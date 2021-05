Carro elétrico mais vendido do Brasil pode custar mais de R$ 1 milhão

O JAC iEV20 é o carro elétrico mais barato do país e custa 159.900 reais. Mas o líder de vendas por aqui é praticamente oposto: o Porsche Taycan vendeu 170 unidades entre janeiro e abril deste ano (e pode custar até 1.042.201 reais). Não bastasse a curiosidade, não foi emplacada nenhuma unidade das opções mais baratas – o modelo é trazido em cinco versões a partir de 573.461 reais.

De acordo com dados da Mobiauto, foi a configuração intermediária 4S, de quase 650 mil reais, que fez mais sucesso nas concessionárias. Foram 128 emplacamentos. Em seguida, vêm as opções topo de linha Turbo S e Turbo, que venderam 27 e 15 unidades, respectivamente. Para efeito de comparação, o iEV20 vendeu somente 16 unidades, com nove delas emplacadas no mês de janeiro.

Confira os preços do Porsche Taycan no Brasil:

Taycan: 573.461 reais;

Taycan 4 Cross Turismo: 633.461 reais;

Taycan 4S: 649.398 reais;

Taycan Turbo: 891.354 reais;

Taycan Turbo S: 1.042.201 reais.

No ano passado, foi outro modelo do Grupo Volkswagen que liderou as vendas de elétricos no mercado brasileiro: o Audi e-tron, que parte dos 559.900 reais, com 185 emplacamentos em doze meses. Por sua vez, o Taycan já é o terceiro veículo mais vendido da Porsche aqui, atrás somente do 911, que ficou em primeiro lugar de emplacamentos da marca (337 unidades), e do SUV Macan (239).

“Primeiro ponto é que, cada vez mais, os veículos caminham para ter mais tecnologia. Por outro lado, as camadas mais favorecidas da população, restringidas de viagens e passeios, tem se voltado para atender anseios de consumo. E já não resta dúvidas de que carros com mais tecnologia têm interesse elevado”, afirma Antonio Jorge Martins, coordenador de cursos da área automotiva na FGV.

Além dos fabricantes de luxo e de marcas chinesas como Caoa Chery, JAC e BYD – essas três focam em vendas diretas a empresas –, há opções de veículos elétricos entre marcas generalistas, como Chevrolet Bolt, de 274.000 reais; Nissan Leaf, de 274.900 reais; e o recém-atualizado Renault Zoe, que custa entre 204.990 e 219.990 reais. Já o novo Mini Cooper S E é vendido a até 264.990 reais.

Na configuração topo de linha, o Porsche Taycan oferece dois motores, com potência combinada de 680 cv – que chega a 761 cv durante tempo limitado – e 86,7 kgfm de torque. Com bateria de 93,4 KWh, tem autonomia de 381 km. Já a versão mais barata tem somente um motor com 326 cv e 35,6 kgfm, sempre com bateria de 79,2 KWh e autonomia para até 354 km com uma única recarga.

