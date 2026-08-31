Quais são as 10 maiores redes de franquias do varejo brasileiro? Veja o ranking

As franquias estão por trás da expansão nacional de algumas das maiores empresas do varejo brasileiro. Entre as 300 maiores varejistas do país, 47 operam com parte ou com a totalidade de suas unidades administradas por franqueados.

A Cacau Show lidera esse grupo, com 4.308 lojas franqueadas. Na sequência aparecem o Grupo Boticário, com 2.898, e a Orthobom, com 1.900.

Os dados fazem parte do levantamento TOP 300 do Varejo Brasileiro, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT).

Juntas, as dez empresas com as maiores bases de franquias somam 19.090 unidades franqueadas. O modelo permite que as redes avancem por diferentes regiões sem bancar diretamente todo o investimento necessário para abrir e administrar as lojas.

Cacau Show lidera ranking das maiores franquias

A Cacau Show ocupa a primeira posição, com 4.308 unidades franqueadas e 4.712 lojas no total. A rede faturou R$ 7,8 bilhões em 2025, crescimento de 15%, e aparece na 40ª colocação entre as maiores varejistas do país.

O Grupo Boticário está em segundo lugar, com 2.898 franquias e 3.898 lojas no total. A companhia registrou faturamento de R$ 38,1 bilhões em 2025, o maior entre as empresas da lista, e ficou entre as cinco maiores varejistas brasileiras. Ao longo do ano, o grupo abriu 113 lojas.

A Ortobom ocupa a terceira posição, com 1.900 unidades franqueadas em uma rede de 2.400 lojas. A empresa está entre as companhias do ranking que concentram a maior parte da operação em franquias.

“Após 12 anos de acompanhamento das grandes empresas, algumas características estruturais do varejo brasileiro continuam se manifestando, principalmente o baixo grau de concentração e a atuação regional da maioria das empresas”, diz Alberto Serrentino, cofundador do IRTT.

Segundo o levantamento, mais da metade das 50 varejistas com maior presença geográfica no Brasil utiliza franquias para ampliar sua operação.

Lojas de conveniência avançam com franquias

Duas redes de conveniência ligadas a postos de combustíveis aparecem entre as seis primeiras posições. A AM PM tem 1.536 unidades franqueadas, enquanto a BR Mania, da Vibra Energia, soma 1.517.

As duas também registraram as maiores expansões do ano entre as companhias da lista. A AM PM acrescentou 181 pontos de venda à sua operação em 2025, enquanto a BR Mania abriu 167.

Em algumas empresas, praticamente todas as lojas são administradas por franqueados. É o caso da BR Mania, que tem 1.517 franquias e o mesmo número de unidades totais, e da Chilli Beans, com 1.253 operações franqueadas.

O crescimento, porém, não ocorreu em toda a lista. Zamp e Azzas 2154 encerraram 2025 com menos lojas do que no ano anterior, com recuos de 2% e 3% na base total, respectivamente. A Chilli Beans registrou queda de 1%.

Veja o ranking das maiores franquias do varejo brasileiro

Confira o ranking por número de unidades franqueadas em 2025: