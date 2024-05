Como é um dia do Elon Musk? Veja a rotina de um dos homens mais ricos do mundo

Os últimos dias podem não ter sido dos mais fáceis, mas foram sem dúvida produtivos para Elon Musk. O bilionário dispensa apresentações: dono da SpaceX, Tesla e do X (antigo Twitter), o magnata consta em segundo lugar da lista das pessoas mais ricas do mundo, produzida pela Forbes. São mais de US$ 205,6 bilhões em patrimônio, atrás somente de Bernard Arnault, com US$ 210,1 bilhões.

O império bilionário foi tomando proporções estratosféricas aos poucos e é compartilhado com a esposa e outros dez filhos. Mas não foi construído numa simples jornada de 44 horas semanais: o horário de trabalho do magnata vai muito além das 8 horas diárias de trabalho. O Business Insider separou como é a rotina do bilionário, de acordo com suas entrevistas, tuítes e livro autobiográfico. Confira:

Como é a rotina diária de Elon Musk?

Poucas horas de sono

Dormir 8 horas ou mais é um luxo que o segundo homem mais rico do mundo não usufrui. Musk afirmou ao The Wall Street Journal no ano passado que vai dormir por volta das 3h da manhã e acorda por volta das 9h, já com o smartphone em mãos. Seis horas diárias de sono são suficientes para ele.

1/4 de donuts por dia

Depois das poucas horas de sono, Musk começa o dia comendo um donuts. Mas não inteiro: "eu só como 0.4 donut pela manhã, porque meu cérebro o qualifica como 0 donuts", disse ele no X em outubro de 2023.

O bilionário é fã do doce, mas não costuma dizer nas redes sociais, tampouco em entrevistas, qual seu sabor de donut favorito.

Banho todos os dias

Nascido no Sul da África, o bilionário valoriza o banho diário e o computa como uma importante parte de sua rotina.

Depois, quando arrumado, decide em qual Tesla ir para o escritório.

Divisão de trabalho de acordo com as crises

Ser dono de três imensas empresas está longe de ser um trabalho simples e se dividir entre elas pode ser muito desafiador. Em inúmeras entrevistas, Musk admitiu que se dedica a cada uma delas de acordo com as ondas de crises e alterações da bolsa de valores. "Eu vou dormir, então acordo, trabalho e volto a dormir, e acordo, e tudo se repete. Faço isso sete dias na semana e tenho de fazer por um tempo, não tenho escolha", disse ele ao TWSJ.

Ele também destacou que quando o antigo Twitter estiver bem estabelecido, no caminho "certo", o trabalho será menor. "Acredito que será bem mais fácil de administrar o X do que o SpaceX e a Tesla. A empresa de carros elétricos "compreende a maior parte do meu tempo de trabalho. E eu trabalho todos os dias da semana, é muito raro que eu tire um domingo de folga", afirmou ele no X.

Construindo um patrimônio bilionário

Aos 52 anos, o dono da Tesla deve ainda conquistar seu primeiro trilhão antes de morrer. Considerado um dos maiores empreendedores do século 21, Musk fez fortuna com a criação do PayPal, sistema de pagamentos online.

Ele também é dono de uma série de empresas, muito além da montadora de carros elétricos. É o fundador e CEO da SpaceX, além de liderar a startup de chips cerebrais Neuralink e a empresa de infraestrutura The Boring Company, e ter adquirido o X (ex-Twiiter).

Elon Musk nasceu em Pretória, África do Sul, em 1971. É um dos três filhos do casal Errol e Maye Musk. Sua mãe era nutricionista e seu pai engenheiro e dono de uma mina de esmeraldas. Aos 12 anos, Elon engatou na programação ao escrever um código de videogame. Aos 17, Musk deixou o país para evitar ser recrutado pelas Forças Armadas.

Foi morar no Canadá, onde ingressou na Faculdade de Queens University, em Ontario. Depois de dois anos estudando na instituição, Musk transferiu para a Universidade da Pensilvânia onde se formou em física. Fez o segundo grau de barechal em economia, na Wharton School of Business.

Aos 24 anos, em 1995, Musk foi morar na Califórnia para começar um doutorado em física aplicada, mas abandonou o programa em Stanford para dar seus passos como empreendedor. Em 2002, se tornou cidadão americano. Seu primeiro negócio foi a Zip2, empresa que fundou com seu irmão Kimbal e com o sócio Greg Kouri.

SpaceX

Depois de acumular uma fortuna de cerca de US$ 100 milhões com o PayPal, Musk fundou a Space Exploration Technologies Corp., conhecida como SpaceX, em maio de 2002. O magnata sempre teve interesse em explorar soluções que ajudassem a melhorar a condição da vida humana na Terra ou que pelo menos evitassem a sua extinção.

Com sua reserva, Musk criou sua própria empresa para fomentar a indústria aeroespacial a custos mais acessíveis. Seu desejo é levar a humanidade para colonizar Marte por meio da SpaceX.

Tesla

A Tesla, maior montadora de veículos elétricos do mundo, passou a fazer parte dos planos de Musk em 2004. A fabricante foi fundada em 2003 por Martin Ebergard e Marc Tarpenning, que financiou a empresa até a rodada Série A de investimento.

Musk liderou a rodada de investimento e em fevereiro de 2004 se tornou presidente do conselho de administração da Tesla. O objetivo de aquisição da empresa guarda relação com um de seus princípios ao realizar negócios: diminuir os efeitos do aquecimento global.

Atualmente, a Tesla produz centenas de milhares de carros elétricos todos os anos.

(Com Agência O Globo)