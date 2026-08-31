'Sigo confiante', diz João Paulo Ferreira em carta de despedida da Natura

João Paulo Ferreira: de saída da Natura
Editor de Invest
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10h25.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 16h09.
João Paulo Ferreira está de saída da presidência-executiva da Natura (NATU3) e preparou um discurso de despedida com um balanço extenso dos 17 anos em que trabalhou na companhia os dez anos como CEO do grupo. O documento interno, ao qual a EXAME teve acesso, dá sequência à comunicação que chegou na manhã desta segunda-feira, 31, ao mercado: o conselho de administração aprovou a troca no comando, com o retorno de Alessandro Carlucci como CEO a partir de 1º de outubro.
"Uma história e tanto nestes 10 anos", escreveu Ferreira, que encerra a passagem pela companhia manifestando gratidão à rede que descreve como "enorme rede de afeto". Ele resume a década como um período de transformação do negócio e diz que também o mudou pessoalmente.
O tom de celebração se apoia em números. Ferreira lembra que a Natura partiu da quinta posição no mercado latino-americano de beleza, em 2016, para assumir a liderança da região. A participação da marca cresceu 30% no Brasil e 40% na região hispânica no período. A receita líquida triplicou, saltando de R$ 7,3 bilhões para R$ 22,2 bilhões, com crescimento de 2,5 vezes no Brasil e de 4,4 vezes nos países de língua espanhola, que passaram a responder por 40% do negócio.
A trajetória, no entanto, contrasta com o momento mais recente da companhia, que enfrentou dois trimestres seguidos de retração de vendas e admitiu que os resultados do segundo trimestre de 2026 frustraram as expectativas, em parte por problemas internos de execução.
A carta detalha a transformação do modelo comercial. A rede de consultoras cresceu de 1,8 milhão em 2016 para 2,8 milhões em 2025, enquanto a companhia digitalizou a venda direta e se tornou multicanal. O negócio on-line multiplicou por 14,4 vezes e alcançou R$ 1,5 bilhão no ano passado, com operações em e-commerce, marketplaces e plataformas de social commerce como TikTok, Instagram e YouTube. No varejo físico, a Natura chegou a mais de 1.200 unidades, que faturam R$ 1,2 bilhão por ano.
Ferreira também cita a incorporação da Avon ao sistema de comercialização da Natura e o relançamento da marca em 2026, além da criação da fintech Emana Pay, que movimentou R$ 62 bilhões no último ano, e da Bluma, empresa de serviços de beleza sob demanda. A incorporação da Avon foi um dos pilares da reestruturação do grupo, que ao longo dos últimos anos desmontou a holding global e simplificou as operações.
Na frente socioambiental, Ferreira destaca que a Natura foi eleita a marca mais sustentável do mundo em 2025, que a atuação na Amazônia preserva 2,2 milhões de hectares de floresta em pé e que as emissões de CO2 de escopo 3 caíram 40% em relação a 2020.
O executivo dedica parte da carta ao que chama de progresso social. O índice de desenvolvimento humano das consultoras subiu de 0,59 para 0,65 no Brasil, a participação de mulheres em posições de liderança passou de 35% para 53% e a companhia eliminou diferenças salariais associadas a etnia ou gênero. Ferreira menciona ainda a expansão do Instituto Natura para seis países e o compromisso estatutário de gerar valor para todos os públicos, movimento que levou a Natura a se tornar a primeira empresa de capital aberto do mundo a virar uma B Corp.
Ferreira encerra reafirmando confiança na trajetória futura da companhia. "Sigo confiante de que nossas fundações são sólidas e que o futuro reserva para a Natura e para cada um de vocês conquistas ainda mais espetaculares", escreveu.
Ele assumiu o comando da Natura em outubro de 2016, no lugar de Roberto Lima, após uma carreira de duas décadas na Unilever. Carlucci, que já comandou a Natura entre 2005 e 2014, assume agora com a missão de acelerar a execução da estratégia já em curso.