Franquias de lavanderias ganham força com a chegada do verão

Lavando roupa suja, as franquias de lavanderias self-service conseguiram movimentar R$ 6,2 bilhões limpos em 2023 – segundo a Abralav. A modalidade é parte considerável do franchising, que cresceu 10,7% no terceiro trimestre de 2025.

Por trás da explosão das lavanderias self-service estão mudanças no cotidiano do brasileiro, como por exemplo:

A redução da área total das moradias populares – menos 36% em 20 anos segundo Secovi-SP,

A redução do tempo livre, que chegou a apenas 26% durante a vida toda (cerca de 15 anos) — segundo pesquisa do Instituto Ipsos.

Com a chegada do verão, onde a troca de roupas é mais frequente, o franchising brasileiro está olhando para as lavandarias self-service com expectativas altas. Mas para acertar neste mercado é preciso atenção a um detalhe fundamental.

Diferencial que se tornou aspecto inegociável

“O investidor procura previsibilidade e operação compacta. Ele quer um negócio que funcione com pouca mão de obra, sem estoques complexos e com fluxo constante de clientes”, diz Isaelson Oliveira, CEO do Grupo Hi, dono da Lavanderia 60 Minutos.

O executivo observa que ambos, franqueados e clientes, procuram por experiências sem fricção. Franqueadoras devem, então, oferecer uma operação focada sobretudo na baixa manutenção e praticidade.

Assim como os mercadinhos de condomínio, as lavanderias self-service atraem pelo fácil acesso. Esse diferencial se torna pilar do modelo de negócio, precisando estar presente também na oferta aos franqueados.

E franqueadoras não podem estagnar estratégia

A Lavanderia 60 Minutos conseguiu 1,5 milhão de clientes fidelizados e faturamento de R$ 53 milhões em 2024. Isaelson aconselha pretendentes a este segmento uma postura de inovação e potencialização do pilar praticidade.

Para sustentar o crescimento, a empresa pretende empregar uma estratégia com foco na ampliação do leque de formatos. A demanda dos consumidores aumentará, e ações que darão conta dela incluem:

Abertura de mais lojas de rua e unidades de autoatendimento,

Soluções instaladas diretamente em condomínios, como armários inteligentes para coleta e devolução de roupas.

A proposta, que o executivo prevê ser eficiente neste segmento, é aproximar o serviço do cotidiano do morador e, ao mesmo tempo, oferecer ao investidor um modelo compacto e escalável.

“Quando levamos a lavanderia para dentro da rotina do prédio, do bairro e do caminho do morador, o uso deixa de ser eventual e passa a ser recorrente. É essa recorrência que tende a colocar as lavanderias de ciclo rápido entre as franquias mais observadas para 2026”, conclui Oliveira.