35 franquias de saúde, beleza e bem-estar para investir a partir de R$ 6,9 mil

As pessoas estão cuidando cada vez mais da saúde e autoestima, tornando o setor de saúde, beleza e bem-estar um grande potencial econômico, sobretudo para quem quer investir.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), que faturou R$ 91,432 bilhões no primeiro semestre deste ano, o segmento que mais cresceu neste mesmo período foi o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que teve um aumento de 16,9% na receita em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Com o autocuidado cada vez mais em em alta, as franquias da área se tornam uma alternativa lucrativa e segura para quem quer empreender, tanto para os iniciantes quanto para os mais experientes. Pensando nisso, a EXAME listou 35 marcas, com opções de investimento a partir de R$ 6,9 mil.

Espaço Make

A rede tem como propósito oferecer os mais diversos produtos de beleza a preços populares, a partir de R$ 10. Com o slogan "Porque chique é pagar pouco” e um mostruário diversificado e valores fixos, a empresa chama a atenção dos clientes que passam por suas unidades.

Investimento Inicial Total: R$ 6.999,00 na franquia online

Prazo de retorno de investimento: 12 a 24 meses

Odontolatina

A rede de clínicas odontológicas natural de Foz do Iguaçu (PR) atende todas as disciplinas da odontologia com ênfase nos tratamentos estéticos. Está presente em 7 estados brasileiros e no Paraguai com um total de 45 unidades em operação.

Investimento inicial total: a partir de R$ 29 mil, incluindo taxa de franquia

Retorno de investimento: de 06 a 24 meses.

Cuidare

Rede de serviços de cuidadores de pessoas, com profissionais qualificados e atendimento humanizado.Ao todo são 02 unidades próprias e 74 unidades franqueadas em operação.

Investimento inicial total: a partir de R$ 35 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Home Angels

É pioneira e referência no segmento de cuidadores de idosos supervisionados, sendo a maior da América Latina. As franquias prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial total: a partir de R$ 45 mil no modelo Ligth

Retorno do investimento: a partir de 12 meses

Yes! Cosmetics

Atua com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, além de uma linha assinada por Sabrina Sato. A rede investe em produtos de alta qualidade com preços acessíveis e acompanha as principais tendências mundiais no desenvolvimento de itens que não são testados em animais e tem mais da metade do portfólio de produtos veganos.

Investimento inicial total: Modelo cápsula a partir de R$ 70 mil

Retorno do investimento: Prazo de 15 a 18 meses

Royal Face

Há 4 anos no mercado do franchising, a maior rede de franquia de harmonização facial do país, está presente em 23 estados e já possui mais de 220 clínicas da marca em operação e mais de 300 negociadas.

Investimento inicial total: a partir de R$ 70 mil

Retorno do investimento: Entre 14 meses e 20 meses.

Nails Care

A marca surgiu com a proposta de inovar no segmento de cuidados com as unhas. Oferece desde alongamento de fibras, utilizando as melhores técnicas encontradas no mercado, até experiências típicas de um Spa, com uma linha própria de produtos para que seja possível continuar o tratamento em casa.

Investimento inicial total: R$ 82 mil

Retorno de investimento: 24 meses

Botocenter

Franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica que tem como proposta popularizar esses serviços com qualidade e custo-benefício para os públicos das classes B e C. O centro também oferece preenchimento labial, peeling, bioestimulador de colágeno, entre outros tratamentos.

Investimento inicial total: a partir de R$ 97 mil com taxa de franquia

Retorno do investimento: de 12 a 24 meses

Emagrecentro

Reconhecida como uma das maiores redes de emagrecimento e estética corporal do Brasil, a rede está há 35 anos no mercado e conta com uma metodologia de emagrecimento própria chamada Método 4 fases, que é dividido em detox, redox, reindox e equilíbrio. Atualmente, oferece tratamentos a preços acessíveis e conta com operações no Brasil e nos Estados Unidos, com a bandeira Best Shape.

Investimento inicial total: a partir de R$ 100 mil com taxa da franquia

Retorno do investimento: Prazo de 6 a 12 meses

Ótica Center

Há mais de 40 anos no mercado, a rede oferece peças de qualidade com preços populares, e possui laboratório próprio, que possibilita a entrega dos óculos de grau em até 1 hora. Desde 2021 no franchising, possui 13 lojas físicas espalhadas pela grande São Paulo.

