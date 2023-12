30 franquias baratas para empreender sem funcionários a partir de R$ 4.520 em 2024

A procura por franquias que dispensam a contratação de funcionários tem crescido nos últimos anos, assim como as microfranquias. Esse modelo de negócio permite que o empreendedor opere sozinho, assumindo todas as responsabilidades do empreendimento ou trabalhe de forma autônoma.

O crescimento das microfranquias sem funcionários é impulsionado pela inovação e avanços tecnológicos, proporcionando vantagens como menor investimento e redução de custos com mão de obra.

Embora não haja a presença de funcionários, as franqueadoras devem oferecer suporte completo aos novos empreendedores.

Listamos 30 franquias baratas e que não precisam de funcionários para quem quer ter seu próprio negócio em 2024. Confira:

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.520 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 4 mil e R$ 20 mil

Prazo estimado de retorno: 4 a 8 meses

Mapa da Mina

A Mapa da Mina é uma franquia com diferencial na fabricação e venda de semijóias. Presente em vários estados, oferece uma diversificada seleção de produtos com design e elegância que acompanham variados estilos e tendências da moda. Com mais de 40 unidades, a rede oferece para o empreendedor três modelos de negócios: Franquia Express, formato em que é possível empreender sem funcionário, Quiosque e Loja. As opções são adaptadas à disposição e interesse do franqueado.

Investimento Inicial: R$ 30 mil no modelo Express (inclui taxa de franquia e produtos)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo Estimado de Retorno: 6 a 12 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil. Seu modelo de negócio home based permite ao franqueado uma flexibilidade de horários e a vantagem de operar em qualquer lugar de seu celular ou notebook, com acesso à internet.

Investimento inicial total: R$ 6.990 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

CleanNew

Criada em 2014, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso taxa de franquia, equipamentos, estoque, kits e uniformes)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Padrão Enfermagem

A Padrão Enfermagem é a ponte entre os profissionais da área de enfermagem e cuidadores com as famílias que precisam destes tipos de serviços. A primeira e única empresa de agenciamento de profissionais de enfermagem especializada em oferecer soluções em cuidados através da intermediação de mão de obra e que tem por excelência desenvolver uma avaliação completa para identificar as necessidades do beneficiário para localizar o profissional mais apto ao serviço. No formato home based, não precisa de ponto físico e funcionários.

Investimento inicial: R$ 37.500 a R$ 60.000 (incluso taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente conta com mais de 105 pontos de carregamentos em 21 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial total: R$ 4.900 (inclui taxa de franquia e primeiro kit de displays e cabos).

Faturamento médio: R$5 mil a R$12 mil

Previsão de retorno: 2 a 4 meses

Espaço Make

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a Espaço Make, fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, é a franquia de makes que mais cresce no país, contando com mais de 30 unidades espalhadas em todo o território nacional e tem como objetivo chegar à marca de 50 em 2023. O novo conceito de negócios criado por Kelly Nogueira, traz, em formato de quiosques, um multimercado de maquiagens com as melhores marcas, visando o público que busca diversidade, qualidade, glamour e preços acessíveis.

Investimento inicial total: R$ 6.999 no modelo Home Based (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

300 Consultoria

A rede fornece suporte de consultores especializados para realizar a formatação dos negócios no modelo de franchising, seu maior viés é voltado para capacitação e educação de empresários. O formato de atuação é home based e não precisa de funcionários para realizar o serviço.

Investimento inicial: R$ 35 mil (inclusa taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13.200,00

Prazo estimado de retorno: 9 meses

Total Clean

Rede referência em limpeza de estofados atua no modelo home based, onde o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente. Oferecem limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e o diferencial com limpeza interna de embarcações e aeronaves.

