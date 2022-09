Empreender sem funcionários: conheça 10 franquias baratas e com menos burocracias

A decisão de abrir o próprio empreendimento parece ser uma aposta arriscada. Embora seja uma trajetória cheia de desafios e que exige coragem e resiliência, dar um passo de cada vez pode ser uma estratégia que contribui para o sucesso nessa jornada. Para quem não quer assumir um grande compromisso de imediato, uma ótima alternativa é investir em um negócio que não precise de funcionários, ou seja, o empreendedor atua sozinho, sendo responsável por todas as etapas do empreendimento.

Assine a EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

De acordo com Gustavo Almeida, CEO da Take, startup que atua com identificação por inteligência artificial (IA) na operação de smart vending, o grab and go é um dos modelos que permite empreender sem funcionários.

“O conceito, que em português significa pague e leve, funciona a partir da premissa de um estilo de vida rápida, em que oferece ao consumidor estruturas refrigeradas em uma espécie de “estação”, nas quais é possível pegar alimentos e bebidas prontas e embaladas para serem consumidas em qualquer lugar”, diz.

Essa tendência, que ganhou força no início da pandemia, hoje faz parte do dia a dia de condomínios, hotéis, academias, supermercados, bares, lanchonetes e até mesmo em restaurantes.

“Essa iniciativa é extremamente prática tanto para quem consome como para aqueles que fornecem esse tipo de serviço. Nessa proposta, clientes pulam etapas, como fazer o pedido com antecedência, aguardar o preparo e até mesmo aguardar em filas para realizar o pagamento, pois existem tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) que já debita o valor do item adquirido de maneira automatizada via aplicativos”, explica Almeida.

Atualmente, a Take está presente em todo o território nacional com mais de 2.500 pontos de vendas que contam com smart vending cooler de bebidas alcoólicas ou sem álcool disponíveis ao longo de 24 horas, sete dias da semana sem a necessidade de um vendedor para a finalização da compra. Outro modelo de negócio que se destaca no mercado por oferecer ao empreendedor um baixo investimento e menos burocracia na operação é o honest market.

O ‘mercado honesto’, em tradução livre, trata-se de uma tendência na qual não há o papel do atendente no processo de compra, promovendo um auto atendimento totalmente com base na confiança de que o cliente irá cumprir com todas as suas obrigatoriedades.

“O conceito está mais próximo da nossa realidade do que pensamos. É possível, por exemplo, encontrar o honest market em totens de restaurantes e até mesmo em máquinas de vendas de presentes e tickets no metrô”, pontua Douglas Pena, CRO da Minha Quitandinha, rede de minimercados autônomos.

Entre as vantagens dessa iniciativa, o executivo aponta principalmente conveniência e segurança.

“Esse tipo de empreendimento garante ao consumidor a facilidade de ter fácil acesso a itens básicos do cotidiano no próprio condomínio ou no local em que está hospedado, alinhando praticidade e segurança”, reforça.

A Minha Quitandinha que também opera por 24 horas, nos sete dias da semana e sem terceiros, apresenta um portfólio com mais de 700 itens que vão desde congelados a produtos de limpeza e higiene pessoal. Para o consumidor, todo o processo é intuitivo via aplicativo: basta escanear o código de barras dos produtos que deseja adquirir com o smartphone e pagar diretamente pelo app, via cartão de crédito ou débito cadastrado. Ao todo, a rede conta com 115 franqueados com 125 lojas em funcionamento.

E para quem deseja ter um empreendimento individual, listamos abaixo mais 10 franquias. Confira:

1. Lavô

maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, através do sistema online. A rede conta com modelos para condomínios, lojas e até contêineres.

Quantas unidades têm atualmente: 450 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 149 mil

Previsão de retorno: 18 meses

2. Maria Brasileira

maior rede de franquias de limpeza e cuidados do Brasil com operação espalhadas em diversos estados, que realizam mais de 70 mil atendimentos por mês. O franqueado Maria Brasileira, faz a gestão administrativa, financeira, operacional e comercial da unidade franqueada e, com as orientações da equipe de consultoria, deve executar o padrão da marca, tanto na prestação de serviço, bem como na excelência do atendimento.

Quantas unidades têm atualmente: 440 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$42.920 mil para cidades com até 30 mil habitantes, já incluso taxa de franquia e kit de equipamentos para limpeza

Previsão de retorno: A partir do 14º meses

3. Mr. Fit

rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A franquia oferece opções de refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio Low Carb e o franqueado vende refeições congeladas sem sair de casa, com a ajuda de aplicativos de entrega, ou pode optar por distribuir as marmitas em comércios de sua região.

Quantas unidades têm atualmente: 514 franquias, sendo 78 lojas físicas

Investimento inicial total: R$ 6 mil, inclui taxa de franquia.

Previsão de retorno: De 4 a 12 meses

4. CleanNew

rede especializada em higienização e blindagem de estofados. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Quantas unidades têm atualmente: 46 unidades nacionalmente e internacionalmente

Investimento inicial total: a partir de R$ 34.610 mil, incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia

Previsão de retorno: A partir de 6 meses

5. Prospecta Analytica

A Prospecta Analytica é uma solução de Big Data que fornece informações sobre as principais empresas, profissionais e lojistas nas áreas da saúde, agronegócio, construção civil e business no Brasil. Na plataforma digital, é possível encontrar dados como fornecedores, endereços, serviços e atividades de cada setor. Os clientes acessam as informações a partir de uma assinatura mensal

Quantas unidades têm atualmente: 110 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 50 mil, já com taxa de franquia

Previsão de retorno: Até 6 meses

6. Franquias CotaFácil

A Franquias CotaFácil é a maior rede de consórcio e seguros do Brasil e foi idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio.

Quantas unidades têm atualmente: 124

Investimento inicial total: a partir de R$ 13.997 mil, já com a taxa de franquia

Previsão de retorno: entre 6 e 12 meses

7. CredFácil

no mercado desde 2004, a rede atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados e tem como missão, oferecer soluções financeiras a pessoas que necessitam de crédito.

Quantas unidades têm atualmente: 700

Investimento inicial total: a partir de R$ 29 mil, já com taxa de franquia

Previsão de retorno: 6 meses

8. Franquia Sollar Energy

atua no ramo de soluções em energia fotovoltaica e tem a missão de oferecer energia renovável, que respeita o meio ambiente para todas as casas, empresas e também em áreas rurais.

Quantas unidades têm atualmente: 36

Investimento inicial total: a partir de R$ 23.997 mil, já com taxa de franquia

Previsão de retorno: até 4 meses

9. DinDinCred

franquia de soluções financeiras completa, que atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados, oferecendo diversos produtos como: cartão de crédito, financiamentos de imóveis e automóveis, seguros, capital de giro, consórcios dentre outros serviços.

Quantas unidades têm atualmente: 90

Investimento inicial total: a partir R$ 14.997, já com a taxa de franquia

Previsão de retorno: a partir de 3 meses

10. CasaGroup

É uma empresa de Vending Machines que já se tornou a maior referência do mercado. No Brasil, as operações começaram em 2020 e já contam com mais de 170 máquinas próprias instaladas e mais de 50 franquias de diversas marcas como Disney, Grendene, Piticas, Panini, Nutty Bavarian, entre outras.