Ranking Microfranquias 2022: as 10 maiores franquias até R$105 mil

O mercado de franquias faturou mais de R$ 211 bilhões e cresceu 14,3% em 2022, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Além do balanço anual, a entidade divulgou um ranking com as 10 maiores microfranquias de 2022, ou seja, as franquias com investimento incial de até R$105 mil.

VEJA TAMBÉM: Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking

Veja quais foram as 10 maiores microfranquias em 2022 (por unidades)