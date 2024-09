YouTube expande anúncios em vídeos pausados para todos os anunciantes

Após quase seis anos desde os primeiros alertas sobre a chegada de anúncios durante pausas em vídeos, o YouTube agora confirma que essa estratégia foi amplamente adotada. Segundo Oluwa Falodun, gerente de comunicação da plataforma, "como vimos uma forte resposta tanto de anunciantes quanto de usuários, lançamos amplamente os anúncios de pausa para todos os anunciantes".

O YouTube começou a testar os anúncios de pausa em 2023 com um número limitado de parceiros, mas, em abril de 2024, o diretor de negócios do Google, Philipp Schindler, revelou que essa funcionalidade era um sucesso esperado entre as empresas de publicidade e uma fonte lucrativa para o Google.

O formato não é novidade. Plataformas de streaming dos EUA como Hulu e AT&T já utilizam anúncios durante pausas.

O YouTube defende que os anúncios de pausa oferecem uma experiência “menos interruptiva” para os usuários, mas não esclareceu se os anúncios tradicionais serão menos frequentes com essa nova abordagem. Em 2023, a plataforma já havia introduzido anúncios não puláveis, e testou anteriormente anúncios mais longos, mas com menor frequência de exibição.