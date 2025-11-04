Nova marca Cindy Beauty propõe relação consciente com a própria imagem

A forma como as mulheres se enxergam está mudando. Segundo a agência global Mintel, 72% das mulheres entre 25 e 45 anos afirmaram preferir uma aparência mais natural em 2024, ante 56% em 2021. O movimento vai além da estética: reflete uma busca por leveza, autenticidade e bem-estar. Um estudo da Allied Market Research mostra que o segmento de skincare minimalista deve movimentar mais de US$ 200 bilhões até 2027, impulsionado pelo autocuidado e o respeito à individualidade.

É nesse cenário – em que beleza, saúde e identidade caminham juntas – que Cindy Alves, dentista especialista em harmonização orofacial e referência em medicina estética moderna, criou a Cindy Beauty, lançada na última terça-feira, 28 de outubro, em São Paulo. A iniciativa dá início à chegada da profissional no mercado de cosméticos, com um posicionamento que privilegia a naturalidade e uma relação mais saudável com a própria imagem.

Pensada para reforçar a autoestima sem excessos e valorizar traços e identidades individuais, a linha inicial tem como foco os lábios, escolhidos por simbolizarem a expressão genuína da beleza e das emoções. São 18 tons do Lip Glow Oil, divididos em três universos: Aqua, voltado para quem valoriza o natural, o delicado e o discreto; Shine, pensado para perfis mais ousados e confiantes; e Intense, que traduz uma personalidade marcante, intensa e forte.

Longe de estereótipos

A criação da marca é resultado de um olhar atento da fundadora. Após anos de atendimento ouvindo relatos de autoestima, inseguranças e transformações, Alves percebeu que a demanda das pacientes ia além dos procedimentos estéticos.

“Entendi que o verdadeiro impacto não estava na técnica perfeita, mas na forma como cada mulher se enxerga diante do espelho. Meu propósito passou a ser o de evidenciar o que já é belo e genuíno em cada uma, incentivando o reencontro com a própria identidade”, afirma.

Segundo ela, o objetivo é levar essa visão para um público mais amplo, alcançando mulheres que ainda se sentem pressionadas a se encaixar em um padrão. “Quero ultrapassar as paredes do consultório e reforçar que beleza e autocuidado não são sinônimos de vaidade e, sim, de reconexão consigo mesma. Quando alguém tenta se moldar a um ideal, deixa de se reconhecer. O caminho é elevar a autoestima a partir de quem somos.”

Ciência, propósito e autoconfiança

A empresa busca ocupar um espaço distinto no mercado de estética e cosméticos ao aliar ciência, embasamento técnico e uma abordagem centrada na individualidade. As fórmulas foram desenvolvidas a partir de dois pilares: performance científica, com o uso de tecnologia avançada e de ativos de alta eficácia; e propósito, para respeitar a individualidade e à relação emocional das mulheres com a própria imagem.

O Lip Glow Oil traz um blend nutritivo composto por peptídeos de alto desempenho, que auxiliam na regeneração e reparação; ácido hialurônico e vitamina E, responsáveis por uma hidratação intensa; além de óleos nobres de maracujá e amêndoas, que nutrem, protegem e restauram a maciez dos lábios. O desenvolvimento também considerou a experiência sensorial, reforçando a proposta de oferecer um cuidado com significado, indo além da estética imediata.

Cindy Beauty propõe um reposicionamento no discurso da beleza, ao substituir a lógica da “melhor versão” – amplamente explorada pelo mercado nos últimos anos – por uma abordagem que privilegia identidade, naturalidade e autoconsciência. A ideia é estimular escolhas menos pautadas por padrões e mais conectadas ao que cada mulher é e deseja expressar. “O mundo já tem filtros demais. O que falta é coragem para ser real”, finaliza Alves.