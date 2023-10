10 franquias baratas de educação a partir de R$ 9.000 para empreender no setor

Nos últimos anos, os empreendedores brasileiros tem se interessado mais por negócios no setor de educação. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de educação cresceu 14,8% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior.

No entanto, muitos aspirantes a empreendedores, como profissionais da área da educação, se deparam com o desafio de ingressar nesse mercado altamente promissor, mas também extremamente competitivo, de forma acessível. É nesse contexto que as microfranquias educacionais ganham destaque.

As chamadas microfranquias têm conquistado espaço notável no mercado brasileiro, oferecendo oportunidades de negócios com investimentos iniciais mais baixos do que as tradicionais franquias de ensino.

Outra pesquisa da ABF revela que esse modelo de negócio está em crescimento constante no Brasil. O levantamento de junho revelou um aumento de 37% no total de redes associadas, passando de 450 para 604, um crescimento de 7% a mais em relação a 2021.

A seguir, confira algumas opções de franquias de educação para quem quer empreender e ter o próprio negócio no setor:

Ultra Cursos

A Ultra Cursos, rede de ensino profissionalizante, atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade. A marca, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 24 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão, oferece 4 modelos de negócios nos formatos, home based, polo e loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 125 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 65 mil

Prazo de retorno de Investimento: de 8 a 20 meses

The Kids Club

O The Kids Club é uma rede de microfranquias criada na Inglaterra e presente no Brasil há 29 anos, especializada no ensino de inglês para crianças dos 18 meses aos 12 anos. Além do método exclusivo, a rede oferece certificação internacional e intercâmbio na Inglaterra para os alunos. Os franqueados podem operar com unidade física ou em formato home-based.

Investimento inicial: R$ 23.500 (inclui taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13,2 mil

Prazo de retorno de Investimento: de 12 a 24 meses

Peixinho Feliz

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Peixinho Feliz é a primeira franquia especialista em educação infantil do Brasil e possui uma metodologia de ensino exclusiva, baseada nos princípios da neurociência. A marca tem como pilares a alfabetização financeira, a educação ambiental e a formação social e humana, e atende crianças entre 4 meses e 6 anos.

Investimento inicial: A partir de R$220 mil (inclusa taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$50 mil

Prazo de retorno: até 18 meses

SUPERA

O SUPERA é uma rede de franquias de ginástica para o cérebro ou estimulação cognitiva que atua no mercado há 17 anos e tem mais de 260 franquias no Brasil. Em 2023 contabiliza mais de 200 mil pessoas em suas escolas. O Método possui respaldo na neurociência e atende todas as faixas etárias com estímulos que envolvem novidade, variedade e grau de desafio crescente. O curso completo tem duração de 18 meses, mas é possível estender este período na escola. As aulas acontecem uma vez por semana com duração de duas horas.

Investimento inicial: R$ 89, 5 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

SuperGeeks

Fundada em 2014, a SuperGeeks é a primeira, maior e melhor escola de programação e robótica para crianças e adolescentes do Brasil. Seu objetivo é ensinar ciência da computação e tecnologia de maneira divertida e criativa, como meio para desenvolver diversas competências essenciais para o futuro. Com mais de 74 unidades em todo o Brasil e presença em diversas escolas, a rede é referência neste mercado.

Investimento inicial valor: a partir de R$9 mil (incluso a taxa de instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$20 mil

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos)

O Cebrac é um hub com mais de 80 unidades, que tem como missão desenvolver o potencial das pessoas e desenvolver profissionais para atuar no mercado de trabalho. Desde 1995, a empresa tem sido responsável por formar profissionais para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo. É a rede de ensino mais premiada do Brasil e conta com franquias espalhadas por todo o país.

Investimento inicial: R$ 245 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno do investimento: 24 meses

Via Certa Educação Profissional

A Via Certa Educação Profissional é uma rede de franquias com atuação no mercado de cursos profissionalizantes. Com uma metodologia Flex, promovendo aulas individualizadas e vivenciais, a marca possui uma grade com mais de 40 cursos de diversos segmentos voltados para estudantes e adultos com idade ilimitada. Atualmente são mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil (incluso taxa de franquia e taxa de instalação)

Faturamento médio mensal: entre R$ 40 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

CNA idiomas

O CNA completa 50 anos no ensino de inglês e espanhol, em 2023. É uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, com cerca de 700 escolas em todo o território nacional. Sua metodologia moderna explora elementos presenciais e a distância, além de inovadores recursos tecnológicos, que inserem o idioma no cotidiano de alunos de todas as idades. A rede oferece o modelo de franquia STUDIO CNA aos professores que desejam empreender no segmento de ensino de idiomas.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (incluindo capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 22 mil (escolas com 100 alunos)

Retorno de investimento: 18 a 36 meses

Ginástica do Cérebro

É uma rede de cursos de estimulação cognitiva por meio de atividades como o soroban (instrumento lógico-matemático de origem oriental), jogos e desafios que estimulam a memória e o raciocínio lógico, entre outras capacidades. O franqueado atua como gestor da unidade, sendo que é fundamental haver uma pessoa responsável pelo comercial e, sendo ele o instrutor pedagógico, necessitará de um gestor. A empresa conta com 21 unidades em 11 estados. A novidade fica por conta da não cobrança de royalties por parte da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 92 mil (incluso taxa de franquia)

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 20 mil.

Kumon

Presente em 60 países e com mais de 3.5 milhões de alunos, o Kumon, metodologia que visa incentivar a criança na autonomia dos estudos, se consolida como a maior rede de franquias de educação do Brasil e a terceira no ranking de microfranquias. Hoje conta com mais de 175 mil alunos e mais de 1500 unidades no país. Ao longo de 2023, a expectativa era abrir 95 unidades e alcançar um incremento de 14% no número de matrículas.

Investimento inicial: de R$ 50 mil a R$ 90 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$36 mil (com 120 alunos matriculados)

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

