18 franquias para quem quer ganhar mais de R$ 10 mil por mês em 2023

Já pensou ganhar mais dinheiro empreendendo em 2023? Franquias continuam sendo ótimos negócios. Com processos já bem definidos, o desafio de empreender se torna um pouco mais simples.

No terceiro trimestre de 2022, o faturamento das redes de franquias brasileiras bateu os 56 bilhões de reais, alta de 18,7% sobre o período anterior. Uma expansão nesse ritmo não era vista desde 2014. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) projeta um faturamento recorde de 207 bilhões de reais no ano — e algo bem acima disso em 2023.

Os negócios listados abaixo possuem casos de franqueados que conseguem faturar e lucrar R$ 10 mil ou mais mensalmente.

É importante ressaltar que o resultado de cada unidade varia de acordo com a região, produtividade e outros fatores.

18 franquias para quem quer ganhar R$ 10 mil por mês

1. Trevo Açaí

Rede de açaí fundada em Fortaleza (CE) tem mais de 8 anos de história. Hoje, são 2 lojas próprias e 15 franqueadas espalhadas por quatro estados. Em 2023, a franquia projeta dobrar seu número de unidades e até 2025 almeja chegar em 200 unidades.

Valor do investimento: a partir de R$ 100 mil, incluso capital de giro, instalação e taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Retorno do investimento: entre 13 e 20 meses

2. Mordidela Food

Especializada em comida rápida, a Mordidela Food é uma rede de franquias que oferece refeições que vão do café da manhã até o jantar. O negócio oferece o suporte de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o ZNTT. Os franqueados atuam com a gestão, divulgação e atendimento. As lojas, em grande parte, estão instaladas fora de grandes centros, mas também dentro deles.

Valor de investimento: a partir de R$109,9 mil

Faturamento (mês): R$60 mil

Retorno do investimento: 12 meses

3. Sucos S/A

Fundada em 2009, em Araçatuba (SP), a Sucos S/A é uma franquia de alimentação saudável e que oferece em seu cardápio uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais e tapiocas. A rede conta com modelos de negócios no formato loja, container e quiosque. Atualmente, possui mais de 10 unidades com forte presença no interior de São Paulo.

Valor do investimento: a partir de R$ 120 mil, incluso capital de giro, instalação e taxa de franquia.

Faturamento médio: R$ 80 mil por mês

Prazo para retorno: entre 22 e 30 meses

4. Açaí da Cidade

O Açaí da Cidade é uma rede de franquias de açaí que tem como foco encantar os clientes por meio da experiência de consumo. Suas lojas dispõe de pedidos prontos e também da opção self-service, para deixar o cliente mais a vontade. Suas lojas possuem modelos específicos até 30m2. Na prática, o franqueado deve realizar a gestão da unidade, porém, para isso, ele conta com o apoio e suporte da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo médio de retorno: 12 meses

5. Pablo Ba

A rede de franquias é especializada em pavlovas, produto ainda pouco conhecido no Brasil. Também comercializa suspiros doces e salgados que podem ser café, chocolate, limao, tangerina, parmesao, etc, além de geleias artesanais. O grande diferencial da marca é que a matriz (Vila Olímpia) faz toda a base das pavlovas e distribui para as franquias, com isso, os franqueados, ficam responsáveis apenas pelo creme e pela montagem.

Valor de investimento: R$ 149 mil (quiosque) e R$ 287 mil (loja), incluindo taxa de franquia

Faturamento: R$ 670 mil ano (loja) e R$ 950 mil ano (quiosque)

Tempo de retorno: 26 meses (loja) e 15 meses (quiosque)

6. Q! Donuts

Fundada em Campinas (SP), a Q! Donuts é uma rede especializada em donuts. Com diversos sabores para os paladares mais exigentes, os produtos oferecidos pela marca vão desde o donuts até cappuccinos e milk-shakes. As lojas contam com um ambiente alegre e descontraído, pensados para que os clientes se sintam acolhidos.

Investimento: a partir de R$170 mil

Faturamento (mês): R$90 mil

Retorno do investimento: 24 meses

7. Nani Sound

Fundada em 2008, a Nani Sound é uma franquia especializada em som, acessórios, instalações e estética automotiva, com quase 15 anos de atuação no mercado. A rede conta com quatro unidades próprias e cinco franquias. Até o fim deste ano, a Nani Sound projeta 50 lojas.

Valor do investimento: R$ 180 mil, incluso capital de giro, instalação e taxa de franquia.

Faturamento da unidade: acima de R$ 80 mil

Prazo para retorno: entre 18 e 24 meses

8. Mercadão dos Óculos

O Mercadão dos Óculos é uma rede com mais de 700 unidades, fundada em São José do Rio Preto (SP), em 2012. A franquia oferece um modelo de negócio rentável para cidades pequenas e capitais, com armações e lentes de marcas próprias, e que acompanham a moda e tecnologia óptica internacional.

Valor do investimento: R$ 180 mil para cidades com até 30 mil habitantes, e R$ 250 mil para cidades acima de 30 mil habitantes, incluso capital de giro, instalação e taxa de franquia

Lucro médio mensal: de 25% a 35% do faturamento, e de 17% a 25% do faturamento

Prazo médio para retorno: de 18 meses a 24 meses

9. Mr. Hoppy Beer And Burger

A Mr. Hoppy Beer And Burger é uma empresa que comercializa chopes acompanhados de hambúrgueres artesanais. São quase 50 franquias em operação. As lojas, eventualmente, oferecem shows e promoções. O franqueado atua com a gestão e atendimento aos clientes. Neste caso, as lojas também podem ser abertas em qualquer região, desde que consideradas as peculiaridades locais.

