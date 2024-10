Este negócio celebra o fim do home office e conta com 'guru das franquias' para vender R$ 1 bilhão

O home office, ao que tudo indica, está com os dias contados. Empresas mundo afora estão atualizando suas políticas para ver novamente os escritórios cheios como era normal até 2019.

Para muita gente acostumada com o trabalho de casa, trata-se de uma notícia ruim. Para o empreendedor Murilo Specchio é exatamente o contrário. A retomada dos escritórios vem oferecer novas oportunidades para o negócio dele.

Specchio é fundador da Honest Market, um negócio de minimercados de conveniência. As prateleiras da Honest Market são bem sortidas.

Por ali tem bebida, refeição congelada, biscoito, doces, salgadinhos e até uns produtos para cuidados da casa, como sabão em pó e detergentes.

Os minimercados operam sem funcionários e na base da honestidade — o cliente paga sozinho pelas compras.

Specchio fundou a Honest Market em 2020 ao lado de Ana Paula Moraes e Gustavo Sartott.

A ideia foi uma evolução de um esquema de autoatendimento que Specchio viu na Austrália em 2013.

Num primeiro momento, o empreendedor usou o sistema de autoatendimento num negócio de venda de refeições congeladas em escritórios.

O negócio deu certo, mas Specchio vislumbrava uma oportunidade ainda maior revendendo toda sorte de produtos pelo mesmo canal de autoatendimento.

Depois de vender a empresa de comida congelada, o empreendedor abriu a Honest Market e escolheu a expansão por meio de franquias.

Em questão de semanas, um golpe de sorte cai em seu colo. A pandemia forçou milhões de pessoas para quarentenas em condomínios a muitos metros de distância do mercadinho mais próximo.

"Os prédios residenciais foram o alvo preferencial da Honest Market nos primeiros anos", diz Specchio. "Foi uma aposta acertada naquele momento."

Nos dois primeiros anos, a empresa saiu do zero para um faturamento de 3,5 milhões de reais vindo de 50 unidades franqueadas em nove estados.

Loja da Honest Market: itens sortidos que vão de alimentos e bebidas a itens de cuidados pessoais e artigos para casa (Divulgação/Divulgação)

A expectativa para o presencial

A guinada para o trabalho presencial mudou o foco da Honest Market. Atualmente, com uma rede de 440 lojas espalhadas por 82 cidades, a estratégia é abrir mais unidades em escritórios.

O novo alvo tem uma vantagem fundamental: nos escritórios é maior o controle sobre perdas de itens com furtos.

Nas contas de Specchio, a quebra está abaixo de 2%, em linha com o visto em negócios de autoatendimento em outros países.

Em função da abertura de lojas em escritórios, a Honest Market manteve o ritmo acelerado de expansão mesmo com o fim da pandemia.

Em 2023, a empresa faturou 6,2 milhões de reais, alta de 133% em 12 meses. O desempenho a colocou entre as empresas que mais crescem no país de acordo com o ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

Na edição de 2024, que avalia o desempenho das empresas ao longo do ano anterior, a Honest Market ficou em 29º lugar numa lista de 142 empresas com faturamento entre 5 e 30 milhões de reais.

A expectativa daqui para frente é ambiciosa.

"Até 2030, a expectativa por ali é ter 5.000 pontos de venda espalhados pelo país", diz Specchio. "Até lá, o plano é chegar ao primeiro bilhão de reais em vendas."

Um jeito de chegar lá é dar uma atenção extra ao franqueado. Um primeiro passo foi a entrada como sócio da Honest Market de Raphael Mattos, um verdadeiro 'guru das franquias' em função do impacto dele no setor.

Ele é um dos maiores influenciadores digitais no ramo de franquias. Só no Instagram ele tem mais de 831.000 seguidores só no Instagram, além de ter uma página no Youtube com muitas dicas para quem deseja empreender como franqueado.

A entrada foi anunciada ao mercado em setembro do mês passado nas redes sociais dele e dos sócios da Honest Market.

Daqui para frente, a ideia de Specchio é usar o expertise de Mattos para aperfeiçoar o treinamento dado aos franqueados. Além disso, quer apoiar a abertura de novos pontos de venda por quem já é franqueado.

"Temos uma equipe de parcerias que ajuda na busca do ponto de venda ideal", diz Specchio.

"Em muitas empresas esta etapa costuma ser só de responsabilidade do franqueado."

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.