Médica cria residencial sênior para avô com Alzheimer e hoje rede fatura R$ 43 milhões

Quando a médica Joyce Duarte Caseiro criou a Terça da Serra, a ideia era ocupar uma lacuna no mercado de residências sênior. Ela buscava uma instituição de longa permanência com cuidado mais humanizado para seu avô diagnosticado com Alzheimer. "Eu queria que ele tivesse qualidade de vida, assistência de qualidade e se sentisse em casa. Queria muito mais do que um lugar onde o idosos dorme, come e toma banho", conta.

Em 2014, depois de uma pesquisa internacional, a médica abriu um residencial sênior em Campinas, interior de São Paulo, com serviço humanizado e personalizado, respeitando a individualidade de cada hóspede. O avô de Joyce morou na unidade por cinco anos.

Além da ampla oferta de serviços médicos, a visita de familiares é permitida em todos os horários. "Manter a família próxima é super importante. Em muitos lugares a visita só ocorre em um horário específico. A primeira premissa que eu coloquei no Terça da Serra foi visitas 24 horas, é a casa do seu familiar", diz a fundadora.

Em 2017, a primeira unidade franqueada foi criada por profissionais da saúde que queriam oferecer o serviço em suas cidades. Hoje a franquia conta com 130 unidades espalhadas pelo Brasil. Em 2021, o faturamento foi de R$ 43 milhões.

Em dezembro de 2020, o Grupo SMZTO, referência no investimento em franquias, tornou-se sócio da Terça da Serra, fazendo parte do conselho da marca e com a missão de impulsionar ainda mais o crescimento da franquia. Na época, a rede contava com 40 unidades. Para o empresário José Carlos Semenzato, a economia prateada é uma das tendências para ficar de olho e que devem crescer nos próximos anos.

Serviços oferecidos na Terça da Serra

As unidades oferecem serviços como:

Fisioterapia

Nutricionista

Enfermagem 24 horas

Médicos

Terapia ocupacional individual e em grupo

Atividade física adaptada

Musicoterapia

Estimulação cognitiva

Inserção social

As atividades são planejadas individualmente para ampliar a qualidade da rotina do idoso. Os residenciais contam também com acompanhamento dos moradores 24 horas por dia, tecnologias de monitoramento e relógios que previnem acidentes.

Cada unidade comporta entre 24 e 32 idosos. Há opções de quatros individuais ou duplo. Os preços variam de acordo com as necessidades de acompanhamento do idoso. Na Terça da Serra existem três categorias:

Idosos com menor dependência

Idosos com dependência intermediária, como cadeirantes

Idosos com alta dependência, como é o caso dos acamados

Em média, um quarto com duas pessoas custa R$ 5,8 mil para idosos de menor dependência.

Expansão internacional

Atualmente a Terça da Serra tem 130 unidades e 1,5 mil leitos. Cerca de 1,3 mil idosos estão morando ativamente nas unidades. A estimativa é de que a rede alcance 2 mil leitos e fature mais de R$ 90 milhões em 2022.

Para o próximo ano, a rede planeja a expansão internacional na América Latina e na Europa, com Colômbia e Portugal no radar. Até 2025, a projeção é de 300 unidades e 6 mil leitos.