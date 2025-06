Esta empresa de SC apostou no 'Made in Italy' e virou uma gigante da moda

A Audaces é um exemplo notável de como uma empresa brasileira de médio porte, fundada em Florianópolis, conseguiu se transformar em um player global na indústria da moda.

Com mais de 20.000 clientes espalhados por mais de 100 países, a empresa ítalo-brasileira se tornou referência mundial ao desenvolver tecnologias de ponta para o corte de tecidos.

Fundada em 1992, a Audaces começou com soluções para o setor de móveis, mas rapidamente percebeu o potencial da indústria têxtil.

Hoje, sua história serve de inspiração para empreendedores brasileiros que buscam expandir suas operações para mercados internacionais e enfrentar desafios globais.

A estratégia de globalização da Audaces incluiu, inclusive, a abertura de uma fábrica na Itália, um dos maiores polos da moda no mundo e, ao mesmo tempo, um dos mercados mais exigentes do planeta.

Do Brasil para o mundo

A jornada da Audaces reflete a capacidade de uma empresa brasileira de médio porte de sair do seu território de origem e conquistar um espaço relevante no cenário global. A história começa em 1992, com a fundação da empresa em Florianópolis.

Inicialmente focada no setor de móveis, a Audaces se especializou em soluções de corte para a indústria, sendo pioneira no desenvolvimento de tecnologia para esse segmento. No entanto, a virada para o setor têxtil aconteceu em 1997, quando a empresa decidiu investir na adaptação de suas soluções para a moda.

“Quando entramos no mercado têxtil, vimos que as soluções disponíveis eram caras, difíceis de usar e, em muitos casos, ineficientes. Acreditamos que poderíamos desenvolver algo melhor, mais acessível e com maior valor agregado para a indústria da moda”, explica Claudio Grando, fundador da Audaces.

O salto para a indústria têxtil não foi simples, mas a mudança de foco se mostrou estratégica. A empresa percebeu que o mercado de moda era vasto e ainda muito carente de soluções tecnológicas eficientes.

Esse foi o ponto de partida para a construção de uma trajetória internacional. A inovação da Audaces foi acompanhada pelo lançamento de produtos pioneiros, como o Audaces 360, uma plataforma de criação 5.0 que hoje é um dos maiores sucessos da companhia.

Claudio Grando, da Audaces: "Decidimos que, se conseguíssemos conquistar a Itália, poderíamos conquistar qualquer mercado no mundo" (Divulgação/Divulgação)

A escolha pela Itália

Em sua trajetória de internacionalização, um dos movimentos mais ousados da Audaces foi a decisão de abrir uma unidade de produção na cidade de Rovereto, na província de Trento, na Itália, em 2018. A escolha pela Itália, um dos centros mais exigentes e competitivos da indústria da moda, foi estratégica.

O país é reconhecido mundialmente pelo alto nível técnico de suas marcas e pelo rigoroso padrão de qualidade exigido pelas empresas. Para a Audaces, foi um grande desafio, mas também uma grande oportunidade de reafirmar sua posição no mercado global.

“Estar na Itália nos colocou frente a frente com o maior mercado de moda do mundo. É um lugar onde a perfeição técnica é exigida a cada detalhe, até mesmo em partes que ninguém vai ver, como o forro de uma bolsa. Decidimos que, se conseguíssemos conquistar a Itália, poderíamos conquistar qualquer mercado no mundo”, afirma Grando.

O mercado italiano, com seu foco na qualidade "Made in Italy", é conhecido por sua alta competitividade. A Audaces, no entanto, soube aproveitar sua experiência em inovação para se destacar, não apenas oferecendo um produto de qualidade, mas também criando soluções que atendem à rapidez e precisão exigidas pela moda contemporânea.

A decisão de abrir uma fábrica na Itália também permitiu à Audaces se aproximar ainda mais dos grandes grupos de moda, como Diesel, MaxMara e Dolce & Gabbana, que hoje são clientes da empresa.

Criação em até 30 dias

A Audaces se destaca no mercado global ao combinar tecnologia de ponta e soluções práticas para a indústria têxtil. Com uma linha de produtos que inclui tanto software quanto hardware, a empresa tem transformado a maneira como a moda é criada, produzida e distribuída.