Investimento inicial total: a partir de R$ 110 mil

Retorno de investimento: 18 meses

Cicatrimed

Rede de franquias especializada em prevenção e tratamento de feridas, sendo uma referência (inter)nacional na área. Hoje, conta com 21 unidades espalhadas por 09 estados brasileiros.

Investimento inicial total: a partir de R$ 120 mil, incluindo taxa de franquia

Prazo de retorno: 12 meses

Sóbrancelhas

A marca foi pioneira nos serviços voltados para o olhar e beleza do rosto com o mercado de quiosques e oferece serviços como extensão de cílios, aplicação de henna, design de sobrancelhas e visagismo, micropigmentação, limpeza de pele, depilação egípcia e outros.

Investimento Inicial total: R$130 mil

Retorno de investimento: 13 meses

Dr. Shape

A rede de suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina, com 70 lojas operando e em fase de implantação que conta dois formatos de loja: modelo Express ou Viva na Medida

Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil, já com a taxa de franquia

Prazo de retorno: 24 meses

Fast Escova

A marca nasceu da dificuldade de duas amigas, em encontrar um salão que atendesse sem hora marcada, para procedimentos rápidos, sem perder a qualidade. A rede oferece serviços de maquiagem, escova e cabelo em até no máximo 40 minutos, com valores fixos, independentemente do tamanho do cabelo,

Investimento inicial total: a partir de R$ 200 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

belle.club

Em 2017, surgiu o primeiro salão de beleza por clube de assinaturas com serviços ilimitados do Brasil, o Belle.club. Hoje, a rede possui 7 unidades nos estados de São Paulo, Pará e Rio de Janeiro.

Investimento inicial total: R$ 200 mil, incluindo taxa de franquia

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Alergoshop

Com dez unidades em funcionamento, a Alergoshop foi a primeira empresa no país a entender as necessidades das pessoas alérgicas. A ideia surgiu em 1993 e segue empenhada em suprir essa carência, com mais de 280 itens em seu catálogo.

Investimento inicial total: de R$190 a R$ 240 mil, incluindo taxa de franquia

Retorno de investimento: 36 meses.

Buddha Spa

Uma das maiores redes de spas urbanos do país. Desde sua fundação, em 2001, já fez mais de 1,3 milhões de terapias. Atualmente, a rede realiza 850 massagens por dia e oferece mais de 30 terapias disponíveis para os clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil, taxa de franquia de R$ 50 mil.

Retorno de investimento: de 12 a 36 meses

Emporium da Beleza

Franquia de estética avançada seis em um, que oferece tratamentos para facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, nutri & dermocosméticos e e-commerce. A rede atualmente conta com mais de 100 clínicas nacionais e internacionais.

Investimento inicial total: a partir de R$ 205 mil, incluindo taxa de franquia

Retorno de investimento: entre 14 e 24 meses.

Magrass

Oferece tratamentos que utilizam metodologia nutricional exclusiva, associada a diversos procedimentos estéticos de ponta. Com 280 unidades no Brasil e Paraguai.

Investimento inicial total: R$ 239 mil.

Retorno de investimento: a partir de 12 meses.

OdontoCompany

Maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2000 unidades em todos os estados brasileiros. Há mais de 30 anos no mercado e mais de 10 no franchising, é reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Retorno de investimento: 16 a 20 meses

Ad Clinic

Rede de estética com mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil, com a responsabilidade de garantir o sucesso e o bem-estar dos clientes, franqueados e colaboradores.

Investimento inicial total: a partir de R$ 300 mil

Retorno de investimento: de 24 a 36 meses."

Drogarias Max

A rede atua no varejo farmacêutico como franquia de conversão para empresários independentes que buscam apoio na gestão e uma estratégia comercial eficaz de rentabilidade.

Investimento inicial total: R$ 310 mil

Retorno de investimento: 24 a 36 meses

Pello Menos

Há 20 anos no mercado do franchising, a rede pioneira em depilação com cera indolor e laser e sem hora marcada no Brasil, está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e já possui mais de 40 operações da marca.

Investimento inicial total: R$ 320 mil, incluindo taxa de franquia

Retorno de investimento: de 24 a 36 meses.

