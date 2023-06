25 franquias baratas para empreender a partir de R$ 2.500

A quantidade de microfranquias disponíveis no mercado brasileiro está prestes a aumentar. Na última semana, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) anunciou que o teto de investimento das 'franquias baratas' vai mudar de R$ 105 mil para R$ 135 mil a partir de julho. Com isso, o número de microfranquias disponíveis passou de 216 para 314.

O número de franquias consideradas baratas cresce ano após ano. Segundo levantamento da ABF, a participação das franquias de menor investimento no setor aumentou de 28,9% em 2020 para 36,9% em 2022, considerando tanto redes puras (que operam apenas desta forma) como mistas (com ambos os modelos).

Com modelos menores, home-based ou até mesmo virtuais, o investimento inicial em microfranquias é menor e chama a atenção daqueles que querem começar a empreender.

A seguir, confira algumas opções de franquias baratas que vão participar da feira da ABF Expo 2023 no final junho.

Gigatron Franchising

Há 25 anos, a rede se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente ao que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP - impulsionou a entrada da marca no franchising e hoje oferece três modelos de negócios.

Investimento inicial: entre R$ 2,5 mil a R$ 20,5 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: entre R$ 5 mil a R$ 9,4 mil

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

Stand na feira: H080

Espaço Make

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a Espaço Make, fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, é a franquia de makes que mais cresce no país, contando com mais de 30 unidades espalhadas em todo o território nacional e tem como objetivo chegar a marca de 50 em 2023.

Investimento Inicial: a partir de R$ 6,999mil no modelo Home Based, incluso taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Stand na feira: Cabine E031

Clube Turismo

É uma rede de franquia de agência de viagens, com serviços de passagens aéreas, hotelaria, locação de carros, intercâmbio, cruzeiros, excursões nacionais e internacionais, pacotes, etc. Criada em 2003, em João Pessoa (PB), a rede tem 536 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 6,9 mil no modelo home office, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$40 mil

Prazo de retorno: 5 meses no modelo Home Office

Stand na feira: MF21

Ceopag

A Ceopag, é uma microfranquia de meios de pagamento eletrônico e surgiu para facilitar a atuação de micro e pequenos empreendedores. Com foco no PMEs e MEIs, Ceopag, é uma rede que une os dois segmentos que mais crescem no Brasil: delivery e meios de pagamentos. Presente em 24 estados, 250 cidades e mais de 600 franquias, oferece um atendimento humanizado e presencial através de sua rede de franquias, com produtos de alta tecnologia digital.

Investimento inicial: Home based: R$ 20 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento mensal: R$ 10.250,00

Previsão média de retorno: 12 meses

Stand na feira: M051

Vai Voando

É uma rede de agências e a primeira empresa focada no público das favelas e das periferias brasileiras. No sistema não existe burocracia, não há necessidade de apresentar comprovação de renda, fiador ou consultas ao SPC e Serasa. A pessoa pode esquecer toda a dor de cabeça de um financiamento. A rede oferece o serviço de viagens pré-programada, o cliente pode pagar parcelas no boleto divididos até a data de sua viagem, ou se preferir pode utilizar o cartão de crédito em até 10 vezes.

Investimento inicial: média 15 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: 40 a 50 mil

Retorno do investimento: Em média 8 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.900 mil no modelo Home based (valor exclusivo para a feira

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Stand na feira: MF29

CredFácil

Criada em 2004, em Umuarama (PR) a empresa atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Em 2022, faturou R$ 220 milhões e a perspectiva para 2023 é um faturamento de R$ 350 milhões e tem como objetivo vender ainda este ano mais 300 operações. Entre os modelos está o home based, que tem o investimento inicial a partir de R$19.997, para os frequentadores da feira a marca terá condições especiais.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Stand na feira: K174

The Kids Club

É uma rede de franquias criada na Inglaterra, especializada no ensino de inglês para crianças a partir de 18 meses, oferecendo cursos para alunos até os 12 anos, além de certificação internacional e intercâmbio exclusivo na Inglaterra. Atua no Brasil há 29 anos com 39 unidades em funcionamento. Os franqueados podem operar com unidade física ou em formato home based.