Investimento inicial: R$ 29 mil (incluso taxa de franquia e material)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e segurança por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Classificada pela ABF - Associação Brasileira de Franchising como a 4ª maior microfranquia do país, o market4u possui mais de 2 mil unidades em operação em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial, câmeras e equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: 16 a 24 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, pertencente ao Grupo Impettus, holding que também detém as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito. No modelo Vending Machine, o franqueado pode vender os espetos da marca congelados a partir da instalação da máquina em diferentes locais como condomínios e clubes. A operação é remota via aplicativo, por isso não há necessidade de funcionários.

Investimento inicial: R$ 37 mil por máquina - são necessárias 3 máquinas para a implantação do projeto (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: expectativa de R$ 10 mil por máquina

Prazo estimado de retorno: 12 a 18 meses

Bendito

Franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, que pertence ao grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino. A rede conta com receitas exclusivas e ingredientes especiais e atua também no modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, na qual o próprio franqueado pode operar, sem necessidade de funcionário.

Investimento inicial: R$ 60 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente a marca possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento Inicial: a partir de R$ 19.997 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo Estimado de Retorno: 6 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 26 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade. Em seu modelo home based, o franqueado consegue administrar todo o negócio sozinho, fazendo prospecção de alunos e atendimento de suporte.

Investimento Inicial: a partir de R$ 14,5 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo Estimado de Retorno: de 3 a 9 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Ecos Energia Solar Fotovoltaica

A Ecos Energia Solar Fotovoltaica é uma franquia de energia solar que oferece os serviços de instalação de projetos solares em residência, empresa ou fazenda, manutenções de usinas solares e monitoramento de desempenho. Em todo Brasil, conta com mais de 200 franquias.

Investimento inicial: a partir de R$ 22,4 mil (capital para instalação, de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 1 a 6 meses

Sonhagro

A Sonhagro é especializada em soluções completas de crédito rural, que visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há 10 anos, a rede possui 55 unidades que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores de Norte a Sul do Brasil em 20 estados.

Investimento inicial: R$ 23.790 mil (Taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 17.196,47

Prazo de retorno: 4 a 6 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento. Seu modelo home based garante que o franqueado opere de onde estiver, bastando ter um notebook com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 19.900 mil (inclui taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

TZ VIAGENS

Rede de agência de viagens e intercâmbio, física e online, multiserviços e multimarca. É a única que combina a oferta de produtos e serviços de uma operadora turística própria com os principais fornecedores do mercado, para garantir o mais completo portfólio de produtos e serviços turísticos, com a melhor relação custo/benefício do mercado, não somente pela qualidade, mas também nos melhores preços ao consumidor, incluindo a internet.

Investimento inicial total: a partir de 9,5 mil reais (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil para fraqueados que atuam 8 horas ou mais no negócio

Retorno previsto do investimento: 1 a 4 meses

Limpeza com Zelo

A limpeza com Zelo tem ajudado milhares de pessoas a construir negócios de limpeza residencial usando a marca, processo e o sistema de desinfecção Limpo & Seguro. Nosso treinamento abrangente e certificações, permitiram que os proprietários da Limpeza com Zelo removessem o máximo de sujeira e germes das residências de seus clientes da maneira mais eficiente possível. É a única do mercado a oferecer garantia de contrato, ou seja, clientes para o franqueado.

Investimento inicial total: 40 mil reais (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Retorno previsto do investimento: 12 a 18 meses

Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo país. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online

Investimento inicial: a partir de R$ 199 mil (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 18 meses

5àsec

Especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis, por meio de um sistema de limpeza de qualidade, que utiliza equipamentos e produtos de alta tecnologia em seus serviços, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma lavanderia A rede é a maior do segmento de lavanderias do Brasil, com mais de 550 pontos de venda em todo o território brasileiro. O modelo de autosserviço da empresa é caracterizado como uma lavanderia self-service, onde o cliente tem a autonomia dentro da unidade. Toda a operação é feita via aplicativo.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil (Inclui taxa de franquia, instalação e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 24 a 40 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$14.900.00 (taxa de franquia e uma página de venda de alguns seguros e cotador de seguro auto, site de venda de plano de saúde pet, site de venda de telemedicina e mais 1 sistema de venda via app ou link para plano funeral e combo do clube de descontos).

