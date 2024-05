Sobe para 143 número de mortos devido às fortes chuvas no RS; veja serviços parados

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou, em novo levantamento às 9h deste domingo, 12, que o número de mortos devido às fortes chuvas que se alastram no estado chegou a 143. Na noite de ontem, eram 136 mortes confirmadas. Já o número de desaparecidos permanece em 125 na atualização mais recente. Ao todo, 806 pessoas estão feridas por conta dos temporais.

Veja o balanço

Municípios afetados: 446

446 Pessoas em abrigos: 81.170

81.170 Desalojados: 537.380

537.380 Afetados: 2.115.704

2.115.704 Feridos: 806

806 Desaparecidos: 125

125 Óbitos confirmados: 143

143 Óbitos em investigação: 0

0 Pessoas resgatadas: 76.399

76.399 Animais resgatados: 10.555

Transporte

Viaturas: 4.398

4.398 Aeronoaves: 41

41 Embarcações: 340

Nível dos rios às 7h

Lago Guaíba - Porto Alegre – 4,63 metros

Rio dos Sinos - São Leopoldo - 5,70 metros

Rio Gravataí - Passo das Canoas - 5,74 metros

Rio Taquari - Muçum – 12,71 metros

Rio Caí - Feliz – 8,44 metros

Rio Uruguai - Uruguaiana – 12,18 metros (nível de inundação 8,50)

Lagoa dos Patos (São Lourenço S) – 2,54 metros - 17h 11/5 (nível de inundação 1,30)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: Não informado;

Não informado; RGE Sul: 131.500 pontos sem energia elétrica (4,3% do total de clientes);

131.500 pontos sem energia elétrica (4,3% do total de clientes); Corsan: 165.446 clientes sem abastecimento de água (6% do total de clientes);

165.446 clientes sem abastecimento de água (6% do total de clientes); Tim: 3 municípios sem serviços de telefonia e internet;

3 municípios sem serviços de telefonia e internet; Vivo: 18 municípios sem serviços de telefonia e internet;

18 municípios sem serviços de telefonia e internet; Claro: serviço normalizado.

Panorama nas escolas estaduais

Escolas afetadas: 1030

1030 Municípios: 244

244 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs): 29

29 Estudantes impactados: 358.414

358.414 Escolas danificadas: 530 com 216.883 estudantes matriculados.

530 com 216.883 estudantes matriculados. Escolas servindo de abrigo: 84

Retomada das aulas

CREs que retornaram ainda no dia 7 de maio:

Caxias do Sul (4ª CRE)

Santa Cruz do Sul (6ª)

Passo Fundo (7ª)

Santa Maria (8ª)

Cruz Alta (9ª)

Uruguaiana (10ª)

Osório (11ª)

Bagé (13ª)

Santo Ângelo (14ª)

Erechim (15ª)

Bento Gonçalves (16ª)

Santa Rosa (17ª)

Santana do Livramento (19ª)

Palmeira das Missões (20ª)

Três Passos (21ª)

Vacaria (23ª)

Soledade (25ª)

São Luiz Gonzaga (32ª)

São Borja (35ª)

Ijuí (36ª)

Carazinho (39ª)

Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 85 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.