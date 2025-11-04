Ari de Sá Neto é eleito Empreendedor do Ano EY 2025

O fundador e CEO da Arco Educação, Ari de Sá Neto, foi o destaque da 28ª edição do Programa EY Empreendedor do Ano Brasil, realizada nesta terça-feira, 28, em São Paulo. Ele foi homenageado na categoria Master, principal reconhecimento da noite, e será o representante do país na etapa global do EY World Entrepreneur Of The Year™, em maio de 2026, em Mônaco.

O evento, que reuniu alguns dos principais líderes empresariais do país, teve como tema “como a ambição molda o extraordinário” — uma reflexão sobre o papel transformador das lideranças.

“O empreendedorismo brasileiro é movido pela criatividade, pela capacidade de adaptação e pela busca constante por oportunidades. Em um país repleto de diversidade e potencial, nossos empreendedores identificam necessidades, criam soluções inovadoras e impulsionam o desenvolvimento. Isso nos posiciona com destaque no cenário global”, afirma Raquel Teixeira, sócia-líder de EY Private Latam e líder do Programa EY Empreendedor do Ano Brasil.

Categoria Master



Além de Ari de Sá Neto, representante desta categoria, também foram homenageados Thiago De Luca (Frescatto) e Luis Felipe Coutinho (Origem Energia). À frente da Arco Educação, Ari transformou uma startup em uma das maiores referências em tecnologia educacional do país. Hoje, a empresa impacta mais de 4 milhões de alunos de mais de 10 mil escolas com soluções que vão da gestão pedagógica a plataformas digitais de aprendizado.

“A gente faz algo em que realmente acredita: transformar a vida das pessoas por meio da educação”, afirma Sá Neto. “Somos grandes parceiros das famílias brasileiras nesse processo tão importante.”

Protagonismo empreendedor



Além da categoria Master, outras seis categorias reconheceram histórias que refletem a diversidade e a força do empreendedorismo brasileiro. Em Emerging, os homenageados foram Eduardo Ferreira Lima e Sílvio Aragão (Avantia), Ralf Sebold (Bold S.A.), Otto Guarnieri (Mais Mu), Guilherme Berardo e Dr. Vitor Asseituno (Sami), Emerson de Lima (Sauter), Richard Albanesi (THE LED) e Nérope Bulgareli (ZIG). O destaque foi para Emerson, fundador da Sauter. Criada em 2020, a empresa apoia organizações na migração para a nuvem, na estruturação de dados e na adoção de soluções de inteligência artificial.

Em apenas cinco anos, Lima — que cresceu na periferia de São Paulo — transformou a Sauter em uma companhia com faturamento de R$ 100 milhões e uma carteira de clientes que inclui Embraer, Cimed, GPA, Grupo MC e Stellantis.

“No começo é difícil, ninguém acredita em você — nem os amigos que você achava que iam lhe apoiar. Mas se é isso que você quer fazer da sua vida, vai lá e faz — por você. Quando dá certo, é a coisa mais incrível do mundo.”

Emerson de Lima, fundador da Sauter: com faturamento de R$ 100 milhões, empresa criada por ele apoia organizações na migração para a nuvem (EY/Divulgação)

Na categoria Executivo Empreendedor, Dra. Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, foi reconhecida pela liderança que combina inovação, excelência e propósito em saúde. Sob sua gestão, a empresa mais que dobrou sua receita — de R$ 4,2 bilhões em 2021 para R$ 8,3 bilhões em 2024 — e ampliou o alcance de seus serviços em todo o país.

“É um grande orgulho representar uma companhia que vai completar 100 anos e que tem uma história calcada em excelência técnica, acolhimento e cultura médica”, afirma Dra. Jeane. “Subir ao palco hoje é representar 23 mil colaboradores e 5 mil médicos que, todos os dias, trabalham para acolher o cliente, fazer diagnósticos precisos e levar tecnologia em benefício da saúde.”

Para a executiva, o desafio é manter o equilíbrio entre tradição e inovação em um setor em constante transformação. “Nos últimos dois anos, lançamos mais de 1,8 mil novos produtos e serviços, sempre com o olhar atento ao benefício real para o paciente. O Grupo Fleury faz inovação aberta, tem um fundo de corporate venture capital e está conectado com o que há de mais avançado no mundo — mas sem nunca perder a essência do cuidado.”

Dra. Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury: reconhecida pela liderança que combina inovação, excelência e propósito em saúde (EY/Divulgação)

Na categoria Impacto, os homenageados foram Leonardo Simão (Calma da Mente – Saúde mental para Alta Performance), Natália Inês Costa (CENSA), Luís Magalhães, Newton Ferraro e Matheus Muller (O2eco Tecnologia Ambiental), e Camillo Torquato (T&D Sustentável). O destaque foi para o trio da O2eco Tecnologia Ambiental, reconhecida por desenvolver soluções sustentáveis voltadas para a regeneração da água e para a redução de emissões de carbono.

Criada da paixão de Magalhães pelos recursos hídricos — ele é triatleta e pesquisador na área —, a empresa utiliza tecnologias de reúso e purificação que já beneficiam rios e comunidades no Brasil e em outros países. “A O2eco nasceu de um sonho e de uma urgência”, afirma Magalhães. “O Brasil tem mais de 114 mil quilômetros de rios poluídos, e mais de 20% dos rios da Mata Atlântica já estão comprometidos. A gente quis trazer a água de volta para o centro da conversa.”

Com projetos em expansão para Portugal e África, a companhia aposta em parcerias com universidades, centros de pesquisa e empresas de saneamento. “Nosso trabalho é, acima de tudo, um ato de responsabilidade com as futuras gerações”, diz Magalhães. “Não fazemos isso por nós, mas pelo que vem depois — para que a água continue sendo fonte de vida, e não um recurso em extinção.”

Luís Magalhães, Newton Ferraro e Matheus Muller, da O2eco Tecnologia Ambiental: reconhecidos por desenvolver soluções sustentáveis voltadas para a regeneração da água (EY/Divulgação)

Em Family Enterprise, Ivens Dias Branco Júnior, presidente da M. Dias Branco, foi homenageado pela condução de uma empresa familiar que mantém relevância e inovação ao longo de gerações.

“Essa homenagem é uma honra que compartilho com todos que fazem parte da história da M. Dias Branco. É o reconhecimento de uma jornada construída com trabalho coletivo, integridade e propósito. Acreditamos no inconformismo responsável, que nos impulsiona a transformar desafios em oportunidades e a deixar um legado positivo para a sociedade”, destaca Ivens.

Ivens Dias Branco Júnior, presidente da M. Dias Branco: homenageado pela condução de uma empresa familiar que mantém relevância e inovação ao longo de gerações (EY/Divulgação)

A categoria Lifetime Achievement reconheceu William Ling, da Évora S.A. e do Instituto Ling, pela contribuição de longo prazo ao desenvolvimento econômico e social do país. À frente de um dos grupos empresariais mais tradicionais do Rio Grande do Sul, Ling sempre defendeu uma visão de negócios que alia prosperidade econômica e responsabilidade individual.

“Nós enxergamos a empresa como um veículo de geração de valor econômico e de benefícios para a sociedade”, afirma Ling. “Geramos oportunidades de trabalho e impacto em toda a cadeia de valor, mas acreditamos que o papel de promover o bem social cabe aos indivíduos e às famílias.”

Essa filosofia inspirou a criação do Instituto Ling, que há mais de duas décadas promove iniciativas nas áreas de educação, cultura e saúde. Entre elas está o programa Jornalista de Visão, que já levou mais de 100 profissionais brasileiros para programas de formação em universidades de referência no exterior. “A gente acredita que só com uma imprensa forte e competente é possível defender a democracia. Cada ação nossa busca melhorar o entorno, fortalecer a comunidade e contribuir para um país mais justo.”

