Double 11: e-commerce chinês se prepara para maior festival de compras

As maiores plataformas de e-commerce da China já se preparam para o festival de compras Double 11 (11/11), que acontece em 11 de novembro. Neste ano, a interconectividade entre as plataformas se revelou uma nova tendência. O Taobao e Tmall vão se conectar oficialmente à JD Logistics, empresa pertencente à concorrente JD.com.

A conexão está prevista para entrar em funcionamento em meados de outubro. Os comerciantes nas plataformas Taobao e Tmall poderão escolher a JD Logistics quando selecionarem a forma de entrega dos produtos no sistema. Ao mesmo tempo, a JD também vai conectar-se às empresas de logística, Cainiao Express e ao Cainiao Station. A JD também vai conectar oficialmente ao Alipay, algo previsto para ser lançado antes do “Double 11”. Segundo fontes de mercado, ambas as partes chegaram a um acordo na cooperação de logística e pagamento. As empresas não comentaram a respeito.

Atualmente, os principais operadores logísticos para os pedidos feitos no Taobao e Tmall são o Cainiao, bem como as empresas de entrega expressa STO,YTO, ZTO,YUNDA, J&T Express, SF Express e China Post, mas não incluem a JD Logistics. Para pedidos feitos em canais próprios, como o Tmall Supermarket, os pacotes são entregues principalmente pelo Cainiao e seus parceiros, como o Danniao Logistecnology.

Ao mesmo tempo, a Alibaba detém diferentes proporções de ações nas empresas de entrega expressa “STO,YTO,ZTO,YUNDA, que também entregam uma grande quantidade de pedidos do Taobao e Tmall. Alguns executivos das empresas de entrega expressa “STO,YTO,ZTO,YUNDA revelaram que a proporção de pedidos do Taobao e Tmall em seus volumes de entrega atinge 30% a 40%, e o crescimento dos pedidos feitos por meio de transmissões ao vivo nos últimos dois anos foi significativo.

Atualmente, o principal provedor de serviços logísticos para a plataforma própria da JD.com é a JD Logistics. Se os consumidores fizerem pedidos em lojas de terceiros (POP merchants) da JD.com, os operadores logísticos incluem várias marcas de entrega expressa, mas não incluem o Cainiao.

Em termos de pagamento, atualmente, quando os consumidores fazem pedidos na JD.com, as formas de pagamento padrão são, em ordem, JD Pay, UnionPay, WeChat Pay, etc. No início de setembro, o Taobao emitiu um anúncio esclarecendo que, a partir de 12 de setembro, gradualmente abrirá o pagamento via WeChat Pay para todos os comerciantes do Taobao e Tmall, a fim de melhorar a experiência de compra dos consumidores. Foi relatado que um grande número de comerciantes expressou apoio e geralmente acredita que essa medida terá a chance de ganhar mais usuários para os comerciantes e a plataforma.