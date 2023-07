27 franquias baratas de saúde, beleza e bem-estar para empreender a partir de R$ 6.900

O setor de saúde, beleza e bem-estar está em expansão e empreender com franquias desse segmento pode ser uma oportunidade vantajosa. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias tiveram um crescimento significativo no primeiro trimestre de 2023, com uma receita de R$ 50 bilhões, 17,2% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Todos os 12 segmentos elencados pela ABF cresceram no período pesquisado. O segmento de Saúde, Beleza e Bem-estar registrou alta de 27%.

Para os profissionais que têm afinidade com este setor e querem começar a empreender, preparamos uma lista com 27 redes de franquias disponíveis no mercado. Confira a seguir:

Espaço Make

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a Espaço Make, fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, é a franquia de makes que mais cresce no país, contando com mais de 30 unidades espalhadas em todo o território nacional e tem como objetivo chegar à marca de 50 em 2023. O novo conceito de negócios criado por Kelly Nogueira, traz, em formato de quiosques, um multimercado de maquiagens com as melhores marcas, visando o público que busca diversidade, qualidade, glamour e preços acessíveis.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999,00 (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000,00

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Touti

A Touti nasceu em 2014, em Pernambuco, e se inspira na beleza de Paris para criar sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e figura entre as microfranquias que mais cresceram. O modelo quiosque smart tem 1m2 e é ideal para profissionais autônomos que pode ser instalado em supermercados, galerias, shoppings, estações de metrô, entre outros locais de fluxo intenso de pessoas.

Investimento inicial: a partir de R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: em torno de R$ 15 mil

Prazo de retorno: 5 meses

Acuidar

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a Acuidar conta com mais de 80 unidades inauguradas e entrou para o mercado de franchising em 2020. A rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com as opções de diárias avulsas e planos mensais. Também estão disponíveis serviços de cuidados multiprofissionais, com fisioterapia, atendimento médico, acupuntura, psicólogo, enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional e fonoaudiólogo.

Investimento inicial: a partir de R$ 24 mil (sem taxa de franquia, adicional de R$20 mil a R$50 mil)

Faturamento médio mensal: R$60 mil mensal após 12 meses e R$300 mil mensal após 36 meses

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias

Investimento inicial: modelo Light a partir de R$ 40 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$65 e R$110 mil

Prazo de retorno do investimento: de 12 meses a 18 meses

SPA Express

De origem paraibana, a rede é uma microfranquia home-based que atende em domicílio e se tornou uma das maiores do país, com 50 unidades em funcionamento. A empresa oferece serviços de drenagem linfática corporal e facial, massagens relaxantes com técnicas exclusivas, drenagem para idosos, cuidados para gestantes e tratamentos estéticos para o pós-operatório, além de tratamentos de hidratação labial (Power Lips) e o tratamento rejuvenescedor facial (Dermaplaning).

Investimento inicial: a partir de R$ 46,2 mil (inclui a taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: R$15 mil

Prazo de retorno do investimento: entre 10 e 14 meses

Cicatriclin (Cicatrimed)

Rede de franquias especializada em prevenção e tratamento de feridas, sendo uma referência nacional e internacional na área. Em 2022 conquistou a certificação da ONA (Organização Nacional de Acreditação) e o Selo de Excelência da ABF. A rede oferece três modelos de negócio: ambulatorial, hospitalar e domiciliar, permitindo que as franquias apliquem os três modelos em conjunto. Cada clínica da marca é composta por uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, enfermeiros especialistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais, com o objetivo de oferecer um cuidado abrangente e avançado no tratamento de feridas.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil (incluso instalação, equipamentos e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Yes! Cosmetics

Desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, a Yes! Cosmetics entrou no franchising e já tem mais de 100 unidades franqueadas em todo o Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$25 mil a R$30 mil

Prazo de retorno do investimento: 10 a 15 meses

Agilitá

Holding empresarial de franquias Docctor Brasil lança para o mercado brasileiro uma nova marca para o setor de microfranquias, com investimentos até 100 mil e retorno rápido. A marca Agilitá Laboratório de análises clínicas atenderá clínicas, consultórios, médicos, clínicas de exames, vacinas e investidores de cidades com acima de 50 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 80 mil (sem taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$50 mil e R$100 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Magrass

Referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade, a Magrass é uma rede de clínicas com 16 anos de mercado e mais de 260 unidades no Brasil e no exterior. A Magrass Advanced é uma microfranquia, onde o franqueado não terá despesas com royalties, fundo de publicidade, equipe técnica, equipamentos, insumos e mais, contando com uma operação simplificada, baixo custo operacional e alta capacidade produtiva. Dessa forma, a rede fornece diretamente na sua clínica os principais equipamentos e insumos sem custo adicional para a execução dos tratamentos.

Investimento inicial: a partir de R$ 83 mil (não incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 20 mil

Prazo de retorno: 12 a 15 meses

Botocenter

Franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, nasceu em 2019 na cidade de Recife com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C. Atualmente a rede está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Paraná, Pará, Pernambuco e no Distrito Federal.

Investimento inicial: a partir de R$ 97 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: projeção é de R$ 500 mil no primeiro ano de operação

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

OdontoCompany

Maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2000 unidades comercializadas em todo Brasil. A marca é reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: R$ 68 mil

Prazo de retorno: 16 a 20 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico e que oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com 330 operações, sendo três nos Estados Unidos e uma na Espanha com a bandeira de Best Shape.

Investimento inicial: R$ 121,5 mil (incluso taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Sóbrancelhas

Rede de estética facial, conta com mais de 130 unidades espalhadas em 3 países da América Latina (Brasil, Argentina e Bolívia), com inauguração marcada na Europa no 2º semestre de 2023. A marca foi pioneira nos serviços voltados para o olhar e beleza do rosto com o mercado de quiosques. A rede possui os seguintes serviços: Extensão de cílios, aplicação de henna, design de sobrancelhas e visagismo, micropigmentação, limpeza de pele, depilação egípcia e outros.

Investimento inicial: R$123 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$50 mil

Prazo de retorno: 1 ano

AD Clinic

Rede de franquias de clínicas de estética fundada em 2014, na região Sul do Brasil, conta com mais de 100 unidades comercializadas nas principais cidades e capitais. Neste ano, eles lançaram um novo modelo de negócio, voltado para profissionais da área e autônomos, com investimento a partir de R$152 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 152 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil

Prazo de retorno: 13 meses

Unhas Cariocas

Considerada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) como a maior franquia de esmalteria do mundo, a Unhas Cariocas preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com a técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos. A rede possui 95 unidades em todo o país e recebeu, por dois anos consecutivos, o selo de excelência da ABF.

Investimento inicial: a partir de R$160 mil (sem taxa de franquia, adicional de R$30mil)

Faturamento médio mensal: R$80 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Royal Face

A Royal Face é uma rede de clínicas de harmonização facial que se destaca como a maior do segmento no Brasil. A empresa que foi fundada em 2015 pela cirurgiã dentista Andrezza Fusaro atualmente possui 250 unidades em operação distribuídas em 23 estados, e conta com a parceria da atriz Flávia Alessandra e do comunicador Otaviano Costa como sócios embaixadores da rede. Recentemente a marca também recebeu um importante investimento da SMZTO - maior grupo de investimentos em franquias do país -, que tem como fundador e presidente do Conselho, o empresário José Carlos Semenzato.

Investimento inicial: a partir de R$ 169 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$130 mil

Prazo de retorno: de 14 a 20 meses

Escova Express

Rede de franquias referência no mercado de beleza, que usa os melhores métodos em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Com atendimentos que dispensam agendamento prévio, a rede otimiza o tempo das mulheres que têm uma rotina corrida, mas que querem estar sempre arrumadas. Atualmente com sete unidades no Sudeste e Centro-Oeste, a rede atende cerca de 3 mil clientes por mês.

Investimento inicial R$ 200 mil (sem taxa de franquia, adicional de R$30mil)

Faturamento médio mensal: R$ 50mil

Prazo de retorno: 18 meses

Bessie Beauty Club

A franquia Bessie Beauty Club é uma tendência em Fast Beauty, atendendo à crescente demanda por serviços ágeis e convenientes. No Brasil, a marca se destaca como um sucesso, oferecendo um clube de assinaturas que proporciona comodidade e flexibilidade aos clientes, permitindo que escolham os serviços desejados e a duração da assinatura. A marca se adapta ao estilo de vida agitado das mulheres, proporcionando uma experiência de beleza express de alta qualidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 225 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$75 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Orthopride

A Orthopride tem como diferencial ser mais que uma Rede de Clínicas de Ortodontia e Estética, mas ser um negócio de Alta Performance Comercial.Para atender a diversos perfis de franqueados e regiões, a marca atua com quatro modelos de franquia, todos com sucesso comprovado na rede.

