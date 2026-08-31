Grupo Gavinho aposta na educação a distância para acelerar expansão

A educação a distância mudou a relação entre o estudante e a universidade. Para quem precisa conciliar trabalho, família e outras responsabilidades, a possibilidade de escolher quando assistir a uma aula pode ser determinante para continuar estudando. Em cursos que exigem atividades práticas, porém, a flexibilidade precisa vir acompanhada de estrutura e suporte presencial.

É nesse espaço que atua o Grupo Gavinho, parceiro da EAD UniCesumar há oito anos. Na modalidade semipresencial, essa combinação se torna ainda mais evidente: a flexibilidade dos conteúdos a distância é complementada por laboratórios, atividades presenciais e suporte nos polos, especialmente em áreas como Saúde e Tecnologia.

Hoje, são mais de 50 mil alunos matriculados, cerca de 400 colaboradores e 70 polos educacionais distribuídos entre São Paulo e Rio de Janeiro. A rede oferece ainda mais de 120 cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes.

Os resultados da operação também renderam reconhecimento na premiação Negócios em Expansão 2026, promovida pela EXAME na última quarta-feira, 26, que destacou o Grupo Gavinho entre as empresas brasileiras que mais avançaram em sua trajetória de expansão.

Para Fabrício Gavinho, líder do Grupo Gavinho, a operação combina a força acadêmica da UniCesumar com uma atuação mais próxima do estudante.

“Desde o início, entendemos que o Grupo Gavinho poderia desempenhar de maneira mais assertiva e estratégica o papel de uma rede de polos, enquanto a UniCesumar concentra sua atuação como instituição de ensino superior”, destaca o executivo.

Saúde ganha espaço

Entre os mais de 120 cursos oferecidos, as formações da área da Saúde estão entre as que mais cresceram e ajudam a impulsionar a expansão da oferta semipresencial do grupo.

A demanda ajuda a explicar um dos principais movimentos do grupo: a ampliação do polo da Consolação, em São Paulo. O projeto prevê cerca de 2,5 mil metros quadrados distribuídos em cinco andares, com salas de aula, biblioteca, espaços de convivência e três laboratórios multidisciplinares de 150 metros quadrados cada.

A aposta na área não responde apenas à demanda do mercado, mas também às características das próprias formações. Cursos da Saúde exigem uma infraestrutura capaz de aproximar a experiência acadêmica da realidade profissional.

“Cursos da área da Saúde demandam investimentos significativos em infraestrutura prática, cada um de acordo com suas especificidades”, diz Gavinho. “São formações que exigem laboratórios adequados, equipamentos e ambientes capazes de reproduzir, durante a graduação, situações que os estudantes encontrarão no exercício da profissão.”

Na formação, o conteúdo teórico divide espaço com práticas em laboratório e estágios. Segundo Gavinho, alunos de cursos como Enfermagem e Fisioterapia participam de atividades práticas e estágios em hospitais públicos e privados como parte da preparação profissional.

"Mesmo a distância, conseguimos estar presentes na jornada do aluno" Fabrício Gavinho, líder do Grupo Gavinho

O grupo afirma ainda trabalhar para garantir campos de estágio aos alunos que chegam a essa etapa. Para isso, mantém planejamento antecipado e equipes dedicadas à prospecção de novos convênios com hospitais e clínicas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Flexibilidade sem perder a proximidade

O perfil dos estudantes ajuda a explicar outro foco da operação. Segundo Gavinho, o público prioritário tem entre 30 e 50 anos, trabalha e tem família. Para esse aluno, a flexibilidade deixa de ser apenas uma conveniência e passa a ser uma condição para encaixar a formação na rotina.

A estrutura combina aulas ao vivo e gravadas, enquanto as atividades presenciais em laboratório acontecem, em sua maioria, no período noturno, depois do horário de trabalho.

O acompanhamento começa logo após a matrícula. “Trabalhamos de maneira preditiva, buscando identificar necessidades antes que elas se tornem um problema”, afirma Gavinho. Segundo ele, uma equipe de assistentes pedagógicos acompanha os alunos ao longo do curso.

Os polos também cumprem um papel importante nessa estratégia. Embora os perfis dos estudantes de São Paulo e do Rio de Janeiro sejam semelhantes, a presença física permite manter um canal de contato com quem escolheu estudar a distância.

“A educação a distância tem um papel importante porque oferece flexibilidade sem abrir mão da proximidade com o aluno. Mesmo a distância, conseguimos estar presentes na jornada dele”, diz Gavinho.

Tecnologia chega à ponta

A inteligência artificial já começa a fazer parte dessa operação. Segundo Gavinho, a tecnologia está presente tanto nos polos quanto na experiência do estudante, em atividades que vão do atendimento ao suporte à jornada acadêmica e à interação entre alunos e professores.

“A inteligência artificial já chegou à ponta da operação: está presente no polo e na experiência do aluno. É uma tecnologia que já faz parte da nossa realidade e tende a ganhar cada vez mais espaço”, explica o executivo.

A própria UniCesumar, que integra a Vitru Educação desde 2022, tem mais de 35 anos no mercado educacional, cerca de 500 mil alunos e mais de 1,3 mil polos de educação a distância. O portfólio inclui 350 cursos, entre graduação, pós-graduação, técnicos, profissionalizantes, mestrado e doutorado.

O próximo mercado

Depois de consolidar presença em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Grupo Gavinho prepara os próximos passos de expansão. O foco está no Sudeste e no Centro-Oeste, com atenção especial ao avanço da educação a distância e, principalmente, da modalidade semipresencial.

“Enxergamos oportunidades importantes de expansão no Sudeste como um todo e também no Centro-Oeste”, afirma Gavinho. “São regiões em que identificamos um grande potencial para o crescimento da educação a distância e, principalmente, da modalidade semipresencial.”

O reconhecimento no Negócios em Expansão 2026 chega nesse contexto. Para Gavinho, o crescimento dos polos participantes do ranking vem acompanhado de aumento no volume de matrículas e redução dos indicadores de evasão.

“Esse reconhecimento representa para nós a confirmação de que estamos seguindo uma trajetória consistente de crescimento, sem perder de vista a experiência e a permanência do aluno.”