China alcança 230 milhões de usuários de inteligência artificial generativa, aponta relatório

O Centro de Informação da Internet da China (CNNIC) divulgou, durante a 5ª Conferência sobre Recursos Básicos da Internet, o Relatório de Desenvolvimento de Aplicações de Inteligência Artificial Generativa (2024). O documento revela que, até junho de 2024, 230 milhões de pessoas na China já utilizavam produtos baseados em inteligência artificial generativa. O relatório também destaca que a integração dessa tecnologia com diversos setores da indústria está avançando rapidamente no país.

Crescimento rápido da inteligência artificial na China

Segundo o estudo, a China já construiu um sistema industrial de inteligência artificial robusto, com mais de 4,5 mil empresas atuando na área e uma escala industrial central que se aproxima de RMB 600 bilhões (cerca de US$ 82,5 bilhões). Esse ecossistema cobre toda a cadeia de produção, incluindo chips, algoritmos, dados, plataformas e aplicações.

Modelos de inteligência artificial generativa

Outro dado relevante é que, até julho de 2024, mais de 190 modelos de inteligência artificial generativa registrados foram lançados no país, oferecendo serviços diretamente ao público. Esses modelos contribuíram significativamente para melhorar a qualidade de vida e aumentar a eficiência no trabalho dos usuários, consolidando a posição da China como líder global no desenvolvimento e aplicação dessa tecnologia emergente.

Inteligência artificial e a economia real

Os especialistas consideram que a fusão profunda da inteligência artificial generativa com a economia real vai criar um novo padrão industrial de “inteligência artificial + milhares de indústrias”. Por um lado, com a ampla expansão das aplicações, a tecnologia de inteligência artificial generativa integra-se profundamente com as indústrias tradicionais, ajudando as indústrias tradicionais a realizar a atualização inteligente. Por outro, a inteligência artificial generativa gerou novos produtos e serviços, cultivando um grupo de indústrias emergentes e indústrias do futuro.