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Kinsol

Com mais de 300 Franqueados espalhados por todo o país, a Kinsol tem a missão de levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa, com liberdade de escolha, para fazer parte de um mundo mais sustentável. Integradora oficial 5 estrelas e parceira da WEG que atualmente conta com mais de 20 fábricas e está presente em mais de 130 países. Ganhou o prêmio EXAME de Negócios em Expansão.

Investimento inicial: R$ 35 mil (incluso a taxa de franquia e capital de giro e custo com treinamento)

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: de 2 a 4 meses

Iopoint

A Iopoint é uma startup brasileira que se dedica ao desenvolvimento de soluções digitais inovadoras para diversos mercados. A empresa oferece solução de controle de ponto 100% antifraude, através de aplicativo, utilizando funções de reconhecimento facial e registro com tecnologia GPS, garantindo maior eficiência e segurança. A empresa agregou ao seu portfólio recentemente uma operadora de telefonia móvel com sinal em todos os municípios brasileiros.

Investimento Inicial: R$ 70.000 (inclui taxa de franquia, equipamentos e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 50.000,00

Prazo Estimado de Retorno: 18 meses

Dot Bank

Banco digital voltado para empresas que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos. A plataforma conta com um portfólio de produtos que atendem empresas de pequeno e médio porte do comércio e varejo, como aquelas com alto volume de emissão de boletos bancários. A marca atua com o modelo home office, sem a necessidade de funcionários e se destaca ao ser o primeiro banco digital a operar como franquia no Brasil.

Investimento inicial: entre R$ 2.320 a R$ 7 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação dos equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo estimado de retorno: 03 a 12 meses

Gigatron Franchising

A marca se destaca pela inovação de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP - impulsionou a entrada da marca no franchising. Ela oferece os modelos Plano Habitacional, Cloud e Software Premium que pode ser atuado home office, sem funcionários, apenas o franqueado

Investimento inicial: a partir de R$ 2.500 (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: entre R$ 5 mil a R$ 9.400

Prazo estimado de retorno: 1 a 12 meses

AF Crédito Soluções Financeiras

A franquia tem atuação no mercado de seguros e créditos com a possibilidade de ganhos imediatos. A marca atua com três modelos de negócios: home office, loja física, além de oferecer o modelo totem, um sistema de autocontratação de crédito consignado para aposentados, pensionistas, funcionário público e adiantamento de FGTS que não necessita de funcionário.

Investimento inicial: R$ 24 mil no modelo home office (inclui taxa de franquia e o capital de giro)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 8 mil

Prazo estimado de retorno: 2 a 6 meses

Descomplique Assessoria Locatária

Com o intuito de orientar as pessoas que moram de aluguel a solucionar e evitar problemas que surgem no final de uma locação. A Descomplique Assessoria Locatária procura fazer parte da vida de seus clientes, se colocando no lugar de cada um deles para que se sintam totalmente seguros ao confiar a devolução de suas casas às imobiliárias.

Investimento Inicial: R$40.000 (Incluso taxa de franquia, celular, notebook e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$60.000

Prazo Estimado de Retorno: 8 a 15 meses

Balcão Urbano

Balcão Urbano é uma franqueadora com marcas próprias de vários segmentos e que para a indústria e varejo, desenvolve novos canais de vendas e serviços através das vending machines personalizadas.

Investimento inicial: R$ 75 mil a partir de 3 unidades (inclui taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$5 mil

Prazo Estimado de Retorno: 24 a 36 meses

Mundo Verde

O Mundo Verde é a maior rede especializada em produtos naturais e orgânicos da América Latina. Neste ano, a companhia completa 36 anos de atuação no segmento saudável, com presença em mais de 500 pdv’s, entre unidades físicas e presença em grandes redes de farmácias e paradas de estrada, em todo o país. A companhia conta com o novo formato de microfranquia (R$ 30 mil).