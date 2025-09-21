47 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para quem quer mudar de emprego

Repórter de Negócios
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14h38.
Mudar de carreira ou buscar uma renda extra é o desejo de milhões de brasileiros em um cenário econômico marcado por instabilidade, inflação e novas oportunidades de mercado.
Uma alternativa cada vez mais procurada são as franquias de baixo investimento, que permitem ao empreendedor iniciar um negócio próprio com segurança, suporte de uma marca consolidada e risco reduzido.
Neste levantamento, a EXAME reúne 47 opções de franquias com investimento inicial a partir de R$ 4.990, cobrindo desde serviços de limpeza e delivery até educação, alimentação e tecnologia.
Entre os destaques estão microfranquias home based, que podem ser gerenciadas de casa, e modelos com retorno rápido do capital investido.
A lista traz detalhes sobre investimento, faturamento médio mensal e prazo estimado de retorno, ajudando quem busca uma oportunidade concreta para pivotar a carreira ou iniciar um negócio próprio com baixo custo.
Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com rápido retorno e consciência ambiental. Modelo home based, ideal para quem busca empreender sem grande complexidade.
Franquia de alfabetização lúdica criada em 2020, para crianças com dificuldades pedagógicas ou de saúde. Utiliza metodologia própria com cores e atividades interativas.
Rede pioneira em fast-food saudável no Brasil, oferece refeições veganas, low carb e ultracongeladas. Operação home office, sem necessidade de preparo ou equipe.
Consultoria de turismo e intercâmbio, com mais de 30 unidades no Brasil e exterior. Modelo home office permite ao franqueado atuar de qualquer lugar.
Franquia de presentes afetivos e criativos, presente em mais de 100 unidades. Oferece produtos exclusivos de decoração, papelaria e itens personalizados.
Empresa de recrutamento com uso de inteligência artificial, franqueado atua na atração de clientes e coordenação de processos seletivos. Home office ou unidade física.
Consultoria de viagens e pacotes personalizados para parques internacionais e nacionais. Modelo home office, franqueado gerencia vendas e organização de roteiros.
Totens de carregamento de celulares com publicidade, home based. Modelo flexível e inovador, já conta com mais de 100 unidades pelo país.
Oferece produtos como consórcios, seguros e empréstimos, com modelos home based ou loja física. Reconhecida nacionalmente, com prêmios e recordes no setor.
Rede com mais de 800 unidades, especializada em crédito consignado, seguros e produtos financeiros exclusivos. Modelo flexível e suporte completo ao franqueado.
Venda de uniformes profissionais com modelo home based, sem estoque ou funcionários. Parceria com uma das maiores indústrias de uniformes do Brasil.
Microfranquia de totens autônomos com Wi-Fi marketing, home based e sem funcionários. Franqueado gerencia anúncios e localização dos equipamentos.
Rede de ensino de idiomas criada em 2022, 100% home office, com metodologia inovadora baseada em conversação e matching de perfis profissionais.
Franquia de roupas e acessórios masculinos, administrada pelo Grupo ZNTT. Oferece modelos home based e lojas físicas.
Limpeza comercial, modelos microfranquia, gerencial e empresarial. Presente em 8 países, com mais de 10 mil franqueados.
Maior franquia de cuidadores da América Latina, serviços no domicílio ou hospital, com mais de 300 unidades.
Adegas autônomas 24h para condomínios, home based, com assinaturas e venda de rótulos selecionados.
Soluções financeiras para produtores rurais, com mais de 90 unidades comercializadas. Auxilia em burocracias e execução de projetos técnicos.
Serviços de diaristas, com mais de 9 mil profissionais cadastradas e 700 mil diárias realizadas ao ano. Pioneira com seguro para as profissionais parceiras.
Aplicativo de delivery focado em cidades do interior, home based. 2º maior app de delivery do Brasil, integrado à vertical food do Grupo Magalu.
Maior rede de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades. Oferece diversos modelos de franquia: home, office, basic e standard.
Minimercado autônomo 24h, tecnologia integrada, sem necessidade de presença constante do franqueado.
Limpeza residencial e empresarial, microfranquia com suporte contínuo e modelo de gestão simplificado.
Minimercados autônomos 24h, home based, 550 unidades. Modelo inovador que oferece conveniência e recorrência de consumo.
Minimercados gourmet autônomos, home based. Espaços com mix variado e área de convivência para clientes.
Higienização e conservação de estofados, home based. Utiliza equipamentos portáteis de alta tecnologia para atendimento no domicílio.
Minimercados autônomos, maior faturamento médio do segmento. Operação em condomínios, universidades e hospitais, sem funcionários.
Mordidela Burger Grill
Comida rápida, com suporte do grupo ZNTT. Franqueado atua em gestão, divulgação e atendimento do negócio.
Cafeteria artesanal, com cardápio de cafés, doces e lanches. Novo formato store in store.
Maior rede de barbearias da América Latina, operação 100% Lei do Salão Parceiro. Tecnologia avançada e autonomia total ao franqueado.
Escola de idiomas low cost, metodologia adaptável ao franqueado. Marca do Grupo BDC com mais de 50 anos de experiência em educação.
Mercados autônomos 24h, home based, com gestão via aplicativo. Operação simplificada e prática para o franqueado.
Maior franquia de esmalteria do mundo, com atendimento rápido e padronizado. Técnica exclusiva que realiza unhas em 30 minutos.
Franquia de customização e tingimento de roupas, com mais de três décadas de atuação e centenas de unidades no Brasil.
Massas italianas em caixinhas, delivery eficiente, operação enxuta, utilizando 40 toneladas de massa por ano.
Rede de açaí artesanal, com 16 lojas em MA e PI, sem xarope de guaraná ou aromatizantes.
Rede de açaí artesanal, mais de 70 lojas, diferentes formatos de franquias e modelo express compatível com container.
Sorvetes de alta qualidade, home based, modelo adaptável à realidade do franqueado. Parte do Grupo BDC.
Rede de ensino profissionalizante e idiomas, com mais de 600 mil alunos formados e 60 unidades espalhadas pelo país.
Fast-food especializado, 4 modelos de negócio, presença em 13 estados e 59 cidades.
Estética corporal e emagrecimento, método científico patenteado e certificado, único do mundo com metodologia 4 fases.
Sucos, açaí e sanduíches naturais, formato container low cost, com mais de 37 unidades.
Intermediação de venda de veículos, home based, mais de 400 unidades vendidas, líder de mercado.
Produção própria de coxinhas, padronização, logística interna, gestão enxuta com 2 a 3 funcionários.
Rede de espetos, mais de 150 mil espetos consumidos mensalmente, novo modelo container.
Lavanderia autônoma, tecnologia, metodologia de análise de ponto e recompra garantida.
Lavanderia de autosserviço, com modelos de lojas físicas e container, Stacks moduláveis, presente em 16 estados.