99Compras começa a usar carros para entregar grandes compras de supermercado

O delivery de supermercado tem um problema físico: quanto maior a compra, mais difícil acomodá-la em uma moto. Fardos de bebidas, embalagens de produtos de limpeza e dezenas de itens exigem mais espaço, o tipo de pedido que aumenta o valor movimentado pelas plataformas.

A 99 quer enfrentar esse limite com carros. A empresa começou a utilizar neste mês motoristas de carro para transportar pedidos feitos pela 99Compras, serviço de entrega de supermercados, farmácias e outros estabelecimentos disponível dentro do aplicativo.

A modalidade estreia em Goiânia e na Grande São Paulo e permite ampliar a cesta para até 50 itens. O movimento ocorre cinco meses depois do início dos testes da 99Compras na capital goiana e representa uma tentativa de avançar sobre as chamadas compras do mês.

“Essa evolução fortalece o ecossistema da 99Compras em todos os aspectos. O consumidor agora tem mais possibilidades de fazer pedidos com maior número de volumes”, afirma Luis Felipe Gamper, diretor sênior de Logística da 99.

A empresa não informa quantos carros estarão disponíveis. Por enquanto, as entregas serão destinadas apenas a motoristas parceiros previamente cadastrados e habilitados para trabalhar com a 99Compras.

Como funcionarão as entregas de carro da 99Compras

A definição do veículo será feita de acordo com o tamanho e a composição do pedido. Compras mais volumosas serão direcionadas automaticamente a motoristas de carro.

Os pedidos menores, como aqueles realizados em farmácias, continuarão concentrados em motos e bicicletas. A divisão busca evitar que produtos difíceis de acomodar em veículos de duas rodas atrasem as entregas ou sejam danificados durante o transporte.

Um pedido com fardo de bebidas, produtos de limpeza em embalagens grandes e itens de supermercado, por exemplo, poderá ser enviado de carro. A capacidade da cesta chega a 50 produtos.

“Esses pedidos maiores serão automaticamente destinados a um entregador de carro, deixando os pedidos de menor volume, como os de farmácias, por exemplo, para os entregadores com motos, facilitando e agilizando a entrega também para esses parceiros”, diz Gamper.

A novidade também abre outra fonte de ganhos para os motoristas da 99. Nesta primeira fase, contudo, a empresa não permitirá o cadastro de qualquer parceiro interessado na modalidade. O acesso será restrito à base previamente selecionada e habilitada.

Por que a 99 quer transportar compras maiores

A entrada dos carros muda o tipo de pedido que a plataforma pode disputar. A operação inicial da 99Compras atendia categorias recorrentes, como supermercado, farmácia, bebidas, conveniência, beleza e produtos para animais de estimação.

Com os automóveis, a companhia passa a buscar uma fatia maior do abastecimento doméstico. São compras menos frequentes do que pedidos de refeições, mas que podem reunir mais itens e alcançar tíquetes superiores.

O benefício também se estende aos estabelecimentos cadastrados. Segundo a 99, a possibilidade de transportar mais volumes pode aumentar o número de produtos incluídos em cada pedido e as vendas de supermercados e pet shops.

“Nossos parceiros comerciais, principalmente supermercados e pet shops, notam esse movimento incremental de itens e pedidos, vendendo mais”, afirma Gamper.

A companhia, porém, ainda não divulga dados sobre o tíquete médio da 99Compras nem informa quanto uma compra transportada por carro representa em comparação com os pedidos entregues por motos e bicicletas.

A disputa pelas compras além das refeições

A 99Compras coloca a companhia em uma disputa que já envolve iFood, Rappi, Mercado Livre e outras plataformas. Depois de ganhar escala com a entrega de refeições, o setor passou a avançar sobre supermercados, farmácias e lojas de conveniência.

Essas categorias podem elevar a recorrência dos usuários e aumentar o valor dos pedidos, mas exigem uma operação mais complexa. Uma compra de supermercado reúne produtos com diferentes pesos, tamanhos e necessidades de conservação, além de demandar separação dentro da loja.

O carro resolve uma parte desse desafio ao ampliar a capacidade de transporte. Ainda restará à 99 demonstrar se consegue movimentar pedidos maiores sem elevar demais o tempo e o custo das entregas.

Com a nova modalidade, a 99 avança sobre as compras de abastecimento, de maior volume do que os pedidos de refeições ou conveniência. A aposta pode aumentar o valor movimentado por supermercados e reforçar a presença do aplicativo na rotina dos consumidores.