Argentina levará 'estoque proibido' de cerveja do Catar após título da Copa do Mundo

A Argentina encerrou o jejum de 36 anos sem conquistar uma Copa do Mundo no domingo, 18, ao vencer a França na final. Além da gloria de se tornar a melhor seleção do mundo nos próximos quatro anos e ter uma premiação milionário paga pela Fifa, os argentinos têm mais um motivo para comemorar.

Após a venda de bebida ser proibida nos estádios do Catar, a Budweiser, uma das patrocinadoras do torneio, anunciou que o estoque de bebida iria para o vencedor do torneio. Com o título de Messi e companhia, as cervejas irão para a Argentina.

A cervejaria não havia dado detalhes se iria enviar todo o estoque de bebida ou apenas uma quantidade simbólica. Em vídeo publicado no Twitter da marca, torcedores aparecem de pé sob um contêiner da Budweiser. "Trouxemos as Buds", escreve em postagem. Além das cervejas, a marca prometeu também uma comemoração especial no país.

Nos trajimos las BUDS. 🍻 pic.twitter.com/reme2e2T8s — Budweiser Argentina (@budweiser_ar) December 19, 2022

Em outra publicação, na conta internacional da cervejaria, a marca falou que um avião com cervejas ia completar a comemoração. "Não tem jeito melhor para a Argentina comemorar do que com um avião cheio de Buds".

Cerveja na Copa do Catar

A ideia inicial da Fifa era que as vendas começariam três horas antes do jogo e seriam suspensas 40 minutos antes para dar tempo dos torcedores consumirem.

Antes do Mundial começar, foi anunciado haveria consumo de cerveja apenas nos eventos da Fifa, a chamada Fifa Fanfestival e em áreas exclusivas. Cerveja sem álcool foi vendida ao preço de R$ 45.