Este paraibano transformou presentes criativos em um negócio de R$ 25 milhões

O mercado de microfranquias no Brasil nunca esteve tão aquecido. Desde 2020, o número de redes desse tipo cresceu cerca de 70%, e hoje elas já representam 40% das franquias associadas à ABF. Com investimento inicial mais baixo e operação simplificada, esse modelo se tornou a porta de entrada para novos empreendedores.

A marca paraibana Love Gifts, especializada em presentes criativos, surfou essa onda e transformou seu modelo de operação ao longo dos anos. Hoje, a empresa aposta em microfranquias home based e importação direta para continuar crescendo no país. Em 2024, a rede chegou a 100 operações e faturamento de 25 milhões de reais.

“Quando comecei a Love Gifts, minha ideia era criar uma loja diferente, onde o cliente tivesse uma experiência especial ao comprar um presente. Mas, ao longo dos anos, percebi que o maior diferencial era a forma como ele chegava até as pessoas. Se queremos crescer, precisamos ser eficientes e acessíveis para nossos franqueados”, diz o fundador Fábio Farias.

Como a Love Gifts foi criada

A Love Gifts nasceu em 2014, quando Fábio Farias abriu sua primeira loja em Campina Grande (PB). Inspirado por viagens aos Estados Unidos, onde viu o potencial do segmento de presentes criativos, ele investiu 95.000 reais na unidade inicial. Em pouco tempo, clientes começaram a perguntar se a loja era uma franquia. Dois anos depois, em 2016, ele decidiu franquear o negócio, abrindo a primeira unidade em João Pessoa (PB).

O crescimento seguiu um ritmo constante, especialmente no Nordeste. Mas foi a pandemia, em 2020, que forçou uma virada estratégica. Com as lojas físicas fechadas e os franqueados em casa, Farias percebeu que o modelo home based poderia funcionar. “Se os franqueados estavam vendendo de casa, por que não criar um formato estruturado para isso?”, relembra. A decisão se mostrou acertada: a rede cresceu 300% em 2021, impulsionada pelo novo modelo.

Atualmente, a Love Gifts opera com mais de 100 unidades, divididas entre 62 microfranquias home based e 34 lojas físicas. A maior concentração está em São Paulo, que responde por cerca de 20% das unidades.

Após faturar 25 milhões de reais em 2024, a marca espera chegar a 50 milhões de reais neste ano. O crescimento tem sido impulsionado pela ampliação da rede, pela importação de produtos próprios e pela diversificação dos canais de vendas.

Como funciona o modelo de negócio da Love Gifts

A Love Gifts cresceu ao apostar em um modelo de franquia acessível e flexível. Com um investimento inicial de 16.900 reais, qualquer pessoa pode se tornar franqueado e operar de casa, sem necessidade de ponto físico, funcionários ou estoque elevado. Esse formato foi decisivo para a expansão da rede e atraiu principalmente pessoas que buscavam uma renda extra ou uma alternativa ao mercado de trabalho tradicional.

Outro ponto essencial foi a decisão de importar diretamente da China. Antes, a Love Gifts dependia de fornecedores nacionais e não tinha produtos exclusivos. Com a mudança, a marca passou a desenvolver suas próprias linhas e hoje 55% do portfólio já é composto por itens próprios, incluindo produtos licenciados como Harry Potter e Stitch.

“Quando eu fui para a China e fechei os primeiros pedidos, sabia que estava tomando uma decisão estratégica. Hoje, conseguimos oferecer produtos exclusivos com preços mais competitivos, o que dá uma vantagem enorme para nossos franqueados”, diz o empreendedor.

O posicionamento da marca também ajudou a fortalecer o negócio. Em vez de competir com grandes redes de decoração ou papelaria, a Love Gifts se posiciona como uma alternativa a presentes tradicionais como chocolates e perfumes. “Nosso foco é vender algo que crie conexão. Um chocolate acaba, um perfume é muito pessoal, mas um presente criativo fica marcado na memória”, diz o fundador. Itens de papelaria, produtos personalizados, vinhos e cerveja estão entre os itens mais comprados.

Os planos para 2025

Mesmo com um crescimento acelerado, a Love Gifts enfrenta desafios. Segundo Fábio Farias, o maior desafio da empresa é manter o engajamento dos franqueados. “Muita gente entra no franchising achando que vai ter sucesso automático, mas qualquer negócio exige dedicação. O modelo está pronto, mas é preciso trabalhar, criar relacionamento com clientes, divulgar os produtos. Não existe dinheiro fácil”, afirma.

Para continuar crescendo em 2025, a empresa está apostando em novos canais de vendas. Um deles é a venda corporativa, voltada para empresas que buscam presentes personalizados para funcionários e clientes. Outra estratégia é a venda direta, permitindo que qualquer pessoa revenda produtos da Love Gifts sem precisar investir no modelo de franquia. “Sabemos que muita gente quer empreender, mas não tem condição de abrir uma franquia. A venda direta é uma forma de dar essa oportunidade para mais pessoas”, explica Fábio.

Além disso, a empresa pretende expandir sua presença para os poucos estados onde ainda não está e fortalecer o suporte aos franqueados. “Nosso objetivo não é só vender franquia, mas garantir que os franqueados tenham sucesso. A gente cresce junto com eles, então faz sentido investir no suporte e na capacitação”, diz.