Além do chatbot: as apostas do Google para mudar o mundo com inteligência artificial No South Summit Madrid, executiva do Google DeepMind detalha como a inteligência artificial pode acelerar diagnósticos, prever desastres e criar novos mercados além dos chatbots

Dorothy Chou (esquerda), diretora de políticas públicas do Google DeepMind: “Tem muita grana indo para produtos que são só um ‘embrulho bonito’ em cima de modelos já prontos” (Daniel Giussani/Exame)