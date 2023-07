40 franquias com investimento até R$ 60.000 — mais baratas que um cruzeiro em família pelo Caribe

As praias paradisíacas são altamente atrativas para turistas em busca de diversão em família. O Caribe é um destino muito procurado pelos brasileiros devido às suas belas praias e clima ensolarado. No entanto, o valor investido em uma viagem em família pode equivaler ao sonho de muitos brasileiros de abrir o próprio negócio.

Uma viagem de sete noites para o Caribe, incluindo passagens aéreas e hospedagem no país de embarque para dois adultos e duas crianças, pode chegar a R$ 68 mil, de acordo com pesquisas em sites de viagens. Além disso, há despesas adicionais como alimentação no país de embarque, transporte até o navio e seguro viagem.

É possível abrir o próprio negócio com R$ 68 mil? No mercado de franquias sim. As redes que oferecem modelos com investimento inicial de até R$ 135 mil são chamadas de microfranquias. Existem também grandes redes que oferecem franquias menores e mais baratas.

Nos últimos anos o número de microfranquias têm aumentado. Em 2022, a modalidade passou a representar 39,8% das redes da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A alta ocorre em meio a elevação do teto de investimento inicial, além do crescimento do número de redes desenvolvendo modelos mais compactos, até mesmo home-based ou virtuais.

Confira, a seguir, 40 franquias baratas com investimento inicial a partir de R$ 2.302, todas mais baratas do que uma viagem de cruzeiro no Caribe:

SPA Express

De origem paraibana, a rede é uma microfranquia home-based que atende em domicílio e se tornou uma das maiores do país, com 50 unidades em funcionamento. A empresa oferece serviços de drenagem linfática corporal e facial, massagens relaxantes com técnicas exclusivas, drenagem para idosos, cuidados para gestantes e tratamentos estéticos para o pós-operatório, além de tratamentos de hidratação labial (Power Lips) e o tratamento rejuvenescedor facial (Dermaplaning).

Investimento inicial: a partir de R$ 46.255,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$15 mil

Prazo do retorno: entre 10 e 14 meses

The Kids Club

É uma rede de franquias criada na Inglaterra, especializada no ensino de inglês para crianças a partir de 18 meses até os 12 anos, em formato home based, que atua no Brasil há 29 anos com 39 unidades em funcionamento. Oferece certificação internacional e intercâmbio exclusivo na Inglaterra.

Investimento inicial: R$ 23.500, 00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13.200,00

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

CotaFácil

Fundada em Umuarama, interior do Paraná, em 2015, a CotaFacíl é uma rede de franquias de soluções financeiras e foi idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio. Atualmente conta com 278 unidades em operação espalhadas pelo país.

Investimento inicial: Modelo Office a partir de R$19.997,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$150 a 300 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Rede de minimercados autônomos que operam em complexos residenciais e comerciais durante 24 horas, nos sete dias da semana e sem a necessidade de um vendedor para a finalização da compra. Ao todo, a franquia oferece um portfólio personalizado de itens essenciais com cerca de 700 produtos, que vão desde congelados até itens de limpeza e higiene pessoal.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Previsão de retorno: de 10 a 18 meses

Mr. Fit

Pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.520,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 2 mil a 20 mil

Prazo de retorno do investimento: de 4 a 12 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 06 a 12 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: a partir de R$40 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$65 mil e R$110 mil

Prazo de retorno: 12 meses a 18 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 460 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento inicial: a partir de R$ R$ 42.920 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Love Gifts

Empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 25.500 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Mary Help

Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento, a Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas quase 9 mil diaristas ativas e preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura, seja através de aplicativo próprio, pelo site, WhatsApp ou telefone.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Marketing Bag

Franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua abordagem única de colocar materiais promocionais em embalagens de pão oferece às empresas uma maneira eficaz e econômica de alcançar seu público-alvo. Com uma rede crescente de franqueados, a Marketing Bag continua a revolucionar a indústria publicitária no Brasil.

Investimento inicial: R$ 6.990,00

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há mais de 9 anos, com 53 unidades – sendo 50 franquias e 3 unidades próprias pelo Brasil, que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores.

Investimento: a partir de R$ 23.790,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 17.196,47

Prazo de retorno: 4 a 6 meses.

Seguralta

Com mais de 50 anos de mercado, a Seguralta está presente em todo o país e possui mais de 1.700 unidades operando em três modelos de negócios – home office, basic e standard. É a maior rede de franquias de Seguros no Brasil e a 8ª maior franquia brasileira conforme ranking da Associação Brasileira de Franchising – ABF.

