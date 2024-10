AT&T anuncia saída da DirecTV e volta foco para o 5G

Nesta terça-feira, 01, a empresa americana de telecomunicações AT&T anunciou que está vendendo sua participação restante na DirecTV e busca mudar seu foco para a conectividade 5G e fibra.

A empresa disse que está transferindo toda a sua participação de 70% na empresa para a empresa de private equity TPG e espera US$ 7,6 bilhões em pagamentos em dinheiro da DirecTV e da TPG nos próximos seis anos, segundo informações do Quartz.

No segundo trimestre, a AT&T adicionou 419.000 assinantes mensais de telefonia sem fio. A empresa disse que espera um crescimento de receita na faixa de 3% para o resto de 2024.

Por sua vez, a DirecTV anunciou que adquirirá o negócio de televisão por satélite da EchoStar, incluindo a Dish TV. Pelo acordo, a DirecTV pagará à EchoStar simbolicamente US$ 1 e assumirá US$ 9,75 bilhões da dívida da Dish.

A aquisição faz parte de um esforço para combater o domínio da indústria de streaming sobre o mercado de televisão.

Novo posicionamento da DirecTV

"A DirecTV opera em uma indústria de distribuição de vídeo altamente competitiva", disse o presidente-executivo da DirecTV, Bill Morrow, em um comunicado. "Com maior escala, esperamos que uma DirecTV e Dish combinadas sejam mais capazes de trabalhar com programadores para concretizar nossa visão para o futuro da TV, que é agregar, selecionar e distribuir conteúdo adaptado aos interesses dos clientes, e estar melhor posicionada para concretizar eficiências operacionais enquanto cria valor para os clientes por meio de investimento adicional."

A DirecTV disse que o acordo permitirá que ela ofereça pacotes menores a preços mais baixos e expanda suas opções de programação. Também permitirá que a empresa permaneça competitiva na indústria de TV, em um momento em que os consumidores dos EUA estão se livrando de suas ofertas tradicionais de cabo e satélite em favor das principais plataformas de streaming.

Juntas, a DirecTV e a Dish perderam coletivamente 63% de seus clientes de satélite desde 2016. A DirectTV estima, no entanto, que a empresa combinada tem o potencial de reduzir custos em US$ 1 bilhão por ano. Ambas as transações devem ser fechadas no final de 2025, segundo o Quartz.