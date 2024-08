Cantão e Jiangsu brigam por posto de maior economia provincial da China

Após a publicação dos dados econômicos do primeiro semestre de 2024, uma comparação entre províncias chamou a atenção. A vantagem da província de Cantão, a maior economia doméstica da China, em relação ao segundo lugar, Jiangsu, foi ainda mais reduzida, levando alguns a especular que a maior província econômica da China está prestes a mudar de mãos.

No primeiro semestre deste ano, o PIB de Cantão foi de 6,524 trilhões de yuans, enquanto o de Jiangsu foi de 6,333 trilhões de yuans, o que equivale a aproximadamente 97,06% do primeiro. A diferença entre os dois foi de 191,62 bilhões de yuans, o menor valor nos últimos cinco anos. No ano passado, o PIB de Jiangsu foi 244,45 bilhões de yuans menor que o de Cantão, e no ano anterior foi 260,93 bilhões de yuans menor.

Equilíbrio do desenvolvimento provincial

A partir da taxa de crescimento econômico das principais cidades da província, Cantão apresenta uma diferenciação significativa, enquanto Jiangsu é mais equilibrada. No primeiro semestre, entre as 10 cidades de Cantão com maior PIB, há tanto algumas com alto desempenho, como Shenzhen, Dongguan e Zhuhai, quanto com baixo desempenho, como Guangzhou, Foshan, Jiangmen, Maoming e Zhanjiang.

Os dados mostram que, no primeiro semestre, o crescimento real do PIB de Shenzhen, Dongguan e Zhuhai foi de 5,9%, 5,3% e 5,5%, respectivamente, todos bem acima da média de Cantão (3,9%) e também acima da nacional (5%). Enquanto o crescimento real do PIB de Guangzhou, Foshan, Jiangmen, Maoming e Zhanjiang foi de apenas 2,5%, 1,7%, 3,4%, 1,5% e 0,8%, respectivamente. Entre elas, as cidades de Guangzhou e Foshan, que são núcleos da província e grandes centros industriais, têm um impacto particularmente significativo sobre Cantão. Zhanjiang, no primeiro semestre, teve um PIB de 1,943 bilhão de yuans menor que no mesmo período do ano anterior, sendo uma das poucas cidades na China com crescimento nominal negativo do PIB.

Em comparação, as 13 cidades de Jiangsu estão mais equilibradas no desenvolvimento, com 9 das 10 primeiras cidades tendo uma taxa de crescimento real do PIB acima da nacional, pelo menos em 0,6 pontos percentuais. Apenas a cidade de Nanjing (4,4%) teve crescimento abaixo da média nacional. A cidade de “nível de prefeitura mais forte”, Suzhou, teve um crescimento real de 6,2%, ocupando o primeiro lugar entre as 10 cidades com maior crescimento da China no primeiro trimestre.

Cantão mantém vantagem na comparação de indicadores-chave

Apesar de Cantão ter um equilíbrio de desenvolvimento inferior a Jiangsu, alguns indicadores-chave, como economia, finanças, impostos, tecnologia, transporte e população, mostram que o poder econômico de Cantão ainda é superior. Ou seja, mesmo que o tamanho econômico seja semelhante, o “valor do PIB por unidade” de Cantão é maior que o de Jiangsu.

A indústria é o principal motor da economia nacional da China. Em termos de competitividade industrial, os relatórios estatísticos locais mostram que, em 2023, o lucro total das empresas industriais acima de um determinado tamanho em Cantão foi de 1,057 trilhões de yuans, enquanto em Jiangsu foi de 934,4 bilhões de yuans, com uma diferença de 123,1 bilhões de yuans entre os dois.

O número de empresas listadas está altamente relacionado com a vitalidade econômica de um local. Até o fim do ano passado, Cantão tinha 872 empresas listadas no mercado interno, enquanto Jiangsu tinha 690 empresas listadas.

O total de fundos reflete o potencial de desenvolvimento de uma região. De acordo com os dados estatísticos do Banco Popular da China, em 2023, o saldo total de depósitos em moeda local e estrangeira das instituições financeiras em Cantão foi de 35,09 trilhões de yuans, enquanto em Jiangsu foi de 24,59 trilhões de yuans.

A receita tributária representa a capacidade financeira da economia local. De acordo com os dados estatísticos da Administração Estatal de Impostos e dos Departamentos de Impostos de Cantão e Jiangsu, a receita tributária doméstica organizada pelo Departamento de Impostos de Cantão no ano passado foi de 2,1638 trilhões de yuans, aproximadamente 1,39 vezes a mais que a de Jiangsu (1,5587 trilhão de yuans).

De acordo com os dados do Ministério das Finanças, no ano passado, Cantão contribuiu com 115,814 bilhões de yuans para o ajuste de pensões de todo o país, o que representa quase metade das receitas de fundos de ajuste nacional. Enquanto isso, Jiangsu contribuiu com 17,711 bilhões de yuans, aproximadamente 7,3% do total nacional.

Em termos de capacidade inovadora, no final do ano passado, Cantão tinha um total de 75 mil empresas de alta tecnologia, superior às 51 mil de Jiangsu. A despesa em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de Cantão como porcentagem do PIB foi de 3,39%, superior aos 3,2% de Jiangsu. Durante o ano, Cantão adicionou 143,1 mil novas patentes de invenção concedidas, superior às 108 mil de Jiangsu. O número de pedidos internacionais de patentes PCT de Cantão foi de 23,7 mil, ocupando o primeiro lugar no país, muito acima das 6,5 mil de Jiangsu.

No aspecto da economia externa, durante o ano todo, o valor total das importações e exportações de bens de Cantão foi de 8,3 trilhões de yuans, enquanto o de Jiangsu foi de 5,25 trilhões de yuans. A diferença equivale a aproximadamente o valor total de importações e exportações de uma província como Shandong. Durante o ano, Cantão estabeleceu 21.685 novas empresas de investimento direto estrangeiro, mais de seis vezes o número de Jiangsu (3.481).

No consumo, o total de vendas de bens de consumo social de Cantão foi de 4,749 trilhões de yuans, 194,7 bilhões de yuans a mais que o de Jiangsu (4,555 trilhões de yuans).

Os dados acima mostram que, atualmente, a escala econômica de Cantão e sua importância para a economia nacional são significativamente maiores que as de Jiangsu, tornando-a a incontestável maior província econômica do país.

Diferenças de modelos de desenvolvimento

Especialistas do Instituto de Desenvolvimento Integrado da China (Shenzhen) analisaram que a redução da diferença de PIB entre Cantão e Jiangsu reflete as diferenças nos modelos de desenvolvimento das duas províncias. Cantão adota um modelo de desenvolvimento impulsionado por polos, com as duas cidades-núcleo de Guangzhou e Shenzhen, além de Foshan e Dongguan, cidades com PIB de trilhões em yuans, impulsionando o desenvolvimento das cidades e condados vizinhos. Jiangsu, por outro lado, segue um modelo de desenvolvimento equilibrado e em etapas, com as 13 cidades de nível de prefeitura apresentando uma característica de arranjo em degraus.

É difícil determinar qual modelo é superior. Cantão tem duas cidades com PIBs que ultrapassam 3 trilhões de yuans, mas existe uma lacuna significativa com as cidades com PIBs abaixo de 1 trilhão de yuans, com uma grande diferença no tamanho entre as cidades líderes e as demais. As cidades de Jiangsu estão mais equilibradas em seu desenvolvimento, mas também enfrentam o problema de capacidade de irradiação insuficiente da capital provincial Nanjing e da campeã do PIB Suzhou, resultando em uma menor coesão econômica entre as cidades da província e uma falta de efeito de liderança.

Fonte: finance.sina.cn