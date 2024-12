A tokenização agora tem o próprio "ChatGPT" — e ainda é brasileiro; entenda como funciona

Tokens: o que são, o que fazem e como trazem lucro? Por mais que o termo esteja sendo cada vez mais falado, assim como criptomoedas, inteligência artificial e NFT, ele continua sendo uma caixa preta para muitos.

De forma resumida, tokens nada mais são do que representações digitais de ativos no universo da blockchain (onde as informações são registradas, sem depender de intermediários como bancos).

Pode ser ouro, um título financeiro ou até um crédito de carbono. A ideia é que esses ativos, agora representados como tokens, possam ser mais facilmente negociados, fracionados ou transferidos, o que aumenta a liquidez e o acesso a investidores menores.

Entenda na prática

Imagine que um imóvel vale R$ 1 milhão;

Ele é 'tokenizado' em 1.000 tokens;

Cada token representa uma fração do imóvel e vale R$ 1.000;

Se você comprar 10 tokens, você estará adquirindo R$ 10.000 do valor do imóvel (10 tokens x R$ 1.000 = R$ 10.000).

Mas, como negociar tokens? Aprender sobre um mercado totalmente novo e ainda ter sucesso nele pode soar tão difícil quanto ler um processo judicial e entendê-lo de primeira.

A grande promessa da startup brasileira Bitshopp é tornar todo esse processo acessível, fácil de entender e rápido, da mesma forma que o ChatGPT popularizou o uso da inteligência artificial.

A promessa é que, em poucos cliques, qualquer pessoa consiga "tokenizar" um ativo, ou seja, poderá transformar ouro, soja, obras de arte, ações de empresas, patentes, terrenos e muito mais.

Nem tudo está disponível hoje na plataforma, mas o céu é o limite no mundo da tokenização. E faz sentido apostar nesse mercado: o mercado global deve atingir US$ 16,1 trilhões até 2030, segundo o Boston Consulting Group (BCG).

"Criamos algo muito específico para um cenário que prevíamos cinco anos atrás, e agora chegou a hora", diz Danillo Lisboa, diretor de tecnologia da startup.

A Bitshopp surgiu no programa de aceleração "Garagem" do BNDES em 2019. O fundador e presidente, Marcos Mocatino, é formado em Comunicação, mas se interessou pelo tema de blockchain quando percebeu as limitações do mercado. Na época, ele liderava projetos de tecnologia para startups, PMEs e multinacionais, incluindo clientes como Red Bull, Honda e Toyota.

De lá para cá, a Bitshopp conquistou reconhecimentos importantes, como o prêmio de inovação da Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e um investimento em 2021 de um fundo que também apostou na OpenAI, dona do ChatGPT.

De olho no Drex

O Brasil tem um dos projetos mais animadores sobre a tokenização de ativos: é o Real Digital, liderado pelo Banco Central. O Drex, como também é chamado, é a versão digital do real, como uma moeda mais segura e também operada em blockchain.

A Bitshopp foi uma das 16 empresas selecionadas para o piloto e trabalhou na tokenização de ativos como o Real Digital e Títulos Públicos Federais (TPFs).

Ao longo da primeira fase, a tecnologia da startup auxiliou nos testes e aprimoramento do sistema. A Bitshopp, inclusive, usa o mesmo blockchain escolhido pelo BC, o BESU.

Como funciona na prática?

A promessa da Bitshopp é que qualquer empresa, mesmo sem conhecimento técnico de blockchain, consiga acessar e usar a plataforma para tokenizar seus próprios ativos — tudo em poucos minutos.

A plataforma é 100% white-label, ou seja, ela pode ser personalizada para qualquer tipo de negócio. "Queremos fazer pela tokenização o que o ChatGPT fez pela inteligência artificial", afirma Mocatino.

A tokenização em ação

Tokenização de bonds no mercado imobiliário : a Bitshopp facilitou a captação de recursos em dólares, o que abriu um novo caminho para investidores internacionais;

: a Bitshopp facilitou a captação de recursos em dólares, o que abriu um novo caminho para investidores internacionais; Créditos de logística reversa : a startup também ajudou a tokenizar créditos de reciclagem, uma forma de facilitar a comercialização e promover práticas mais sustentáveis;

: a startup também ajudou a tokenizar créditos de reciclagem, uma forma de facilitar a comercialização e promover práticas mais sustentáveis; Tokenização de ouro: a empresa está promovendo a democratização do acesso ao ouro por meio de tokens, permitindo que investidores menores adquiram frações desse ativo.

Projeções para o futuro

A Bitshopp projeta alcançar um faturamento de R$ 100 milhões nos próximos três anos, mas o clima é ambicioso. Segundo Fabiana Batistela, diretora de operações da companhia, a expectativa é que esse número pode até ser superado.

A executiva destaca o grande potencial do mercado e acredita que a tokenização está no início de uma revolução: "A economia tokenizada vem com toda a força, e estamos empolgados para atrair novas empresas, nos diferenciar e continuar inovando", afirma.

Para 2025, a Bitshopp planeja expandir a integração com Internet das Coisas (IoT) e IA. Ela também quer explorar novos nichos de tokenização, como o mercado imobiliário.