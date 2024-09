Segredos revelados: como a Smart Fit reinventou o modelo de academias e dominou a América Latina

Quando Edgard Corona fundou a Smart Fit em 2009, o setor de academias era dominado por exclusividade e altos preços. Na época, eram poucos os que podiam pagar por serviços luxuosos e planos com mensalidades elevadas.

Ao invés de competir diretamente com grandes redes oferecendo mais luxo e mais serviços, a Smart Fit seguiu o caminho oposto e abraçou a simplicidade. Com o conceito low cost, a rede eliminou os excessos, como piscinas e spas, e focou no que realmente importava: aparelhos modernos, espaço amplo e um ambiente agradável. Tudo isso a um preço acessível para qualquer pessoa.

Estas aulas ensinam como hackear as estratégias de inovação de empresas como Smart Fit; clique aqui e veja como acompanhar agora mesmo

Em pouco tempo, o modelo de negócio encontrou seu público. Jovens, trabalhadores e famílias que nunca haviam considerado frequentar academias começaram a enxergar o exercício físico como parte viável de suas rotinas. Para especialistas, não foi só o preço que conquistou esse público, mas também a proposta de valor única, que entregava qualidade sem elitismo.

Mas qual o segredo por trás desse sucesso? A resposta pode ser mais simples do que parece. Veja, abaixo, os pilares que tornam a Smart Fit uma potência inovadora – e como elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de negócio.

Essas são as estratégias da Smart Fit para inovar

Modelo de negócio “low cost, high value”

O conceito de low cost da Smart Fit se baseia em oferecer serviços essenciais com alto padrão de qualidade, mas sem os luxos e comodidades de academias tradicionais, como spas, piscinas e aulas personalizadas. Essa simplificação permitiu a redução dos custos operacionais e a aplicação de preços acessíveis, tornando a marca competitiva e atrativa para um público mais amplo.

Expansão acelerada e estratégica

A Smart Fit utiliza um modelo de expansão agressivo e bem estruturado. Ao aplicar a estratégia de cluster, a empresa abre várias unidades em uma mesma região em um curto espaço de tempo. Esse movimento gera economia de escala e permite que a marca seja rapidamente reconhecida em novos mercados.

Uso de tecnologia e digitalização

A tecnologia é uma peça-chave na operação da Smart Fit. A empresa implementou sistemas digitais para facilitar processos como matrícula, gestão de pagamentos e controle de acesso dos clientes. Além disso, desenvolveu o aplicativo com treinos, monitoramento de desempenho e aulas virtuais.

Quer inovar? Com vagas limitadas, este treinamento ensina (na prática!) como se tornar um gestor voltado para inovação; veja como acompanhar

Foco em experiência do cliente e personalização

A Smart Fit investe constantemente na melhoria da experiência dos clientes. O uso de inteligência artificial para recomendar treinos personalizados e o monitoramento de frequência são práticas que agregam valor ao serviço oferecido. A marca também promove um ambiente acolhedor, com campanhas que incentivam a inclusão e a diversidade dentro das academias.

Como hackear essas estratégias?

De olho em que deseja hackear as estratégias de inovação das empresas de sucesso, a EXAME, lançou o Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores, um treinamento virtual voltado para profissionais graduados que desejam se tornar líderes inovadores.

O que o treinamento ensina?

Liderança em gestão de negócios inovadores;

Transformação de desafios complexos em oportunidades;

Estudo de cases de empresas como Netflix, Airbnb e Smart Fit;

Criação de uma cultura de inovação imbatível;

Ferramentas e estratégias para acelerar a inovação.

O acesso ao pré-mba é realizado pela página oficial do treinamento, mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE NEGÓCIOS