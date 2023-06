Microfranquias: teto de investimento aumenta de R$ 105 mil para R$ 135 mil

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) anunciou que o valor máximo de investimento para as microfranquias será de R$ 135 mil a partir de julho. Este valor de referência corresponde a três vezes o PIB anual per capita. Com essa nova conceituação da ABF, o número de microfranquias puras associadas, que no ano passado era de 216, passou para 314. Já as redes mistas aumentaram de 219 para 280.

"As microfranquias de fato se consolidaram no mercado de franquias brasileiro, seja por terem menor valor de investimento, que possibilita ao pequeno investidor se tornar dono de um negócio, com a segurança de estar ligado a uma rede, com marca consolidada, operação testada, suporte, treinamento, entre outros benefícios oferecidos pela empresa franqueadora, seja como alternativa de ocupação e renda para quem está fora do mercado de trabalho ou mesmo se aposentou. O Espaço Microfranquias da ABF Expo é o local perfeito para esse público”, diz Bruno Arena, diretor de Relacionamento, Microfranquias e Novos Formatos da ABF.

A variação do número de microfranquias de 2021 para 2022 na amostra chegou a 39,8%, associada não apenas à elevação do teto de investimento inicial mas também a um número maior de redes desenvolvendo modelos mais compactos, até mesmo home-based ou virtuais.

Um raio X das microfranquias brasileiras feito pela ABF no ano passado mostrou que esses modelos de negócios vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado. Segundo o levantamento, a participação das franquias de menor investimento no setor aumentou de 28,9% em 2020 para 36,9% em 2022, considerando tanto redes puras (que operam apenas desta forma) como mistas (com ambos os modelos).

VEJA TAMBÉM: