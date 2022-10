20 franquias baratas a partir de R$ 6 mil para ganhar renda extra sem sair de casa

Com o crescimento expressivo do empreendedorismo no Brasil, somando hoje mais de 20 milhões de pessoas, abrir o próprio negócio foi a solução durante a pandemia. As microfranquias foram um canal importante nessa alavancada e se tornaram oportunidades de custos mais acessíveis e em diferentes segmentos.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), destacaram-se aquelas com formato home based, na qual o franqueado pode trabalhar de casa. Desde 2020 a modelo tem registrado crescimento. Em 2022, este modelo representa 14,8% do total das unidades.

Conheça 20 franquias baratas para empreender em casa e conseguir renda extra:

1. Omie

A Omie, franquia de tecnologia que comercializa software de gestão, conta com o formato de microfranquia, pensado para atuar em cidades menores e com faturamento médio anual de R$ 180 mil. Mais flexível, o formato é home-based e permite que os franqueados trabalharem remotamente, sem a necessidade de montar equipes, além do retorno financeiro mais rápido. A rede possui 37 microfranquias espalhadas pelo Brasil.

Investimento inicial total: R$ 14 mil incluindo taxa de franquia

Previsão de retorno: até 6 meses

2. Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A franquia oferece opções de refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio Low Carb e, no modelo home based o franqueado vende refeições congeladas sem sair de casa, com a ajuda de aplicativos de entrega, ou pode optar por distribuir as marmitas em comércios de sua região.

Quantas unidades têm atualmente: 514 franquias, sendo 78 lojas físicas

Investimento inicial total: R$ 6 mil, inclui taxa de franquia.

Previsão de retorno: De 4 a 12 meses

3. Franquias CotaFácil

A Franquias CotaFácil é a maior rede de consórcio e seguros do Brasil e foi idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio.

Quantas unidades têm atualmente: 124

Investimento inicial total: a partir de R$ 13,9 mil, já com a taxa de franquia

Previsão de retorno: entre 6 e 12 meses

4. CredFácil

No mercado desde 2004, a rede atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados e tem como missão, oferecer soluções financeiras a pessoas que necessitam de crédito.

Quantas unidades têm atualmente: 700

Investimento inicial total: a partir de R$ 29 mil, já com taxa de franquia

Previsão de retorno: 6 meses

5. Franquia Sollar Energy

Atua no ramo de soluções em energia fotovoltaica e tem a missão de oferecer energia renovável, que respeita o meio ambiente para todas as casas, empresas e também em áreas rurais.

Quantas unidades têm atualmente: 36

Investimento inicial total: a partir de R$ 23,9 mil, já com taxa de franquia

Previsão de retorno: até 4 meses

7. DinDinCred

Franquia de soluções financeiras completa, que atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados, oferecendo diversos produtos como: cartão de crédito, financiamentos de imóveis e automóveis, seguros, capital de giro, consórcios dentre outros serviços.

Quantas unidades têm atualmente: 90

Investimento inicial total: a partir R$ 14.997, já com a taxa de franquia

Previsão de retorno: a partir de 3 meses

8. Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Na prática, a marca opera durante 24 horas, nos sete dias da semana, sem a necessidade de funcionários para a finalização da compra, com um portfólio que vai desde produtos congelados a itens de limpeza e higiene pessoal

Quantas unidades têm atualmente: 135

Investimento inicial total: a partir de R$ 42 mil, já com a taxa de franquia

Previsão de retorno: De 10 a 18 meses

9. CleanNew

Rede especializada em higienização e blindagem de estofados. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Quantas unidades têm atualmente: 46 unidades nacionalmente e internacionalmente

Investimento inicial total: a partir de R$ 34,6 mil, incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia

Previsão de retorno: A partir de 6 meses

10. Prospecta Analytica

A Prospecta Analytica é uma solução de Big Data que fornece informações sobre as principais empresas, profissionais e lojistas nas áreas da saúde, agronegócio, construção civil e business no Brasil. Na plataforma digital, é possível encontrar dados como fornecedores, endereços, serviços e atividades de cada setor. Os clientes acessam as informações a partir de uma assinatura mensal

Quantas unidades têm atualmente: 110 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 50 mil, já com taxa de franquia

Previsão de retorno: Até 6 meses

11. Maria Brasileira

Maior rede de franquias de limpeza e cuidados do Brasil com operação espalhadas em diversos estados, que realizam mais de 70 mil atendimentos por mês. O franqueado Maria Brasileira, faz a gestão administrativa, financeira, operacional e comercial da unidade franqueada e, com as orientações da equipe de consultoria, deve executar o padrão da marca, tanto na prestação de serviço, bem como na excelência do atendimento.