Investimento inicial: R$ 23,5 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 13.200,00

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Stand na feira: MF24

AF Crédito Soluções Financeiras

A empresa nasceu em 2013, na cidade de São José do Rio Preto (SP) e entrou para o mercado de franchising em 2019, com atuação no mercado de seguros e créditos com a possibilidade de ganhos imediatos. A rede atua com três modelos de negócios: home office, loja física e o totem que será lançado na ABF Franchising Expo.

Investimento inicial: entre R$ 24 mil a R$ 65 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: entre R$ 8 mil a R$ 40 mil (faturamento bruto são as comissões auferidas)

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

Stand na feira: F030

ICE CREAMY SORVETES

Fundada em 2014, em Catanduva, interior de São Paulo, pelo chef e mestre sorveteiro, Émmerson Serandin, a marca fabrica e distribui sorvetes 100% artesanais, feitos com matérias-primas importadas, rico em fibras e vitaminas, menos gordura e 50% menos açúcar. É a maior rede de sorvetes premium na pedra do Brasil, com 80 unidades.

Investimento Inicial: Quiosque Ice Express: R$ 59,9 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 25,9 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Stand na feira: F091

Mary Help

Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento, a Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas quase 9 mil diaristas ativas e preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura, seja através de aplicativo próprio, pelo site, WhatsApp ou telefone.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil, para cidades até 50 mil habitantes, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Stand na feira: MF08

YES! Idiomas

A rede oferece o modelo de microfranquia educacional, que tem uma configuração store in store, para operar dentro de instituições de ensino, com um espaço de apenas 50m², quatro colaboradores e projeção de 300 alunos. Esse é um ótimo para aqueles que estão investindo pela 1ª vez no sistema de franchising ou para quem que já possui uma escola e quer potencializar o seu faturamento oferecendo um serviço com a chancela de uma marca com mais de 50 anos de história, e opera com sistema de franchising desde 2006, e hoje conta com 173 escolas espalhadas por 16 estados e no Distrito Federal.

Investimento inicial: R$ 30 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: De 18 a 24 meses

Stand na feira: Rua J/ Stand J 075

Maria Gasolina Express

Pela primeira vez na feira de franquias, a rede lança seu formato de quiosque durante o evento. A franquia de minimercados autônomos gourmet para condomínios residenciais e empresariais tem um conceito diferente das propostas dos negócios concorrentes porque a marca se dispõe a ser um centro de convivência nos condomínios, oferecendo wi-fi, mesas e cadeiras, micro-ondas e forno elétrico, chopeira e outros itens que fazem com que os condôminos tenham o espaço como referência para trabalho, happy hour ou lazer.

Investimento inicial: A partir de R$ 35 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: Média de R$ 40 mil, dependendo do tamanho da loja.

Prazo de retorno: 22 meses, em média

Stand na feira: MF19

Seguralta

Com mais de 50 anos de mercado, a Seguralta está presente em todo o país e possui mais de 1.700 unidades operando em três modelos de negócios – home office, basic e standard. É a maior rede de franquias de Seguros no Brasil e a 8ª maior franquiapu brasileira conforme ranking da Associação Brasileira de Franchising – ABF.

Investimento inicial: a partir de R$ 36,5 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses.

Stand na feira: L051

Home Angels

A maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina apresenta na feira seu novo modelo, o Cluster, em que o franqueado abre uma unidade padrão e paga uma taxa para aumentar o raio de atendimento e poder atuar nas cidades vizinhas. Além disso, a franquia também leva para o evento seus outros dois modelos: Home Angels Light e Home Angels Premium.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: entre R$65 e R$110 mil

Prazo de retorno: de 12 meses a 18 meses

Stand na feira: E091

Maria Brasileira

Reconhecida como a maior franquia de limpeza residencial da América Latina, possui 470 unidades por todo o país e soma mais de um milhão de atendimentos, uma média de 80 mil por mês. Presente em todos os estados brasileiros, a Maria Brasileira oferece serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra,sanitização, copeira e zeladoria. A marca levará para a feira seus modelos de home based e loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Stand na feira: MF28

SPA Express

De origem paraibana, a rede SPA Express é uma microfranquia home based que atende em domicílio e se tornou uma das maiores do país. A empresa oferece serviços de drenagem linfática corporal e facial, massagens relaxantes com técnicas exclusivas, drenagem para idosos, cuidados para gestantes e tratamentos estéticos para o pós-operatório. Em 2022, o SPA Express faturou R$ 8,3 milhões com previsão de alcançar R$10 milhões em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 46.255,00, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$15 mil

Prazo de retorno: entre 10 e 14 meses

Stand na feira: MF15

Guacamole

Restaurante mexicano que oferece aos clientes uma experiência completa com gastronomia, música e diversão, participa pela primeira vez da ABF Franchising Expo. Criada há 15 anos em Santa Catarina, a rede temática se destaca pela excelência no atendimento e produtos, além de espaço ricamente decorado e atraente. O cardápio inclui desde os clássicos burritos, chilaquilles e enchiladas, além dos drinks e carta de tequilas.

Investimento inicial: a partir de R$50 mil (dark kitchen), incluso taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: média de R$ 70 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Stand na feira: E071

market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede de minimercados autônomos que opera por meio do conceito de honest market dentro dos condomínios residenciais e comerciais com o propósito de levar mais comodidade e segurança através de lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de atendentes. Para 2023, a rede prevê alcançar 700 franqueados, 5 mil lojas abertas e o faturamento de R$ 500 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Stand na feira: H121

Vazoli

A Vazoli é uma rede de soluções financeiras e possui mais de 100 unidades distribuídas em mais de 20 estados do Brasil.

Os clientes da Vazoli têm à sua disposição as melhores oportunidades para adquirir produtos como crédito pessoal, crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, financiamento de veículos, crédito imobiliário, seguros e consórcio.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Prazo de retorno: de 8 a 15 meses

Stand na feira: H110

Botocenter

Na primeira participação na feira, a Botocenter, franquia especializada na aplicação de toxina botulínica, oferecerá desconto de 50% na taxa de franquia para os investidores que assinarem pré-contrato até 30 de setembro e garantirá frascos de toxina botulínica para os primeiros atendimentos realizados na nova unidade, ativação das mídias digitais e treinamento presencial. A rede faturou 30 milhões de reais em 2022 e a projeção é chegar aos R$ 50 milhões em 2023 e fechar o ano com 60 unidades.

Investimento inicial: R$ 97 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: a projeção é de R$ 500 no primeiro ano de operação

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Stand na feira: M153

Tintas MC

Ganhadora por dois anos consecutivos do Selo de Excelência em Franchising (2022/2023), da ABF, a rede tem mais de 200 lojas no país e traçou como meta crescer 40% neste ano. A rede oferece três modelos de negócios, sendo que dois são microfranquias. Os modelos Conversão de Loja, quando o empresário já possui uma loja, mas decide ingressar na rede, mudando sua bandeira. E o Shop in Shop, que é uma ilha de destaque da Tintas MC, dentro de uma loja de material de construção já estabelecida.

Investimento inicial: a partir de 120 mil, já com a taxa de franquia, para os dois modelos

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 160 mil nos primeiros 24 meses

Retorno: de 24 a 36 meses

Stand na feira: H101

Magnólia Papelaria

A maior franquia de papelaria organizacional vai apresentar na edição deste ano o principal modelo de negócio, que é o quiosque. No stand, a marca vai expor exatamente o ponto de venda que pode ser instalado nos shoppings, aeroportos, inclusive com produtos e vitrine completa. Em cinco anos no mercado, sendo dois deles em um cenário de pandemia, a rede alcançou o marco de 73 quiosques e um faturamento superior a R$ 28 milhões. As previsões para 2023 são ainda mais animadoras: a franqueadora almeja chegar a 95 operações e um faturamento de R$ 36 milhões.