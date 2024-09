Estudo da CNC aponta que bets causam prejuízo bilionário ao comércio

Um levantamento produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indica que as bets, como ficaram conhecidas as plataformas virtuais de apostas esportivas, podem gerar um prejuízo anual de R$ 117 bilhões aos estabelecimentos comerciais do país.

Os resultados do estudo, divulgados na última semana, mostram que, entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram R$ 68 bilhões em apostas nas bets. O montante representa 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e 0,95% do consumo total no período.

Impacto Econômico das Bets no Varejo

“Cada venda perdida no varejo custa mais do que o valor da própria venda, pois os custos fixos permanecem. Se um comerciante costumava faturar R$ 1.000 por semana e, de repente, passa a faturar R$ 500, o impacto é maior que os R$ 500. O estoque, a mão de obra e o capital de giro estão programados para um volume de vendas específico. O que calculamos é que pode haver uma perda potencial de R$ 117 bilhões ao ano se a escalada de gastos com apostas continuar”, explicou o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares, em entrevista à Agência Brasil.

O estudo foi baseado no Balanço de Pagamentos, documento no qual o Banco Central registra operações financeiras realizadas no país. "Na série de dados oficial, é possível identificar o gasto das famílias com essas bets", acrescenta Felipe.

Endividamento e Crescimento das Bets

O levantamento também alerta para o fato de que os gastos com as plataformas colocam as famílias em situação de inadimplência, afetando diretamente o consumo no varejo. A atuação das bets no Brasil foi autorizada pela Lei Federal 13.756, aprovada em 2018. Desde então, essas plataformas cresceram no país, investindo alto em publicidade e patrocinando clubes de futebol. De acordo com Felipe, a maior preocupação envolve as modalidades de cassino online, como o popular Jogo do Tigrinho.

"As plataformas de apostas esportivas passaram a abrigar modalidades de cassino online, e uma dificuldade é segregar os valores de apostas esportivas e de cassino. Com a explosão dos cassinos online, os gastos saltaram para R$ 68 bilhões, sendo que antes giravam em torno de R$ 2 bilhões. Estimamos que pelo menos 80% dos gastos com bets sejam com cassinos online", afirma Felipe.

Perfil dos Apostadores

Dados levantados pela CNC, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), traçam o perfil dos apostadores. Chama a atenção o fato de que os cassinos online mobilizam um público majoritariamente feminino, enquanto nas apostas esportivas, principalmente no futebol, os homens predominam. Segundo a CNC, a popularidade do Jogo do Tigrinho entre mulheres é preocupante, pois pode indicar impactos sociais significativos, uma vez que benefícios sociais, como o Bolsa Família, são pagos preferencialmente às mulheres.

Na última terça-feira (24), o Banco Central divulgou uma nota técnica apontando que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets no mês de agosto, utilizando a modalidade Pix para as transferências. O governo sinalizou que fará movimentações para aumentar o controle sobre as plataformas de apostas.

Regulamentação das Bets e Cassinos Reais

Com base nos dados do estudo, a CNC apresentou nesta semana uma Ação Indireta de Inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal (STF), questionando a regulamentação do mercado de bets no Brasil. Além disso, a CNC reiterou seu apoio à legalização dos cassinos reais, aqueles com apostas presenciais. Segundo a entidade, cassinos físicos geram emprego e renda nos países onde são regulamentados, enquanto os cassinos online têm um impacto negativo sobre a renda das famílias.

"Os cassinos físicos são uma importante atividade para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Estimamos que eles poderiam gerar aproximadamente R$ 22 bilhões em arrecadação de impostos por ano, enquanto os cassinos online alcançam apenas R$ 12 bilhões", argumenta Felipe. Ele também destacou que os cassinos físicos têm potencial de criar até 1 milhão de empregos diretos e indiretos.