Mais de 80% dos projetos de inteligência artificial fracassam, o dobro da taxa de projetos de tecnologia que não envolvem IA. A estimativa está num relatório de 2024 da RAND Corporation, centro de pesquisa americano, que ouviu 65 cientistas de dados e engenheiros para entender por quê. A causa número um não foi técnica: as empresas costumam entender mal, ou comunicar mal, qual problema a IA deveria resolver.

Em novembro, a liderança da BAT Brasil, braço brasileiro da British American Tobacco, começou a enfrentar essa questão em sala de aula. A empresa iniciou com a Saint Paul In Company uma jornada de formação em IA, com duas frentes: escolher os projetos certos e dominar as ferramentas do dia a dia.

"Inteligência artificial não é uma discussão sobre o futuro. Ela está acontecendo agora", diz Nicole Hajj, Head de relações governamentais e institucionais da BAT Brasil.

Primeiro o problema, depois a tecnologia

A primeira frente foi com a liderança. O ponto de partida, foi o tamanho do desperdício: a maior parte dos projetos de IA é abandonada porque não resolve nenhuma dor real do negócio.

Por isso, em vez de começar pelas ferramentas, os executivos trabalharam frameworks para identificar projetos estratégicos nas três famílias de IA. A preditiva usa dados históricos para antecipar resultados. A generativa produz textos, imagens e respostas. A agêntica executa tarefas encadeadas com autonomia, a partir de um objetivo.

O critério para escolher entre elas é o impacto. A ideia é encontrar soluções que, nas palavras do professor, "efetivamente mudem os ponteiros" da organização.

A tecnologia, nesse desenho, não toma o lugar de quem decide. "Ela não substitui o poder de decisão e a estratégia do executivo C-level, mas pavimenta o caminho para que essa decisão seja mais bem tomada", diz Nicole.

Agentes, tarefas agendadas e prompts no Copilot

A segunda frente foi prática. A turma da BAT Brasil passou pelas ferramentas do Microsoft Copilot, o assistente de IA integrado aos programas da Microsoft.

O foco ficou só nelas: como criar agentes, como programar tarefas agendadas, como melhorar os prompts e como tirar o melhor resultado de automação dentro da organização.

Segundo Vitor Souza, Head de Marketing da BAT Brasil, o programa conseguiu um equilíbrio: os temas puderam ser entendidos e discutidos por todo mundo de forma uniforme.

Uma agenda de negócios, e não de TI

Para a BAT Brasil, a jornada não é um projeto da área de tecnologia. "Nós, da BAT Brasil, enxergamos essa jornada de inteligência artificial não só como uma agenda de tecnologia, e sim como uma forma de agregar valor e gerar mais negócios para a companhia", ressalta Nicole.

A lógica vale para qualquer transformação. Ela começa com pessoas bem capacitadas, que tenham clareza dos problemas a resolver e uma boa ideia do caminho para chegar lá.

Os 80% de projetos que fracassam costumam começar pela ferramenta. A BAT Brasil decidiu começar pelas pessoas.

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