Investimento inicial: R$ 300 mil (incluso taxa de franquia, equipamentos Odontológicos, estoque inicial, capital de giro e obras)

Faturamento médio mensal: de R$ 150 mil a R$ 300 mil

Prazo de retorno: 36 meses

Dr. Shape Viva na Medida

A clínica de emagrecimento e tratamentos estéticos Viva na Medida é o lançamento da Dr. Shape. Trata-se de um negócio complementar à loja de suplementos alimentares e artigos esportivos Dr. Shape, ou seja, num único espaço o empreendimento reúne a prestação de serviços estéticos e o varejo de produtos.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Stylebar

É um conceito de salão que tem como foco a conveniência, com um atendimento ágil, descomplicado e com muita qualidade! O Stylebar é um bar de beleza com cardápio enxuto de escovas, penteados, unhas e maquiagens. Diferente dos salões tradicionais, a rede possui uma arquitetura moderna e convidativa, projetada para agilizar o fluxo de atendimento, isso permite o atendimento rápido, não havendo necessidade de espera ou hora marcada. Assim, consegue atingir a principal necessidade da mulher moderna: beleza com conveniência, praticidade, qualidade e, acima de tudo, preço justo

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil (incluso taxa de Franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: até 25 meses

BodyLaser

A Bodylaser entrou no mercado em 2020 com objetivo de prestar um serviço completamente diferenciado dos demais no segmento de depilação a laser. A Bodylaser utiliza a tecnologia do Laser de Diodo de fibra óptica, com ponteira híbrida e resfriada, o que permite sessões rápidas, confortáveis e resultados visíveis desde a primeira sessão. A marca vendeu mais de 180 franquias em um ano.

Investimento inicial: R$ 450 mil (inclui capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Bela Russa

Primeira rede de franquias de estúdios especializados no método russo original de cuidados com as unhas, que valoriza o crescimento das unhas naturais. A remoção das cutículas é feita por microdermoabrasão, que contribui para redução do seu ritmo de crescimento, e a esmaltação é de alta precisão. As unhas permanecem perfeitas pelo período de até 30 dias sem necessidade de manutenções.

Investimento inicial: de R$ 500 mil a R$ 785 mil (incluso: taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 100 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno: de 18 a 36 meses

Odonto Special By Sabrina Sato

Rede de clínicas odontológicas que oferece um atendimento completo, personalizado e avançado, sempre disponibilizando os mais diversos tratamentos odontológicos e estéticos, respaldados com a mais alta tecnologia, segurança e conforto para os clientes.

Investimento inicial: R$ 300 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Bio Mundo

A Bio Mundo é uma rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, referência em oferecer saúde e bem-estar, proporcionando ao consumidor a maior variedade possível de produtos em só lugar. Atualmente as unidades possuem um portfólio que inclui itens à granel, diet, light, integrais, veganos, sem glúten, sem lactose, funcionais, vegetarianos, que somam em média 3.000 produtos em prateleira, mais de 300 opções de produtos à granel e as marcas próprias.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno: 18 e 36 meses

Maislaser

A Maislaser é uma rede de clínicas de depilação a laser, rejuvenescimento facial e remoção de tatuagens. A empresária e apresentadora Ana Hickmann, o Grupo Kalaes e o especialista em negócios Wlamir Belo são sócios da marca. Foi fundada em 2018 e possui mais de 250 unidades em todo o país.

Investimento inicial: R$ 450 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: 120 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Red Fitness

Rede de academias fundada em 2013 pelo casal Ellen Fernandes e Ronaldo Godoi. A companhia oferece, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn - modelo patenteado de treino. Hoje, com quatro operações em funcionamento e duas em implantação no Estado de São Paulo, a marca está em expansão das unidades para todo o País por meio do franchising.