Investimento: a partir de R$ 36.500,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80.000,00

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Get Energy

A Get Energy é uma franquia de máquinas de carregamento, em que power banks são disponibilizados aos usuários de estabelecimentos por todo o Brasil. Com funcionamento simples, por meio do aplicativo, o usuário desbloqueia um power bank para uso, sendo a primeira hora grátis, o usuário pode devolver em qualquer máquina da franquia, isso tudo controlado por aplicativo.

Investimento Inicial: R$ 11.900,00 (incluso taxa de franquia, royalties, taxa de propaganda e capital de giro)

Faturamento Médio Mensal: R$ 3 mil a R$ 9 mil

Prazo de Retorno do Investimento: 4 a 8 meses

Espaço Make

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a Espaço Make, fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, é a franquia de makes que mais cresce no país, contando com mais de 30 unidades espalhadas em todo o território nacional e tem como objetivo chegar à marca de 50 em 2023. O novo conceito de negócios criado por Kelly Nogueira, traz, em formato de quiosques, um multimercado de maquiagens com as melhores marcas, visando o público que busca diversidade, qualidade, glamour e preços acessíveis.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999,00 (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Acuidar

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a Acuidar conta com mais de 80 unidades inauguradas e entrou para o mercado de franchising em 2020. A rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com as opções de diárias avulsas e planos mensais. Também estão disponíveis serviços de cuidados multiprofissionais, com fisioterapia, atendimento médico, acupuntura, psicólogo, enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional e fonoaudiólogo.

Investimento inicial: a partir de R$ 24 mil (sem taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil mensal após 12 meses

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Kumon

O Kumon é um método de estudo japonês criado em 1954 pelo professor Toru Kumon, que desenvolve o conhecimento linguístico e outras habilidades como: autodidatismo, raciocínio lógico, hábito de estudo, responsabilidade e autoconfiança. Sucesso mundial, presente em 60 países e com mais de 3.5 milhões de alunos, o Kumon se consolida como a maior rede de franquias de educação do Brasil e a terceira no ranking de microfranquias. Hoje, conta com mais de 175 mil alunos e mais de 1500 unidades no país.

Investimentos inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 36 mil com 120 alunos matriculados

Prazo de retorno: 18 e 24 meses

Acquazero Estética Automotiva

Uma rede mineira especializada em limpeza ecológica e faz parte da holding Encontre Sua Franquia. É a maior rede brasileira do segmento e oferece mais de 20 tipos de serviços automotivos. Além de contar com a limpeza, higienização e impermeabilização de estofados residenciais e limpeza para embarcações e carro-forte. A Acquazero possui modelo de negócio Delivery e loja física.

Investimento inicial: a partir de R$ 25.600,00 (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: entre R$ 12 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mapa da Mina

Fundada em 1995 pelo casal Elisangela Machado e Jamil Machado, no município de Duque de Caxias (RJ), é hoje uma rede brasileira com destaque na fabricação e venda especializada de semijoias. No franchising desde 2012, possui três modelos de negócio: loja , quiosque e o express. Conta com mais de 40 operações e 500 revendedores.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: De 6 a 12 meses

AF Crédito Soluções Financeiras

Nascida em 2013, entrou para o mercado de franchising em 2019, com atuação no mercado de seguros e créditos com a possibilidade de ganhos imediatos. A marca possui três modelos de negócios: home office, loja física, e o modelo totem, sistema de autocontratação de crédito consignado para aposentados, pensionistas, funcionário público e adiantamento de FGTS.

Investimento inicial: a partir de R$ 24 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: entre R$ 8 mil a R$ 25 mil

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

Cuidare Brasil

Fundada em Natal (RN) em 2014, é uma das maiores redes de cuidadores do país. Com presença em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal, possui 70 unidades em operação, incluindo 2 unidades próprias. Seus franqueados são responsáveis pela seleção, treinamento, coordenação e supervisão da equipe de cuidadores, composta por profissionais especializados em enfermagem. Além disso, eles também atuam na venda dos serviços, agindo como intermediários entre os clientes e os profissionais. A rede utiliza o Portal Cuidare para gerenciar eficientemente as unidades, aumentar o envolvimento dos cuidadores e facilitar a prestação de contas aos clientes, registrando informações relevantes sobre o progresso de cada assistido.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil (direito de uso da marca; suporte a respeito de todos os assuntos relacionados ao negócio; estrutura de marketing digital; assessoria de imprensa e sistema operacional exclusivo)

Faturamento médio mensal: entre R$ 60 mil a R$ 180 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Vai Voando

Resumo do cliente: É uma rede de agências e a primeira empresa focada no público das favelas e das periferias brasileiras. No sistema não existe burocracia, não há necessidade de apresentar comprovação de renda, fiador ou consultas ao SPC e Serasa. A pessoa pode esquecer toda a dor de cabeça de um financiamento. A rede oferece o serviço de viagens pré-programada, o cliente pode pagar parcelas no boleto divididos até a data de sua viagem, ou se preferir pode utilizar o cartão de crédito em até 10 vezes. E se a pessoa é um empreendedor e mora em uma favela, oferecem a oportunidade de investir em uma das franquias mais baratas do mercado.

Investimento inicial: R$ 15 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil a R$ 50 mil

Retorno do investimento: 8 meses

Foccus Cegonhas

Resumo do cliente: primeira franquia especializada no transporte de carros e motocicletas do Brasil. Criada em Santo André (SP), pela estudante de medicina veterinária, Karla Diebe, e pelo empresário, Luiz Neto, a rede já está presente em cinco estados do território nacional, com faturamento anual de R$2,5 milhões e, para 2023, a projeção é ultrapassar os R$3,5 milhões. Além de tudo, a rede oferece a alternativa de motoristas de caminhões-cegonha se cadastrarem na plataforma da Foccus Cegonhas, que soma 1.500 motoristas cadastrados atualmente, recebendo demandas de transporte de veículos.

Investimento inicial: R$ 50 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

Clube Turismo

Reconhecida como a maior e mais premiada microfranquia de turismo do país, com mais de 500 unidades no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.900,00

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40 mil

Prazo de retorno: 5 a 8 meses

Torky

A franquia de reparo de instrumentos musicais de corda tem um modelo de negócio chamado Case Torky, que nada mais é que uma mala reparadora, que comporta 50 ferramentas para a realização de cerca de 70 serviços, como regulagem, troca de trastes e captadores, limpeza, blindagem e revisão elétrica. Após passar por um treinamento intensivo, o franqueado realiza o trabalho diretamente indo ao cliente.

Investimento inicial: R$ 18.800,00 (incluso taxa de franquia, capital de giro e ferramentas)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 8 mil

Prazo de retorno: 12 a 15 meses

TZ VIAGENS

Rede de agência de viagens e intercâmbio, física e online, multiserviços e multimarca. É a única que combina a oferta de produtos e serviços de uma operadora turística própria com os principais fornecedores do mercado, para garantir o mais completo portfólio de produtos e serviços turísticos, com a melhor relação custo/benefício do mercado, não somente pela qualidade, mas também nos melhores preços ao consumidor, incluindo a internet.

Investimento inicial: R$ 9.500,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Maria Gasolina

Resumo do cliente (cinco linhas apresentando o cliente) - Maria Gasolina é uma rede de minimercados autônomos gourmet para condomínios e empresas com mais de 100 lojas próprias e franqueadas. Tem como diferenciais a alta lucratividade (entre 20 e 25%), a ausência de funcionários e o fato de o franqueado não precisar procurar o ponto e nem pagar aluguel.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso estoque inicial, instalações e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 8 meses

Dot Bank

O Dot Bank é um banco digital voltado para empresas que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos. Através da integração com o software de gestão, a conciliação automática favorece o ganho de performance. Além desses serviços, a plataforma conta com um portfólio de produtos que atendem empresas de pequeno e médio porte. O Dot Bank atua com o modelo home office.

Investimento inicial: entre R$ 2.302,00 a R$ 7 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação).

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

PremiaPão

Franquia inovadora e rentável com um modelo de negócio baseado em publicidade em sacos de pão. Com baixo investimento inicial, torna-se acessível e enxuta. Além disso, oferece retorno rápido sobre o investimento, potencializando os lucros. A possibilidade de operar em casa reduz custos adicionais, enquanto o treinamento completo assegura o sucesso dos franqueados. Com expansão permitida em várias regiões do país, a PremiaPão oferece oportunidades de crescimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 8 mil

Faturamento médio mensal: R$17 mil

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

Best Gourmet

A franquia Best Gourmet permite trabalhar de casa, definir sua rotina e explorar a paixão por vendas, com potencial de faturamento de R$10 mil a R$30 mil por mês. A empresa é consolidada no mercado de cupons de desconto para restaurantes, com alta demanda devido ao serviço de delivery. Seu modelo de negócio inovador oferece segurança e credibilidade aos franqueados, que cadastram restaurantes no aplicativo e vendem planos de assinatura de cupons de desconto para os clientes finais, gerando aumento de faturamento para todos os envolvidos.

