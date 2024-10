China tem 966 milhões de usuários de telefonia móvel 5G

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China informou que o número total de usuários de telefonia móvel 5G das três empresas de telecomunicações básicas e da China Broadnet atingiu 1,778 bilhão, dos quais 966 milhões eram usuários de telefonia móvel 5G. Esse total representa um aumento líquido de 144 milhões em relação ao final de 2023.

Os dados mostram que até o final de agosto, o número total de estações base 5G na China atingiu 4,042 milhões, um aumento líquido de 665 mil em relação ao final do ano anterior, representando 32,1% do número total de estações base para telefones móveis.

Até o final de agosto, o número de usuários finais de Internet das Coisas das três empresas de telecomunicações básicas atingiu 2,565 bilhões, um aumento líquido de 23,3 milhões em número em relação ao final do ano anterior, representando 59,1% do número total de conexões de terminais móveis (incluindo usuários de telefonia móvel e usuários finais de Internet das Coisas). O número total de usuários de IPTV (televisão via Internet) atingiu 406 milhões em número, um aumento líquido de 4,704 milhões, comparado com o total registrado até dezembro de 2023.

Receita do setor

Nos primeiros oito meses de 2024, o volume total de negócios de telecomunicações manteve um crescimento de dois dígitos, e a taxa de crescimento da receita de negócios de telecomunicações manteve-se estável com uma ligeira queda.

Nos primeiros oito meses, a receita acumulada dos negócios de telecomunicações atingiu RMB 1,1732 trilhão, um aumento de 2,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Calculado com base nos preços do ano anterior, o volume total de negócios de telecomunicações cresceu 11,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Até o final de agosto, o número total de usuários de acesso à banda larga fixa da Internet das três empresas de telecomunicações básicas atingiu 659 milhões de domicílios, um aumento líquido de 23,07 milhões de domicílios em relação ao final do ano anterior.