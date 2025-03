Ele veio da periferia e é dono de empresa que cresce formando talentos no sertão

O mercado de tecnologia cresce no Brasil, mas o acesso a oportunidades ainda é desigual. Grandes empresas disputam talentos nas capitais, enquanto regiões do interior enfrentam escassez de empregos no setor. No meio desse cenário, a Sauter Digital se expandiu com um modelo de negócios que une consultoria tecnológica e formação de profissionais em tecnologia.

A empresa foi fundada em 2020 por Emerson Lima , um empreendedor que saiu da periferia de São Paulo e, em quatro anos, construiu uma companhia com faturamento de 100 milhões de reais . A Sauter ajuda empresas a migrarem para a nuvem, estruturarem seus dados e adotarem inteligência artificial. Tem clientes como Embraer, Cimed, GPA, Grupo MC e Stellantis .

O crescimento acelerado garantiu à Sauter um lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na categoria de 30 a 150 milhões de reais de receita líquida. Em 2023, a empresa faturou 64 milhões de reais, quase o dobro do ano anterior. Em 2024, a companhia passou dos 100 milhões de reais. A meta para 2025 é alcançar 200 milhões de reais, um crescimento de 90%.

"Comecei sem investimento, sem sócios e no meio da pandemia. A empresa quase quebrou no início, mas o mercado de nuvem explodiu e a gente cresceu junto", afirma Emerson.

Agora, a Sauter aposta na interiorização da tecnologia. A empresa inaugurou um escritório em Garanhuns, no sertão pernambucano, e criou um programa de formação para jovens da região.

Da periferia ao mercado de tecnologia

A trajetória de Emerson Lima não seguiu o caminho tradicional dos grandes nomes da tecnologia. Ele cresceu em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, em uma comunidade conhecida como "Alfavela", uma área carente a poucos quilômetros de Alphaville, um dos bairros mais ricos do país.

"Meu bairro só recebeu saneamento básico há dois anos. Cresci vendo a parte rica de Alphaville ali do lado, mas sem acesso às mesmas oportunidades", conta.

Desde cedo, precisou trabalhar. Vendeu batata na feira, empurrou carrinho de sorvete e capinou terrenos. Aos 16 anos, fez um curso básico de manutenção de computadores e começou a trabalhar na Santa Ifigênia , polo de eletrônicos em São Paulo. Durante o dia, atuava em uma oficina mecânica. Nos fins de semana, consertava computadores.

Aos 18 anos, conseguiu um emprego em um escritório de advocacia como suporte técnico. Foi sua primeira experiência no mundo corporativo. Depois, trabalhou na Faria Lima, onde teve contato com grandes empresas e executivos do setor financeiro.

Assim como a Sauter Digital, a história da sua empresa pode estar nas páginas da EXAME. Inscreva-se no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. É grátis!

Conseguiu uma bolsa para estudar Sistemas de Informação no Mackenzie, mas não conseguiu concluir o curso. "Casei cedo, tive que conciliar trabalho e faculdade, e acabei desistindo. Mas continuei estudando por conta própria", diz.

Em 2008, foi contratado pela IBM, onde trabalhou como engenheiro de computação. Depois de quatro anos, passou a atuar como consultor independente para bancos e grandes empresas. "Percebi que como PJ ganhava mais dinheiro, mas ainda não era empreendedor de verdade", afirma.

Em 2018, tentou montar uma empresa com sócios investidores, mas o projeto não seguiu adiante. "Eles queriam um negócio pequeno e confortável. Eu queria escala." Em 2020, decidiu começar do zero e fundou a Sauter Digital.

O modelo de negócios da Sauter Digital

A Sauter atua como uma consultoria tecnológica especializada em computação em nuvem, dados e inteligência artificial. Seu principal diferencial está na forma como entrega soluções para os clientes.