Quantas unidades têm atualmente: 440 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 42.920 mil para cidades com até 30 mil habitantes, já incluso taxa de franquia e kit de equipamentos para limpeza

Previsão de retorno: A partir do 14º meses

12. Top English

A escola de inglês se tornou franquia em 2011 e atualmente conta com mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Por ser home based os custos operacionais fixos são extremamente baixos, já que não tem aluguel, funcionários e taxas inerentes a operação física de uma escola.

Investimento inicial total: R$ 48 mil

Prazo de retorno de investimento: 12 a 18 meses

13. Projeto Solar

A rede de franquias trabalha com soluções de energia solar e realiza tanto a estruturação para grandes empresas quanto para residências. Em modelo home-based, na prática, o franqueado realiza a prospecção de novos clientes e utiliza o Know-How da franqueadora para a estruturação. Não há necessidade do franqueado ser engenheiro ou trabalhar no setor, mas sim do mesmo ter excelentes habilidades para construir relacionamentos.

Investimento inicial total: R$ 34 mil incluindo taxa de franquia, implantação, marketing digital e drone

R$ 34 mil incluindo taxa de franquia, implantação, marketing digital e drone Retorno do investimento: 12 meses

14. Blue Sol Energia Solar

A Blue Sol Energia Solar é uma rede de franquias de energia solar fotovoltaica onde o franqueado atua home-based e se dedica ao relacionamento com os clientes, venda de sistemas de energia solar fotovoltaica, e a avaliação técnica do local de instalação. Enquanto isso, a franqueadora desenvolve os projetos, instala os sistemas, faz a homologação e conexão à rede elétrica.

Investimento inicial total: R$ 25 mil com taxa de franquia inclusa.

R$ 25 mil com taxa de franquia inclusa. Retorno do investimento: 4 meses

16. The Kids Club

A rede de microfranquias criada na Inglaterra e presente no Brasil há 28 anos é especializada no ensino de inglês para crianças dos 18 meses aos 12 anos. Além do método exclusivo, a rede oferece certificação internacional para os alunos. Os franqueados podem operar com unidade física ou em formato home-based, em parceria com escolas e outros estabelecimentos.

Investimento inicial total: Modelo home-based por R$ 23 mil incluindo taxa de franquia.

Modelo home-based por R$ 23 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 18 a 24 meses

18. Artes Filmes

A franquia de produtora de vídeos trabalha com os serviços de streaming (lives), live commerce, podcast e locação de equipamentos para empresas. A rede conta uma plataforma que conecta mais de 400 profissionais homologados (locutores, produtores, operadores de câmera, assistente e casting) em seu banco de dados, desta forma o franqueado não precisa se preocupar com funcionários.

Investimento inicial total: R$ 30 mil para o modelo home-based com taxa de franquia e capital de giro inclusos.

R$ 30 mil para o modelo home-based com taxa de franquia e capital de giro inclusos. Retorno do investimento: 12 a 16 meses

19. Marketing Bag

A franquia de publicidades feitas em sacos de pão ecológicos oferece aos franqueados um modelo de franquia e home-based com fácil implantação e alta rentabilidade.

Investimento inicial total: R$5.500,00 com taxa de franquia inclusa.

R$5.500,00 com taxa de franquia inclusa. Retorno do investimento: 1 a 4 meses.

20. Qyon Tecnologia

Na rede, que oferece soluções de tecnologia com inteligência artificial para gestão de negócios, o franqueado opera home-based e se torna consultor de gestão e tecnologia com IA para empresas dos mais variados segmentos e escritórios de contabilidade.