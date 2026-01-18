Ele trouxe uma tecnologia dos EUA e criou um negócio de milhões com carpetes

Especializada na manutenção profissional de carpetes e revestimentos têxteis, a MilliCare atua em um segmento que vai muito além da limpeza convencional.

Presente no Brasil desde 1999, a companhia opera com um sistema exclusivo e patenteado de higienização a seco, criado nos Estados Unidos e trazido ao país pelo empreendedor Paulo Jubilut.

O método preserva as fibras dos têxteis, reduz custos operacionais e contribui para a melhoria da qualidade do ar interior, tema que ganhou ainda mais relevância após a pandemia.

Hoje, a MilliCare higieniza mais de 50 milhões de m² de carpetes por ano no mundo e atende empresas de diversos setores no Brasil, com atuação concentrada no mercado corporativo.

Como funciona o método patenteado

A proposta da empresa parte do princípio de que a limpeza de têxteis não deve ser avaliada apenas pelo aspecto visual. A manutenção adequada desses materiais está diretamente ligada à saúde dos ambientes e das pessoas, além da preservação dos materiais ao longo do tempo.

O método utilizado pela MilliCare se baseia em tecnologia de adsorção, com partículas secas que capturam, retêm e removem sujeira e contaminantes sem o uso excessivo de água.

Diferentemente dos processos tradicionais de lavagem, que tendem a espalhar resíduos e deixar umidade nas fibras, a higienização a seco permite uma limpeza profunda, com menor impacto ambiental e sem interromper o uso dos espaços.

O sistema é reconhecido pelo Carpet and Rug Institute, principal referência internacional do setor.

Serviços consultivo e tecnológico

A atuação da MilliCare vai além da execução dos serviços.

“Trabalhamos com um modelo consultivo, avaliando cada ambiente de acordo com o fluxo de pessoas, o tipo de uso e a necessidade de manutenção”, esclarece o CEO.

Entre as soluções desenvolvidas está o MilliKit, um kit exclusivo que utiliza uma fórmula patenteada composta por partículas de polímero MilliCare.

Essas partículas atraem e retêm sujeira, odores e alérgenos, permitindo que equipes de limpeza do próprio cliente façam intervenções rápidas no dia a dia, com o auxílio de um aspirador de pó.

“A solução ajuda a manter a aparência e a durabilidade dos têxteis, reduzindo a necessidade de chamadas emergenciais”, diz.

Outro avanço é o MilliClick, uma plataforma voltada à gestão da qualidade do ambiente, adaptada à realidade de cada cliente.

Com o uso de sensores inteligentes, a ferramenta monitora os ambientes em tempo real e oferece ao gestor de facilities mais controle sobre a manutenção e as condições internas, incluindo indicadores relacionados à qualidade do ar.

Setor mais organizado

Formado em propaganda e marketing, Jubilut construiu sua carreira em uma multinacional ligada a tecnologia e produtos de alto valor agregado.

Após quase duas décadas atuando nos mercados de infraestrutura predial, conectividade, pisos elevados e revestimentos, ele identificou na manutenção de carpetes um problema estrutural mal resolvido no país.

Em 2018, decidiu se dedicar integralmente à MilliCare e desenvolver o negócio com foco técnico, educacional e científico.

Na operação, Jubilut atua ao lado do sócio e irmão, Silvio, responsável pela execução e pela qualidade dos serviços. Juntos, estruturaram um modelo que prioriza conhecimento, padronização e formação profissional.

Nesse contexto, nasceu a Universidade MilliCare, a primeira do país dedicada exclusivamente à capacitação técnica em manutenção de carpetes e têxteis.

A iniciativa segue o padrão de treinamentos aplicados nos Estados Unidos e busca garantir que todos os profissionais da empresa atuem com o mesmo nível de conhecimento em qualquer região do Brasil.

A primeira turma tem início neste mês de janeiro e, em uma segunda fase, os cursos devem ser abertos ao mercado.

Em 2021, o executivo deu um passo importante ao participar do desenvolvimento do Guia Oficial Abritac, documento técnico que passou a orientar o mercado brasileiro sobre a manutenção correta de carpetes, alinhado às melhores práticas internacionais.

Segundo Jubilut, a iniciativa ajudou a organizar um setor que, por muitos anos, utilizou processos inadequados e contribuiu para a percepção negativa sobre esse tipo de revestimento.

Todo esse histórico levou a empresa a integrar o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 . Em 2024, a MilliCare registrou faturamento de R$ 3,3 milhões, alta de 12% em relação ao ano anterior.

Expansão

Em 2025, a MilliCare Brasil registrou crescimento de 66% em novos negócios e de 52% em faturamento. A empresa atende mais de 300 clientes, realiza entre 120 mil e 150 mil m² de higienização por mês e conta com mais de 40 colaboradores, número cerca de 20% maior do que no ano anterior.

Para os próximos anos, a expansão deve ocorrer de forma direta, sem adoção do modelo tradicional de franquias.

Além disso, a companhia trabalha no desenvolvimento de novas soluções ligadas ao monitoramento da qualidade do ar e à manutenção técnica de pisos frios, já consolidadas nos Estados Unidos e com previsão de chegada ao Brasil a partir deste ano.

Por fim, a expectativa é manter um ritmo de crescimento entre 50% e 60% nos próximos anos.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.