Em vez de vender produtos padronizados, a empresa desenvolve projetos personalizados. "Nós entramos no cliente, entendemos as necessidades dele e criamos soluções sob medida", explica Emerson.

A empresa opera em três frentes principais:

Cloud : ajuda empresas a migrarem seus sistemas para a nuvem, reduzirem custos e garantirem segurança dos dados.

Dados e Inteligência Artificial : estrutura sistemas para análise de dados e implementa projetos de inteligência artificial para grandes empresas.

Cibersegurança : protege dados corporativos e previne ataques virtuais.

A Sauter é parceira do Google Cloud e foi reconhecida como Google Partner of the Year em 2023 e 2024. Seus principais concorrentes são gigantes globais como Accenture, Globant e CI&T.

"A diferença é que somos mais ágeis e flexíveis. Grandes consultorias internacionais têm estruturas muito pesadas. Nós conseguimos entregar qualidade com mais rapidez e um custo competitivo", afirma Emerson.

Aposta no interior: o escritório de Garanhuns

No início, a Sauter enfrentou dificuldades para contratar profissionais. "O mercado de tecnologia está aquecido e os melhores talentos vão para grandes empresas. Para competir, decidimos formar nossa própria mão de obra", explica Emerson.

A empresa criou a Sauter University, um programa de capacitação em engenharia de cloud e engenharia de dados em parceria com a Universidade Federal de Garanhuns. Mais de 160 alunos já foram formados, e 70 deles foram contratados pela Sauter.

A cidade, com 150 mil habitantes, virou um polo estratégico para a empresa. No fim de 2024, a Sauter inaugurou um escritório na cidade. Hoje, 40% da equipe de tecnologia da empresa trabalha remotamente a partir de Garanhuns.

▶️ Assista a um vídeo sobre o escritório de Garanhuns



"Tem muita gente talentosa no interior que só precisa de uma oportunidade. A gente está criando esse caminho para que mais pessoas possam entrar no mercado de tecnologia", afirma Emerson.

Planos para 2025 e desafios à frente

A Sauter projeta faturar 200 milhões de reais em 2025 e continuar sua trajetória de crescimento acelerado. Entre as estratégias para o próximo ano, a empresa deve apostar em fusões e aquisições.

O ex-vice-presidente do Google, João Carlos Bolonha, entrou para o conselho da Sauter para liderar esse movimento. "Ele tem experiência em grandes operações e vai nos ajudar a crescer também por meio de aquisições", diz Emerson.

O mercado de tecnologia vive um momento de instabilidade, com empresas cortando custos e revendo investimentos. Para Emerson, esse cenário abre oportunidades para a Sauter. "Quando o dinheiro está trocando de mãos, as grandes empresas precisam de parceiros mais eficientes. E é aí que a gente entra", afirma.

A empresa quer expandir sua atuação em inteligência artificial e fortalecer suas operações em varejo, indústria e setor farmacêutico. "Atendemos Cimed, Stellantis, Embraer, Pizza Hut, GPA. Agora queremos consolidar nossa posição nesses mercados", diz.

Para Emerson, o objetivo da Sauter vai além dos números. "A Sauter Digital nasceu no improviso, mas hoje tem um propósito: criar oportunidades onde elas não existem", afirma.

Escritório da Sauter Digital: 40% dos funcionários de tecnologia mora em Garanhuns, no sertão pernambucano, e foram formados pela própria empresa (Divulgação/Divulgação)

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio, mas quem concluir o cadastro antes de 31 de março ganhará o acesso a uma trilha de conteúdos online dedicados a empreendedores dentro da plataforma LIT, da escola de negócios Saint Paul.

Entre os conteúdos estão inteligência artificial, sustentabilidade corporativa, gestão de times de alta performance, capital de giro e gestão do fluxo de caixa, marketing digital e cenário econômico.

Não fique de fora da maior celebração do empreendedorismo brasileiro. Clique aqui para começar a sua inscrição.