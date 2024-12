Surfando a alta das criptomoedas: quando realizar lucros?

O mercado cripto pega fogo: o ciclo de alta vem ganhando força total, alimentando a euforia dos investidores e colocando a criptoesfera no centro das atenções.

Perto dos tão aguardados US$ 100 mil, o bitcoin passou por uma correção esta semana, um movimento saudável e necessário para ganhar fôlego rumo a uma nova máxima histórica.

Enquanto isso, o ether, que andava meio desacreditado, viu uma valorização de mais de 30% em apenas um mês e algumas outras altcoins explodiram, como é o caso da Thena (THE), projeto DeFi que opera na BNB Chain e valorizou mais de 1.400% só nos últimos sete dias.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Este otimismo exacerbado do mercado se reflete no Índice de Medo e Ganância, um importante indicador de sentimento que está no nível de extrema ganância (84).

Com o mercado em ebulição, surge uma pergunta inevitável: é hora de realizar lucros?

Essa é uma das decisões mais complexas que os investidores precisam encarar. Eles esperam tanto para ver suas criptomoedas no lucro, mas não sabem o que fazer quando o momento chega.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

Existem também aquelas pessoas que ficam agarradas a um ativo porque acreditam que ele sempre pode subir mais um pouco. O que acontece? Esperam tanto que o mercado muda e os lucros desaparecem.

Por que saber realizar lucros é indispensável?

Ajuda a proteger os seus ganhos

Até você realmente vender os ativos, lucros não realizados não passam de números. A criptoesfera é uma montanha-russa, com variações de preços bruscas que podem acontecer até em um único dia. Realizar lucros ajuda a proteger ganhos antes que os lucros se vaporizem.

Cria disciplina emocional

Sentimentos comuns como a ganância e o medo são grandes armadilhas. Saber realizar lucros no momento certo ajuda a criar uma mentalidade mais disciplinada, tirando a impulsividade do jogo e protegendo o patrimônio que você já construiu.

Como saber o momento certo de vender?

Aqui vão algumas orientações:

Defina metas claras de lucro

Busque planejar com antecedência quanto você deseja ganhar. Para estabelecer metas de lucro, vai precisar analisar o histórico do ativo e as condições atuais do mercado. Essa prática evita decisões impulsivas e traz mais segurança às suas operações, principalmente em momentos de alta volatilidade, como o atual.

Faça realizações parciais

Uma estratégia muito eficiente é o escalonamento, em que você realiza lucros aos poucos, vendendo partes de suas posições à medida que o preço do ativo sobe.

Isso permite:

• Garantir parte dos lucros, mesmo que o mercado mude de direção rapidamente.

• Reduzir a exposição ao risco, mantendo uma parcela investida para aproveitar potenciais altas futuras.

Monitore indicadores

Técnicos

Os indicadores técnicos são ferramentas muito úteis para entendermos os movimentos do mercado. Alguns dos principais são:

• Médias Móveis, que ajudam a identificar tendências de longo e curto prazo

• RSI (Relative Strength Index) ou Índice de Força Relativa, que avalia se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, indicando possíveis reversões.

• Múltiplo de Mayer, que compara o preço atual do bitcoin com sua média móvel de 200 dias. Valores acima de 2,4 indicam que o ativo está sobrevalorizado, enquanto valores mais baixos sugerem oportunidades de compra.

On-Chain

Os dados on-chain geram insights sobre o comportamento dos investidores, permitindo uma análise mais precisa. Alguns pontos a observar:

• Padrões de transações: aumentos ou quedas no volume podem sinalizar mudanças no sentimento e no comportamento dos investidores.

• Movimentação de baleias (grandes detentores de cripto): grandes transferências feitas por baleias podem apontar tendências de acumulação ou distribuição.

• Métricas como o MVRV (Market Value to Realized Value): mede a razão entre o valor de mercado e o valor realizado de um ativo. Um MVRV elevado indica que o ativo pode estar sobrevalorizado e propenso a correções, enquanto um MVRV baixo pode sinalizar oportunidade de compra.

Sentimento

Como o nome diz, indicadores de sentimento ajudam a entender o humor coletivo. Fique de olho em:

• Redes Sociais: comentários, compartilhamentos, hashtags e volume de menções sobre determinado ativo podem mostrar otimismo ou pessimismo.

• Índice de Medo e Ganância: a métrica que combina volatilidade, volume, redes sociais e tendências de busca para medir se os investidores estão temerosos ou confiantes.

• Google Trends: busque por “bitcoin” e “criptomoedas” para entender o nível de interesse das pessoas. Quando há um pico de interesse, geralmente indica que o público está entrando no mercado em grande quantidade, o que muitas vezes acontece quando os preços já estão altos. Isso pode sinalizar sobrecompra e um movimento de euforia que antecede uma correção.

Os números do Google Trends mostram que ainda estamos aquém dos picos de interesse do ciclo de alta 2021. Será que eles se repetem? Vamos acompanhar.

Lembrando que esses indicadores devem ser analisados em conjunto com outros fatores, como o contexto macroeconômico, por exemplo.

Mantenha-se atualizado

O mercado cripto é altamente impactado por notícias e eventos globais. Regulações, novas tecnologias e grandes parcerias podem influenciar os preços de uma hora para outra. Acompanhe as novidades e ajuste sua estratégia quando necessário.

Importante: com a realização dos lucros, você tem a opção de usar esse dinheiro para reinvestir e multiplicar ainda mais os seus rendimentos.

O que eu estou fazendo

Sigo com as minhas análises semanais de indicadores para identificar os melhores pontos de realização de lucros. Reforçando que esses momentos surgem geralmente quando os indicadores estão muitos esticados, sinalizando esgotamento.

Também estou esperando o bitcoin bater os US$ 100 mil para sair de algumas posições e reajustar o meu portfólio. Atualmente, estou com 70% dele em cripto — consciente que é uma porcentagem muito alta e pode trazer riscos.

No meu caso, esse desequilíbrio foi positivo, porque me gerou ganhos significativos, mas eu não recomendo uma concentração desse tamanho em uma única classe de ativos, principalmente se você não tem muita intimidade com o mercado. A mesma regra vale para centralizar os investimentos em um ou dois ativos.

Em vez de concentrar, diversifique. Explore outros tipos de investimento, como ações, imóveis e renda fixa, e também aposte em uma cesta variada de criptomoedas, contemplando diferentes segmentos e tecnologias.

Estamos em um dos momentos mais lucrativos deste ciclo, mas acredito que há muita coisa ainda por vir. Podemos esperar alguns catalisadores de novas altas — como mais um corte nos juros americanos neste início de dezembro e a posse de Donald Trump na presidência, no próximo dia 20 de janeiro. Preparados para lucrar?

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok