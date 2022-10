Puket lança modelo de quiosque com investimento inicial de R$ 120 mil

A expansão por meio do modelo quiosque é uma forte tendência no mercado de franquias. O formato requer menor investimento e, no geral, as unidades são instaladas em locais com grande circulação de pessoas.

De olho nessa tendência, a Puket, marca de meias, pijamas e acessórios, acaba de lançar essa nova opção de negócio para quem deseja investir no setor. A rede já tem 10 contratos do modelo quiosque em negociação. As quatro primeiras unidades serão inauguradas em São Paulo, Fortaleza e Manaus em dezembro deste ano.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Com investimento inicial a partir de R$ 120 mil, com taxa de franquia inclusa, a nova operação irá oferecer em uma área de nove metros quadrados um mix de 500 produtos para crianças.

A empresa está presente em 192 pontos no Brasil e em outros três: Angola, Paraguai e Bolívia. Junto com Imaginarium, Casa MinD e Love Brands, a Puket faz parte do Grupo Uni.co, que foi adquirido pela Americanas S.A. em 2021.

Segundo o CEO do Grupo Uni.co, Wellington Santos, o quiosque faz parte da estratégia da empresa, para diversificar os modelos de negócios e chegar a locais que não comportam uma loja convencional. "Nosso plano é conquistar ainda mais capilaridade em cidades menores ou locais onde não há mais espaço para lojas", diz.

Quiosque da Puket

Investimento inicial: R$ 120 mil

R$ 120 mil Capital de giro: R$ 30 mil

R$ 30 mil Taxa de instalação: R$ 50 mil

R$ 50 mil Taxa de franquia: R$ 25 mil

R$ 25 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: 24 meses

24 meses Número de funcionários: 3

VEJA TAMBÉM:

Eles começaram vendendo lareiras. Hoje, faturam R$ 22 milhões no Instagram com móveis de jardim

Empreendedores argentinos faturam R$ 300 milhões no Brasil com compra e venda de celulares usados

Amigos criam quiosque de papelaria em Brasília. Hoje, franquia lidera setor e fatura R$ 33 milhões

66 franquias baratas para empreender a partir de R$ 6 mil em 2022