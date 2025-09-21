47 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para quem quer mudar de emprego

Mudar de carreira ou buscar uma renda extra é o desejo de milhões de brasileiros em um cenário econômico marcado por instabilidade, inflação e novas oportunidades de mercado.

Uma alternativa cada vez mais procurada são as franquias de baixo investimento, que permitem ao empreendedor iniciar um negócio próprio com segurança, suporte de uma marca consolidada e risco reduzido.

Neste levantamento, a EXAME reúne 47 opções de franquias com investimento inicial a partir de R$ 4.990, cobrindo desde serviços de limpeza e delivery até educação, alimentação e tecnologia.

Entre os destaques estão microfranquias home based, que podem ser gerenciadas de casa, e modelos com retorno rápido do capital investido.

A lista traz detalhes sobre investimento, faturamento médio mensal e prazo estimado de retorno, ajudando quem busca uma oportunidade concreta para pivotar a carreira ou iniciar um negócio próprio com baixo custo.

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com rápido retorno e consciência ambiental. Modelo home based, ideal para quem busca empreender sem grande complexidade.

Investimento inicial: R$ 4.990

Faturamento médio mensal: R$ 10.000

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Alfabetizei

Franquia de alfabetização lúdica criada em 2020, para crianças com dificuldades pedagógicas ou de saúde. Utiliza metodologia própria com cores e atividades interativas.

Investimento inicial: R$ 5.000

Faturamento médio mensal: R$ 11.500

Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food saudável no Brasil, oferece refeições veganas, low carb e ultracongeladas. Operação home office, sem necessidade de preparo ou equipe.

Investimento inicial: R$ 5.999

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Consultoria de turismo e intercâmbio, com mais de 30 unidades no Brasil e exterior. Modelo home office permite ao franqueado atuar de qualquer lugar.

Investimento inicial: R$ 9.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Love Gifts

Franquia de presentes afetivos e criativos, presente em mais de 100 unidades. Oferece produtos exclusivos de decoração, papelaria e itens personalizados.

Investimento inicial: R$ 11.999

Faturamento médio mensal: R$ 6 mil a 8 mil

Prazo de retorno: 2 a 8 meses

BM Vagas

Empresa de recrutamento com uso de inteligência artificial, franqueado atua na atração de clientes e coordenação de processos seletivos. Home office ou unidade física.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 3 meses

3, 2, 1 GO!

Consultoria de viagens e pacotes personalizados para parques internacionais e nacionais. Modelo home office, franqueado gerencia vendas e organização de roteiros.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

4Charge

Totens de carregamento de celulares com publicidade, home based. Modelo flexível e inovador, já conta com mais de 100 unidades pelo país.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Prazo de retorno: até 6 meses

Bem Soluções Financeiras

Oferece produtos como consórcios, seguros e empréstimos, com modelos home based ou loja física. Reconhecida nacionalmente, com prêmios e recordes no setor.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12 mil

Prazo de retorno: 3 a 5 meses

Azul Empréstimo

Rede com mais de 800 unidades, especializada em crédito consignado, seguros e produtos financeiros exclusivos. Modelo flexível e suporte completo ao franqueado.

Investimento inicial: R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a 150 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Clube Uniforme

Venda de uniformes profissionais com modelo home based, sem estoque ou funcionários. Parceria com uma das maiores indústrias de uniformes do Brasil.

Investimento inicial: R$ 19.990

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: até 6 meses

Santa Carga

Microfranquia de totens autônomos com Wi-Fi marketing, home based e sem funcionários. Franqueado gerencia anúncios e localização dos equipamentos.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas criada em 2022, 100% home office, com metodologia inovadora baseada em conversação e matching de perfis profissionais.

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil a 15 mil

Prazo de retorno: 2 a 4 meses

TFlow

Franquia de roupas e acessórios masculinos, administrada pelo Grupo ZNTT. Oferece modelos home based e lojas físicas.

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 2 a 3 meses

Jan Pro

Limpeza comercial, modelos microfranquia, gerencial e empresarial. Presente em 8 países, com mais de 10 mil franqueados.

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

ACUIDAR

Maior franquia de cuidadores da América Latina, serviços no domicílio ou hospital, com mais de 300 unidades.

Investimento inicial: R$ 32.500

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Vinho24H

Adegas autônomas 24h para condomínios, home based, com assinaturas e venda de rótulos selecionados.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Prazo de retorno: até 14 meses

Sonhagro

Soluções financeiras para produtores rurais, com mais de 90 unidades comercializadas. Auxilia em burocracias e execução de projetos técnicos.

Investimento inicial: R$ 35.000

Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mary Help

Serviços de diaristas, com mais de 9 mil profissionais cadastradas e 700 mil diárias realizadas ao ano. Pioneira com seguro para as profissionais parceiras.

Investimento inicial: R$ 40.000

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

aiqfome

Aplicativo de delivery focado em cidades do interior, home based. 2º maior app de delivery do Brasil, integrado à vertical food do Grupo Magalu.

Investimento inicial: R$ 41.000

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Seguralta

Maior rede de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades. Oferece diversos modelos de franquia: home, office, basic e standard.

Investimento inicial: R$ 45.000

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Minha Quitandinha

Minimercado autônomo 24h, tecnologia integrada, sem necessidade de presença constante do franqueado.

Investimento inicial: R$ 45.000

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Maria Brasileira

Limpeza residencial e empresarial, microfranquia com suporte contínuo e modelo de gestão simplificado.

Investimento inicial: R$ 49.000

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Honest Market Brasil

Minimercados autônomos 24h, home based, 550 unidades. Modelo inovador que oferece conveniência e recorrência de consumo.

Investimento inicial: R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Maria Gasolina Express

Minimercados gourmet autônomos, home based. Espaços com mix variado e área de convivência para clientes.

Investimento inicial: R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 22 meses

CleanNew

Higienização e conservação de estofados, home based. Utiliza equipamentos portáteis de alta tecnologia para atendimento no domicílio.

Investimento inicial: R$ 59.900

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mikro Market

Minimercados autônomos, maior faturamento médio do segmento. Operação em condomínios, universidades e hospitais, sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 60.000

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Mordidela Burger Grill

Comida rápida, com suporte do grupo ZNTT. Franqueado atua em gestão, divulgação e atendimento do negócio.

Investimento inicial: R$ 65.000

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Momento Bendito

Cafeteria artesanal, com cardápio de cafés, doces e lanches. Novo formato store in store.

Investimento inicial: R$ 87.000

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

BR Barbearia

Maior rede de barbearias da América Latina, operação 100% Lei do Salão Parceiro. Tecnologia avançada e autonomia total ao franqueado.

Investimento inicial: R$ 90.000

Faturamento médio mensal: R$ 28 mil a 40 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Follow ME Idiomas

Escola de idiomas low cost, metodologia adaptável ao franqueado. Marca do Grupo BDC com mais de 50 anos de experiência em educação.

Investimento inicial: R$ 58.000

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

market4u

Mercados autônomos 24h, home based, com gestão via aplicativo. Operação simplificada e prática para o franqueado.

Investimento inicial: R$ 80.000

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a 15 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Unhas Cariocas

Maior franquia de esmalteria do mundo, com atendimento rápido e padronizado. Técnica exclusiva que realiza unhas em 30 minutos.

Investimento inicial: R$ 115.000

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Restaura Jeans

Franquia de customização e tingimento de roupas, com mais de três décadas de atuação e centenas de unidades no Brasil.

Investimento inicial: R$ 119.000

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Itália no Box

Massas italianas em caixinhas, delivery eficiente, operação enxuta, utilizando 40 toneladas de massa por ano.

Investimento inicial: R$ 120.000

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Açaí Sunset

Rede de açaí artesanal, com 16 lojas em MA e PI, sem xarope de guaraná ou aromatizantes.

Investimento inicial: R$ 120.000

Faturamento médio mensal: R$ 30 a 100 mil (média R$ 50 mil)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Maria Açaí

Rede de açaí artesanal, mais de 70 lojas, diferentes formatos de franquias e modelo express compatível com container.

Investimento inicial: R$ 110.000

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Fizzoli Sorvetes

Sorvetes de alta qualidade, home based, modelo adaptável à realidade do franqueado. Parte do Grupo BDC.

Investimento inicial: R$ 130.000

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Jumper! Profissões e Idiomas

Rede de ensino profissionalizante e idiomas, com mais de 600 mil alunos formados e 60 unidades espalhadas pelo país.

Investimento inicial: R$ 127.000

Faturamento médio mensal: R$ 66.600

Prazo de retorno: 12 meses

Loucos por Coxinhas

Fast-food especializado, 4 modelos de negócio, presença em 13 estados e 59 cidades.

Investimento inicial: R$ 133.000

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Emagrecentro

Estética corporal e emagrecimento, método científico patenteado e certificado, único do mundo com metodologia 4 fases.

Investimento inicial: R$ 134.400

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Porto do Sabor

Sucos, açaí e sanduíches naturais, formato container low cost, com mais de 37 unidades.

Investimento inicial: R$ 135.000

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 28 a 36 meses

Vaapty

Intermediação de venda de veículos, home based, mais de 400 unidades vendidas, líder de mercado.

Investimento inicial: R$ 129.990

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Sua Coxinha

Produção própria de coxinhas, padronização, logística interna, gestão enxuta com 2 a 3 funcionários.

Investimento inicial: R$ 150.000

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a 80 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Espetto Carioca

Rede de espetos, mais de 150 mil espetos consumidos mensalmente, novo modelo container.

Investimento inicial: R$ 100.000

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Leve & Lave

Lavanderia autônoma, tecnologia, metodologia de análise de ponto e recompra garantida.

Investimento inicial: R$ 169.000

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Selava Express

Lavanderia de autosserviço, com modelos de lojas físicas e container, Stacks moduláveis, presente em 16 estados.