande quantidade de turistas. Este é o primeiro parque temático da Lego no país e o maior do mundo.

Segundo Chen Jie, gerente-geral do resort, a construção e a abertura do complexo levaram apenas 18 meses, graças ao apoio direto do governo local. "O ambiente de negócios em Xangai permitiu que alcançássemos a chamada 'velocidade chinesa'", declarou.

Novos projetos multinacionais em Xangai

Em 2025, a cidade registrou o lançamento de vários projetos multinacionais importantes. A Toyota criou uma empresa independente dedicada à pesquisa, ao desenvolvimento e à produção de veículos elétricos Lexus e baterias.

A Louis Vuitton, por sua vez, abriu uma nova estrutura multifuncional que combina exposição, butique e gastronomia, tornando-se um novo ponto turístico.

A Dassault Systèmes também marcou presença ao inaugurar seu primeiro laboratório de inovação aberta na China, focado em manufatura avançada, novos materiais, infraestrutura verde e ciências da vida.

A integração das empresas no ecossistema chinês

Pascal Daloz, diretor de negócios de inovação da Dassault Systèmes na China, destacou o crescimento impressionante da companhia no país, que aumentou mais de 22 vezes nos últimos 20 anos.

Ele afirmou que a empresa busca se integrar ao ecossistema local e apoiar startups chinesas para alcançar o mercado global, com o objetivo de estar "na China, pela China".

Expansão de empresas já estabelecidas em Xangai

Além dos novos investimentos, empresas já estabelecidas em Xangai também estão ampliando suas operações. A ABeam Consulting, por exemplo, expandiu seu escopo de atuação.

Inicialmente focada no apoio a empresas japonesas, a consultoria agora ajuda também companhias chinesas a se expandirem para o Sudeste Asiático, África e outras regiões.

“A ampliação da nossa atuação reflete a crescente integração entre os mercados asiáticos”, explicou Yosuke Nakano, presidente da subsidiária da empresa em Xangai.

Parcerias estratégicas no setor jurídico

No setor jurídico, o escritório conjunto Baker McKenzie FenXun, fundado em 2015 na Zona de Livre Comércio de Xangai, consolidou-se como um modelo de cooperação entre firmas chinesas e estrangeiras.

Shi Miao, sócio sênior da firma, destacou como as políticas de escritórios conjuntos facilitaram a integração de serviços jurídicos, atendendo empresas que buscam internacionalização.

Este ano, o escritório passou a integrar o conselho do Centro de Serviços Integrados de Internacionalização de Empresas de Pudong, em Xangai.

Cresce o número de empresas estrangeiras em Xangai

Dados oficiais indicam que, entre janeiro e julho de 2025, Xangai registrou a criação de 3.624 novas empresas estrangeiras, um aumento de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Atualmente, a cidade abriga cerca de 80 mil companhias internacionais, 1.050 sedes regionais de multinacionais e 623 centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Segundo autoridades locais, a estratégia das empresas estrangeiras passou de "investir na China" para "enraizar-se na China", avançando agora para parcerias de longo prazo em setores estratégicos. Esse movimento reflete o crescente poder de atração do mercado chinês e suas promissoras perspectivas de expansão.