Depyl Action

A rede de franquias que apresenta diversas soluções para gerenciamento de pelos e cuidados com a pele. Atualmente conta com cerca de 100 unidades em todo país e também na Venezuela.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil, taxa de franquias R$ 80 mil.

Retorno do investimento: de 20 a 36 meses

Clínica Sépua

A rede conta com três unidades no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, Recreio e Shopping Nova América) e é pioneira no conceito estética em ambiente de SPA, com atendimento para o público masculino e feminino.

Investimento inicial total: a partir de R$ 380 mil, incluindo taxa de franquia

Retorno de investimento: 20 meses.

Acesso Saúde

Pioneira no setor de clínicas médicas populares, a rede possui atualmente 44 unidades operando. O grupo conta com mais de 30 especialidades médicas e oferece mais de 1.200 tipos de exames, serviços odontológicos, centro de vacinação, psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e tratamentos.

Investimento Inicial: R$ 386.252,42

Retorno de Investimento: a partir do 15º mês

Bela Russa

Especializada no método russo original de cuidados com as unhas, que é realizado sem uso de alicates e valoriza o crescimento e a saúde das unhas naturais. O procedimento é indolor, seguro e sem cortes, livre de contaminações e hipoalergênico.

Investimento inicial total: R$ 422 mil, incluindo taxa de franquia e capital de giro

Retorno de investimento: de 18 a 20 meses.

Maislaser

Rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento facial que realiza procedimentos em todos os tipos de pele, além de contar com serviços de tratamentos sob medida e protocolos de aplicação exclusivos. Atualmente a rede possui mais de 250 unidades em todo o país.

Investimento inicial total: a partir de R$ 450 mil, incluindo taxa de franquia

Retorno de investimento: entre 18 a 24 meses.

Além do Olhar

Rede é referência nos cuidados com o olhar e a beleza e oferece serviços para micropigmentação, cílios, limpeza de pele, escovas, penteados, make up e design de unhas.

Investimento inicial total: a partir de R$ 450 mil, incluindo taxa de franquia

Retorno de investimento: entre 18 a 24 meses.

Estetic360

Fundada em 2020, a rede de estética integral com o conceito one stop shop tem mais 10 clínicas espalhadas pelos estados de São Paulo e Pernambuco, e seu objetivo é revolucionar o conceito de espaço de estética, odontologia e harmonização facial.

Investimento inicial total: R$ 450 mil - modelo standart - incluindo taxa de franquia

Retorno do investimento: entre 18 e 24 meses

Oral Sin

Maior rede de franquias de implantes dentários do País e, desde 2009, atua no segmento de franquias. Atualmente, são mais de 400 unidades, em operação, distribuídas por todas as regiões brasileiras, com atendimento odontológico humanizado e de excelência.

Investimento Inicial: R$ 452 mil

Retorno de investimento: 18 meses

Clínica da Cidade

Há 04 anos no mercado do franchising, a rede pioneira em medicina acessível nasceu há 20 anos, está hoje em 12 estados e pretende fechar o ano de 2022 com 60 unidades abertas, entre próprias e franqueadas.

Investimento inicial total: R$ 548 mil, incluindo taxa de franquia.

Retorno sobre o investimento: de 24 a 36 meses

C4 Gym

Com um faturamento de R$ 3,1 milhões em 2021, a rede de academias tem como proposta manter a essência dos modelos de bairro com padrão de grandes marcas. Por possuir um investimento inicial de pouco mais de R$ 1 milhão, a franquia é uma das mais acessíveis do segmento.

Investimento inicial: R$ 1,050 milhão

Retorno de investimento: 20 a 24 meses

Selfit Academias

Rede de academias que tem como objetivo despertar em todos a paixão pelo movimento, respeitando as metas individuais de cada um e conta com um time com sinergia, obstinado em entregar resultados com esmero e atenção aos detalhes, assegurando as melhores experiências em seus empreendimentos.

Investimento inicial total: R$ 3 milhões, incluindo a taxa de franquias

Retorno de investimento: 36 meses

Red Fitness

É uma rede de academias fundada em 2013 pelo casal Ellen Fernandes e Ronaldo Godoi. A companhia oferece, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn - modelo patenteado de treino. Hoje, com quatro operações em funcionamento e duas em implantação no estado de São Paulo, a marca está em expansão para todo o País por meio do franchising.