Investimento: R$185 mil

Faturamento (mês): R$100 mil

Retorno do investimento: 12 meses

10.T&D Sustentável

Greentech tem como propósito desenvolver tecnologias e serviços totalmente focados no combate ao desperdício de água. A rede está presente, com suas filiais e unidades franqueadas, em mais de 30 cidades do Brasil. Até o final de 2025 a rede espera chegar a 150 unidades em funcionamento e ter colaborado na redução de 1 bilhão de litros de água

Valor de investimento: R$ 195 mil (modelo home-based) e R$ 230 mil (standard), incluso taxa de franquia e capital de giro

Faturamento: R$ 170 mil mês dependendo da quantidade de contratos adquiridos

Tempo de retorno: 16 a 23 meses

11. Temaki Fry

Especializada em comida japonesa, a Temaki Fry é uma rede de franquias que se destaca pelos pratos servidos, mas também pela praticidade e conveniência. As lojas, em sua grande maioria, ficam abertas até de madrugada e oferecem um ambiente moderno e agradável.

Investimento: a partir de R$ 200 mil

Faturamento (mês): R$100 mil (médio)

Retorno do investimento: 24 a 36 meses

12. Chicken Beer

Criada em 2010, no ABC Paulista, a Chicken Beer é uma rede de franquias que serve frango frito crocante. Além dele, também são oferecidos pratos executivos, porções de polenta e batata frita, lanches, bebidas e outros. Quem investe na marca conta com suporte na busca de ponto comercial, implantação e assistência permanente de uma equipe experiente e especializada.

Investimento: a partir de R$ 220 mil

Faturamento (mês): R$80 mil

Retorno do investimento: entre 18 e 24 meses

13. Emporium da Beleza

Fundada em 2005 por Ana Paula Ferro, a Emporium da Beleza é uma franquia seis em um de clínica de estética avançada e emagrecimento. A rede oferece tratamentos para facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, nutri & dermocosméticos e e-commerce, além de protocolos exclusivos. Atualmente conta com mais de 100 franquias. No total, são quatro modelos de negócios: Small, Slim, Shoppings e Premium.

Valor do investimento: de R$ 205 mil a R$ 705 mil, dependendo do modelo escolhido, incluso capital de giro, instalação e taxa de franquia.

Lucro médio mensal: de R$ 70 mil a R$ 171, dependendo do modelo escolhido

Prazo médio para retorno: de 16 a 22 meses, dependendo do modelo escolhido

14. Giralook

A Giralook é uma rede de lojas de brechós para crianças e adolescentes. As lojas da empresa comercializam desde roupas e acessórios até mobília. As unidades também oferecem a possibilidade de troca e venda de itens. Inserida na nova economia, a Giralook conta com custos mais baixos e permite a instalação em quase todas as cidades do Brasil.

Investimento: a partir de R$ 226 mil

Faturamento médio (mês): R$100 mil

Retorno do investimento: 14 a 18 meses

15. Telos Educacional

Com cursos de extensão, pós-graduação e MBAs, a Telos Educacional é uma empresa que abriu seu modelo para franquias em 2022. 15 mil alunos já se formaram em cursos da área de saúde. Os franqueados trabalham com a gestão da unidade e a venda de matrículas.

Investimento: a partir de R$ 271 mil

Faturamento (mês): a partir de R$80 mil

Retorno do investimento: 8 a 12 meses

16. Instituto Ana Hickmann

O Instituto Ana Hickmann é uma rede de escolas profissionalizantes que atua na área da beleza, oferecendo os cursos de barbearia, fotografia, design de sobrancelhas, gestão de salão, manicure e pedicure, unhas decoradas, maquiagem, cabeleireiro, moda sustentável e embelezamento do olhar. A empresária e apresentadora Ana Hickmann e o Grupo Kalaes são sócios da marca. Atualmente, a rede possui mais de 50 unidades.

Valor do investimento: R$ 280 mil, incluso capital de giro, instalação e taxa de franquia

Faturamento médio: R$ 120 mil por mês

Prazo para retorno: Entre 14 e 24 meses

17. Maislaser

Rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento facial. Todas as unidades da Maislaser utilizam aparelhos modernos, que podem realizar os procedimentos em diversos tipos de pele, além de contar com serviços de tratamentos sob medida e protocolos de aplicação exclusivos. Atualmente a rede possui quase 300 unidades em todo o país.

Valor do investimento: R$ 450 mil para cidades de até 100 mil habitantes, e R$ 530 mil para cidades acima de 100 mil habitantes, incluso capital de giro, instalação e taxa de franquia

Faturamento da unidade: acima de R$ 120 mil

Prazo para retorno: entre 18 e 24 meses

18. Artes Filmes

Franquia de produtora de vídeos que trabalha com os serviços de streaming (lives), live commerce, podcast e locação de equipamentos para empresas. Denominados como "Uber" do audiovisual para seus freelancers, a Artes Filmes conta uma plataforma que conecta mais de 400 profissionais homologados (locutores, produtores, operadores de câmera, assistente e casting) em seu banco de dados desta forma o franqueado não precisa se preocupar com funcionários.

Valor de investimento: R$ 545 mil (modelo estúdio), incluso taxa de franquia e capital de giro

Faturamento: a partir de R$ 30 mil

Tempo de retorno: 12 a 16 meses