A plataforma Audaces 360 é um dos maiores exemplos de inovação da empresa. Lançada em 2018, essa plataforma de criação oferece aos profissionais da moda uma maneira mais eficiente e ágil de desenvolver coleções.

O ciclo de criação, que tradicionalmente poderia durar até 12 meses, pode ser reduzido para até 30 dias, algo que parecia impossível antes da chegada da tecnologia da Audaces.

"Com a nossa tecnologia, é possível antecipar as tendências, reduzir o tempo de desenvolvimento e aumentar a assertividade na produção. A moda pode finalmente se adaptar rapidamente às mudanças no comportamento do consumidor e nas tendências que surgem e desaparecem nas redes sociais", afirma Grando.

A Audaces também é pioneira na produção de máquinas de corte para tecidos. Suas máquinas utilizam tecnologia de faca, em vez de laser, o que oferece um corte mais preciso e produtivo, especialmente em volumes maiores de produção.

Isso é particularmente importante, pois o tecido representa o maior custo de uma peça de roupa, e um corte eficiente resulta em um aproveitamento maior e menor desperdício.

Do grande ao pequeno cliente

Outro diferencial importante da Audaces é a democratização do acesso à tecnologia de ponta. Embora atenda a grandes marcas internacionais, como Gucci e Armani, a empresa também se preocupa em oferecer suas soluções para empresas menores.

“Acreditamos que as pequenas empresas também merecem ter acesso às mesmas soluções tecnológicas que as grandes marcas globais. Isso permite que o mercado de moda seja mais eficiente e competitivo, independentemente do porte da empresa”, explica Claudio Grando.

Essa democratização é refletida no alcance global da Audaces. Com mais de 20.000 clientes em mais de 100 países, a empresa atende a uma vasta gama de clientes, desde grandes marcas de luxo até pequenas empresas de moda que buscam aumentar sua competitividade e eficiência.

A empresa também tem expandido sua presença em mercados emergentes, como a Ásia, com unidades no Sri Lanka e na Índia, e planeja aumentar sua participação no continente.

A sustentabilidade tem sido um dos principais motores da inovação da Audaces. A empresa acredita que a verdadeira sustentabilidade na moda vai além da redução de resíduos; ela envolve a produção de apenas o que é necessário, evitando excessos e garantindo que as coleções atendam às demandas do consumidor no momento certo.

“Com nossa tecnologia, conseguimos reduzir o tempo de desenvolvimento e produção, permitindo que as marcas se ajustem rapidamente às mudanças de comportamento dos consumidores. Isso resulta em menos desperdício de material e um modelo de negócios mais sustentável”, afirma Grando.

Sede da Audaces em Rovereto (Trento), na Itália: escolha pelo país europeu, um hub global da moda, foi oportunidade de reafirmar posição no mercado global (Divulgação/Divulgação)

A visão para o futuro

A capacidade de adaptar rapidamente a produção às novas tendências e demandas do mercado tem sido um diferencial crucial da Audaces.

Em um mercado que exige velocidade, como o da moda, essa agilidade se torna essencial. A Audaces, ao permitir a produção sob demanda e a personalização das coleções, contribui para uma redução significativa do desperdício, tornando a indústria da moda mais eficiente e sustentável.

O futuro da Audaces é promissor. A empresa tem uma estratégia clara de expansão, com planos de crescer entre 27% e 30% até 2030, e já está investindo agressivamente para alcançar essa meta.

A internacionalização continua a ser um pilar importante para o crescimento da empresa, com foco em mercados da Ásia, Europa e Américas. Além disso, a empresa está aberta a aquisições e parcerias estratégicas que possam acelerar ainda mais sua expansão e inovação.

“A nossa missão é transformar a maneira como a indústria da moda trabalha, trazendo mais produtividade, assertividade e sustentabilidade. A tecnologia vai continuar a ser o motor dessa transformação, mas o conhecimento também será essencial. Seguimos apostando na mudança de processos, no empoderamento dos profissionais de moda e em uma abordagem mais eficiente e ágil de produção”, diz Grando.