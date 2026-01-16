China mantém maior mercado automotivo global pelo 17º ano

A Associação Chinesa da Indústria Automobilística (CAAM) informou, em 14 de janeiro, que a China produziu e vendeu mais de 34 milhões de automóveis em 2025, o que estabeleceu um recorde histórico e manteve o país como o maior mercado automotivo do mundo. O avanço foi resultado da expansão dos veículos de nova energia (NEVs) e de políticas internas de estímulo ao consumo.

Em 2025, a China produziu 34,531 milhões de veículos e vendeu 34,4 milhões. As altas anuais foram de 10,4% na produção e 9,4% nas vendas. O país liderou o mercado global pelo 17º ano seguido. A produção total e as vendas superaram 30 milhões de unidades pelo terceiro ano seguido.

O segmento de veículos de nova energia impulsionou o resultado. A produção atingiu 16,626 milhões de unidades e as vendas chegaram a 16,49 milhões, aumentos de 29% e 28,2% em relação ao ano anterior. Com isso, a China manteve a liderança mundial no setor pelo 11º ano seguido. Os NEVs passaram a responder por mais de 50% das vendas de carros novos no mercado interno.

Segundo Chen Shihua, secretário-geral adjunto da CAAM, a indústria automotiva concluiu o 14º Plano Quinquenal com indicadores em alta. Ele afirmou que, em 2025, o reforço das políticas de incentivo, o lançamento de novos modelos e a liberação da demanda final sustentaram um crescimento acima do previsto.

O mercado de veículos de passageiros encerrou o ano com produção e vendas acima de 30 milhões de unidades. As marcas chinesas alcançaram 69,5% das vendas no segmento, avanço de 4,3 pontos percentuais frente ao ano anterior.

Ao mesmo tempo, o mercado de veículos comerciais mostrou recuperação. A produção e as vendas voltaram a superar 4 milhões de unidades. No comércio exterior, as exportações somaram mais de 7 milhões de unidades. Desse total, 2,615 milhões eram veículos de nova energia.