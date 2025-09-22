Irmãos se endividaram com franquia. Hoje, faturam R$ 204 milhões com churrasco na pedra

Nem toda historia com franquia é bem sucedida. Em 2009, os irmãos Costa viram o capital da família desaparecer quando decidiram abrir uma franquia de sanduíches em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Sem suporte adequado da franqueadora, a operação não decolou e gerou dívidas.

Mas eles não pararam por aí. Luiz Sérgio, Luiz Felipe e Luiz Henrique Costa retomaram suas carreiras executivas para equilibrar a situação financeira familiar.

No ano seguinte, com aporte do pai, decidiram empreender novamente, mas desta vez com uma marca própria de churrasco na pedra, o Billy The Grill. O modelo mudou foco de lanches rápidos para refeições completas e compartilhadas.

“Começamos endividados, mas aprendemos muito com o erro inicial. A ideia era criar refeições para compartilhar e atender famílias, e o modelo mostrou-se viável rapidamente”, afirmou Luiz Henrique Costa, CFO do grupo, responsável por operações, tecnologia e delivery.

O churrasco na pedra se tornou o prato principal com acompanhamentos caseiros. A segunda unidade surgiu em 2011 e a terceira, em 2013, consolidou o conceito de prato individual e adaptou o cardápio a diferentes perfis de consumo. A partir daquele momento, eles decidiram franquear o negócio.

Quinze anos depois, os irmãos lideram três marcas com 50 unidades e projetam faturar R$ 204 milhões em 2025.

Qual é a história do Grupo Alento

O crescimento dol Billy The Gril abriu caminho para a criação de novas marcas. Em 2014, surgiu o Vizinhando, conceito de bar com investimento menor, a partir de R$ 700 mil, permitindo franqueados operarem múltiplas unidades e diversificarem operações.

A internacionalização começou em 2021 com a marca Braza, depois que um dos irmãos se mudou para o país com a família. A primeira unidade em rua foi inaugurada em Lisboa, a segunda em shopping em 2022. O modelo seguiu padrão do Billy, com ajustes ao mercado português.

Custos mais altos com colaboradores motivaram investimentos em tecnologia e equipamentos para aumentar eficiência.

“Em Portugal, conseguimos reduzir número de colaboradores sem comprometer a qualidade e aumentar faturamento por funcionário. Aprendizado aplicado ao Brasil nos permitiu repaginar operações", diz Costa.

O grupo soma 40 unidades Billy The Grill, oito Vizinhando e duas Braza.

Billy Chama Alta: novo conceito e operação mais eficiente

O Billy The Grill passou por reposicionamento como Billy Chama Alta.

Cozinha aberta, churrasqueira de alta temperatura, atendimento híbrido e churrasqueiro exclusivo garantem ponto da carne.

Primeira unidade em Petrópolis registra faturamento de R$ 250 mil por mês, 20% acima da média das unidades tradicionais, com redução de 20% na quantidade de colaboradores e aumento de 20% no ticket médio.

“A operação agora permite entregar qualidade de restaurante com a agilidade do fast casual. O almoço do dia a dia mantém sabor de domingo em família”, afirma Luiz Henrique Costa.

Tecnologia e eficiência operacional

O grupo investiu em churrasqueira a gás de alto desempenho, sistemas de cocção inteligentes, permitindo controle de custos, produção e desempenho das lojas.

Aprendizado da operação portuguesa mostrou produtividade superior, com menor custo por colaborador e melhor remuneração proporcional à produção.

Retrofits em unidades no Rio de Janeiro estão programados para conclusão até 2026. Cinco novas lojas abrirão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais já no novo modelo.

Planos de expansão em São Paulo

O grupo adotou estratégia de abrir lojas próprias em São Paulo antes de franquear. Meta de 2025 prevê oito unidades. Estratégia permite testar operação e validar produto no maior mercado do país, garantindo padrão de serviço.

“Queremos entender operação em São Paulo antes de expandir via franquias. A prioridade é garantir que padrão de qualidade seja replicável e que franqueados possam operar com eficiência", diz Costa.

O Grupo Alento fechou 2024 com faturamento de R$ 157 milhões. Para 2025, a expectativa é R$ 204 milhões, sustentada pelo desempenho das unidades no novo modelo, expansão em regiões estratégicas e padronização de processos.