Investimento total: a partir de R$ 21.800,00

Faturamento médio mensal: R$ 14.310,00

Retorno do Investimento: 8 a 14 meses

Guacamole

Rede de restaurantes mexicanos que oferecem aos clientes uma experiência completa com gastronomia, música e diversão. Criada há 15 anos em Santa Catarina, a marca temática se destaca pela excelência no atendimento e produtos, além dos espaços ricamente decorados, atraentes e instagramáveis. O cardápio das operações inclui desde os clássicos burritos, chilaquilles e enchiladas, além dos drinks exóticos e refrescantes que combinam com os pratos picantes, além da carta de tequilas com mais de 10 versões.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral -- nasceu em Joinville, Santa Catarina e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Uruguai e, em breve, na Inglaterra.

Investimento inicial total: a partir de R$ 32 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial para o primeiro mês de operação).

Faturamento médio: R$15 mil a R$30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

PopCorn Gourmet

Rede de franquias especializada em pipocas gourmet, presente no franchising desde 2016. Hoje, soma mais de 50 unidades que operam em 11 estados do Brasil.

Investimento inicial: R$ 45 mil (incluso taxa de franquias e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 15 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Ice Creamy Sorvetes

Produz e distribui sorvetes 100% artesanais feitos com matérias-primas importadas, rico em fibras e vitaminas, menos gordura e 50% menos açúcar. Fundada em 2014, em Catanduva (SP), pelo chef e mestre sorveteiro, Émmerson Serandin, possui atualmente, 80 unidades pelo Brasil.

Investimento inicial: Quiosque Ice Express: R$ 59,9 mil (inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 25,9 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Gigatron Franchising

A Gigatron Franchising se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente ao que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP.

Investimento inicial: a partir de R$ 2.500,00 (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: entre R$ 5 mil a R$ 9.400,00

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

CIA Cuidadores

Uma rede de franquias que oferece profissionais para prestar cuidados a idosos, seja a domicilio ou para acompanhar em hospitais. A missão da rede é ajudar famílias a manter o seu ente querido em casa, com tranquilidade e segurança, sem perder a qualidade de vida de todos os envolvidos. Além disso, a rede também oferece cursos para pessoas que querem se especializar no home care aos idosos.

Na prática, o franqueado deve realizar a gestão da unidade e dos cuidadores. A rede oferece todo o suporte e seu know how, com processos estruturados e validados para o franqueado.

Investimento inicial: a partir de R$ 31 mil (incluso taxa de franquia e implantação).

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 5 meses

Stuqui Projetos

A Stuqui Projetos é uma rede de franquias criada especialmente para engenheiros e arquitetos. Um dos grandes diferenciais da rede é que ela já entrega clientes para os seus franqueados. Isto ocorre porque ela possui parceria com diversos bancos e esses redirecionam os seus clientes para a Stuqui Projetos. O franqueado deve atender os clientes direcionados pela franqueadora. A rede trabalha em três setores: vistoria técnica, avaliação de imóveis e laudo de patologias. O franqueado pode realizar um, dois ou três serviços. As franquias da Stuqui Projetos não precisam de funcionários pois o próprio franqueado realiza o serviço.

Investimento inicial: R$ 25.444,00 (incluso taxa de franquia e abertura da empresa)

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Freshy Clean

Rede de franquias de limpeza com foco em Portugal. Na prática, o franqueado realiza a gestão da equipe de limpeza. Não é necessário que o franqueado faça o comercial da sua unidade, ou seja, a franqueadora já entrega clientes aos seus franqueados. Com renda recorrente, a marca foca em brasileiros que desejam empreender no mercado português.

Investimento inicial: R$ 52.845,00 (taxa de franquia e abertura da empresa)

Faturamento médio mensal: R$ 140.298,00

Prazo de retorno: 13 meses

Mundo Verde

Maior rede especializada em produtos naturais e orgânicos da América Latina, é referência em qualidade de vida e alimentação saudável, oferecendo soluções para o bem-estar através de lojas, e-commerce, delivery e drive-thru em todo o Brasil. Neste ano, a companhia completa 36 anos de atuação no segmento saudável, com presença em mais de 500 pdv’s, entre unidades físicas e presença em grandes redes de farmácias e paradas de estrada, em todo o país.