William Ling, da Évora S.A. e do Instituto Ling: empresário sempre defendeu uma visão de negócios que alia prosperidade econômica e responsabilidade individual (EY/Divulgação)

Na categoria Winning Women, foram homenageadas Vitoria Oliveira (Connectabil), Marília Frazillio (FF Solutions), Mônica Schimenes (MCM Brand Experience), Fernanda Colini, Paula Colini e Renata Pessoa (Obratec Engenharia e Construções) e Flávia Rios (Rede Comunicação). O destaque foi Marília Frazillio, CEO Latam da FF Solutions, que recebeu das mãos de Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magalu, o troféu pela sua trajetória de liderança feminina e pela condução exemplar de um processo de sucessão familiar.

A companhia foi fundada em 1995 por sua mãe, Edna Frazillio, engenheira civil em uma época em que as mulheres eram raridade no setor. “Na turma dela, eram 300 alunos e apenas cinco engenheiras. Ela sempre foi uma mulher visionária, com um espírito empreendedor muito forte”, conta.

Em 2018, após o diagnóstico de câncer da mãe, ela assumiu o comando da empresa e liderou uma profunda transformação em sua estrutura. “Entendíamos que era necessário ter mais robustez como empresa. Estruturamos times, processos e sistemas para trazer profissionalização, sem perder a essência familiar”, explica.

O ingresso no programa Winning Women, em 2022 — o mesmo ano em que perdeu a mãe —, foi, segundo ela, um marco emocional e profissional. “O programa foi um impulso para continuar essa jornada empreendedora. Ganhei mentoras incríveis e amigas que me ajudaram a seguir em frente.”

O movimento culminou, em 2025, na venda da FF Solutions para um grupo sueco de capital aberto, resultado de um plano de governança e gestão que consolidou o legado iniciado por Edna. “Foi emocionante ver a história da minha mãe ganhar o mundo”, diz Marília. Agora, à frente da operação latino-americana do grupo, ela encara um novo desafio: “Continuo na empresa, como CEO Latam, com a missão de levar esse legado adiante e seguir crescendo como líder e como pessoa.”

Marília Frazillio, CEO Latam da FF Solutions: ela levou o legado da mãe adiante (EY/Divulgação)

Uma vitrine do que o Brasil tem de melhor



Criado em 1986, nos Estados Unidos, o EY Entrepreneur of the Year™ está presente em mais de 60 países e se consolidou como uma das principais homenagens ao empreendedorismo no mundo. No Brasil, já reconheceu mais de 430 líderes ao longo de quase três décadas.



“O programa reforça nosso compromisso em valorizar quem transforma o país com inovação e propósito. A cada edição, o Brasil mostra ao mundo que tem empreendedores capazes de competir em qualquer cenário”, afirma Luiz Sérgio Vieira, CEO da EY Brasil.

28ª edição do Programa EY Empreendedor do Ano Brasil: Natália Inês Costa, da CENSA, Sônia Hess de Souza, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil; Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magalu; e Chieko Aoki, fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels (EY/Divulgação)

Na edição anterior, realizada em novembro de 2024, Cleusa Maria, fundadora da Sodiê Doces, foi a representante brasileira na categoria Master e seguiu para a etapa global do EY World Entrepreneur of the Year™, em Mônaco.

Na mesma edição, Daniel Randon, presidente da Randoncorp, foi homenageado na categoria Family Enterprise; Miguel Setas, CEO da Motiva (antiga CCR), na categoria Executivo Empreendedor; Dr. Ivan Botelho, conselheiro honorário do Grupo Energisa, na categoria Lifetime Achievement; e Graciele Davince, CEO da Eletrofrigor, na categoria Winning Women.

Esses nomes reforçam a diversidade e a força do empreendedorismo brasileiro, mostrando que inovação, liderança e impacto social caminham lado a lado na construção de histórias inspiradoras.