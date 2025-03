Montadora chinesa oferece tecnologia de direção assistida sem custo para competir com Tesla

A fabricante chinesa Zeekr, em uma estratégia para fortalecer sua posição no crescente mercado de carros elétricos, revelou que oferecerá gratuitamente seu novo sistema de assistência ao motorista.

De acordo com o CEO da empresa, Andy An, em entrevista à CNBC, a tecnologia permitirá que os veículos conduzam de maneira quase autônoma entre dois locais definidos, desde que o motorista mantenha as mãos no volante e a regulação local permita esse tipo de funcionalidade. A medida é um reflexo das novas permissões que várias cidades da China têm concedido para o uso de tecnologias de condução assistida.

O movimento da Zeekr ocorre em meio à intensa competição no setor, especialmente com a Tesla, que recentemente ajustou sua estratégia para conquistar mais consumidores na China.

A Tesla passou a oferecer seu sistema Full Self Driving com descontos e promoções, após críticas sobre o alto custo do software, que estava sendo vendido por 64.000 yuan (aproximadamente US$ 8.850). Recentemente, a montadora anunciou que alguns usuários poderiam utilizar a funcionalidade gratuitamente até 16 de abril.

Diferente da Tesla, a Zeekr optou por disponibilizar seu sistema de assistência de forma totalmente gratuita. A tecnologia será inicialmente oferecida a um grupo piloto, com lançamento público programado para abril.

Andy An afirmou que, neste estágio de desenvolvimento, a cobrança por assinaturas não era uma prioridade. Segundo ele, a Zeekr precisa se destacar no mercado e alcançar os líderes do setor, o que, por enquanto, exige investimentos, mesmo que esses custos sejam altos.

A Zeekr, que está listada na bolsa de valores dos Estados Unidos, utiliza chips da Nvidia em sua plataforma de assistência ao motorista. O modelo atual da empresa conta com dois chips Nvidia Orin X e um sensor lidar, que permite que o carro navegue de maneira autônoma em diferentes condições de iluminação.

No futuro, a empresa planeja implementar chips mais avançados, como o Nvidia Thor, e adicionar mais sensores lidar para aumentar a precisão do sistema. An também destacou que o uso do lidar reflete o compromisso da Zeekr com a segurança, embora isso possa elevar os custos de produção.

O sistema de assistência da Zeekr também será integrado aos veículos da marca Lynk & Co., que foi adquirida pela Zeekr neste ano, e possivelmente aos carros da Geely, sua controladora. Essa expansão reflete a ambição da marca em consolidar-se como um player de destaque no mercado de veículos elétricos.

A crescente adoção de tecnologias de assistência ao motorista reflete uma mudança significativa no setor automotivo chinês, que passou de uma guerra de preços para uma disputa focada em inovação tecnológica.

Fabricantes como a BYD e a Xpeng, também usuárias de chips Nvidia, já implementaram ou estão desenvolvendo recursos semelhantes para seus modelos. A Xpeng, por exemplo, teve um aumento considerável nas suas vendas, entregando mais de 30.000 carros mensais desde o final de 2024.

Além disso, a BYD anunciou que disponibilizará sua própria versão de assistência ao motorista para mais de 20 de seus modelos de veículos, com planos de incluir recursos de navegação ponto a ponto até o final de 2025.

Por outro lado, a Nio segue oferecendo suas funcionalidades de assistência ao motorista sem custos, embora esteja planejando lançar um modelo de assinatura para esses serviços no futuro.