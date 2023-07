42 franquias baratas a partir de R$ 2.320 com retorno em 12 meses

As franquias têm se mostrado um modelo de negócio cada vez mais atrativo para empreendedores em busca de oportunidades promissoras. A velocidade com que essas franquias possibilitam o retorno do capital aplicado tem despertado o interesse de muitos investidores que buscam uma abordagem eficiente e lucrativa para a gestão de suas empresas.

Muitas pessoas investem neste mercado esperando resultados rápidos, mas nem todas as franquias possuem esse perfil. Para ter o retorno do investimento em até 12 meses, é indicado investir em franquias com formato mais enxuto e geralmente com um custo de implementação mais baixo.

Confira, a seguir, algumas redes de franquias com retorno do investimento em até 12 meses:

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home-based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: De 6 a 12 meses

Help Multas

Fundada em 2016, a Help Multas é uma rede de franquias especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH. Focada em otimizar o processo de realização de recursos e garantindo soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços. Atualmente são 51 unidades vendidas.

Investimento inicial: a partir de R$ 92.900,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno do investimento: de 6 a 12 meses

Mr. Fit

Pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: R$ 4.520,00 para o modelo home-based (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 2 a 20 mil

Prazo de retorno do investimento: de 4 a 12 meses

CredFácil

Criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente o grupo possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial: R$ 19.997,00 para modelo home-based (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno do investimento: De 6 a 8 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico que oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com 330 operações, sendo três nos Estados Unidos e uma na Espanha com a bandeira de Best Shape.

Investimento inicial: R$ 121.500,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno do investimento: De 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo, fundada no ano de 2020, no município de Balneário Camboriú (SC), com a proposta de levar praticidade, qualidade e segurança. A operação funciona em complexos residenciais e comerciais durante 24 horas por dia, sete dias por semana. Como potencializador de fidelização, explora um novo conceito: o mercado de superproximidade, que aposta no protagonismo do consumidor e no investimento constante em tecnologias de ponta para oferecer um atendimento cada vez mais assertivo e personalizado.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno do investimento: de 10 a 18 meses

Botocenter

Franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, nasceu em 2019 na cidade de Recife com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C. Atualmente a rede está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Paraná, Pará, Pernambuco e no Distrito Federal.

Investimento inicial: a partir de R$ 97 mil modelo Store in Store (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil para o modelo Store in Store

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

SPA Express

De origem paraibana, a microfranquia home-based de saúde, beleza e bem-estar em domicílio se tornou uma das maiores do país com mais de 50 operações. O SPA Express foi criado em 2011 pela jovem empreendedora Luciana Piquet e passou a se expandir pelo franchising em 2014. Em 2022, a rede faturou R$ 8,3 milhões e para 2023 a previsão é alcançar R$ 10 milhões.

Investimento inicial total: a partir de R$ 46.255,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo estimado para o retorno: 10 e 14 meses

Yes! Cosmetics

Desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, a Yes! Cosmetics entrou no franchising e já tem mais de 100 unidades franqueadas em todo o Brasil.

Investimento inicial total: a partir de R$ 70 mil para o modelo cápsula (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo estimado para o retorno: entre 10 e 15 meses

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há mais de 9 anos, com 53 unidades – sendo 50 franquias e 3 unidades próprias pelo Brasil, que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores.

Investimento inicial: a partir de R$ 23.790,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 17.196,47

Prazo de retorno: 4 a 6 meses

Mapa da Mina

Fundada em 1995 pelo casal Elisangela Machado e Jamil Machado, no município de Duque de Caxias (RJ), é hoje uma rede brasileira com destaque na fabricação e venda especializada de semijoias. No franchising desde 2012, possui três modelos de negócio: loja , quiosque e o express. Conta com mais de 40 operações e 500 revendedores.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil modelo express (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mikro Market

Raphael Pinho e Bernardo Pater são os co-fundadores da Mikro Market, uma marca de mercado de conveniência em condomínios, com previsão de 100 unidades até o começo do próximo ano . A rede foi lançada em janeiro de 2021.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: aproximadamente 12 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.9 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Mary Help

Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento, a Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas quase 9 mil diaristas ativas e preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura, seja por meio de aplicativo próprio, pelo site, WhatsApp ou telefone.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua abordagem única de colocar materiais promocionais em embalagens de pão oferece às empresas uma maneira eficaz e econômica de alcançar o seu público-alvo. Com uma rede crescente de franqueados, a Marketing Bag continua a revolucionar a indústria publicitária no Brasil.

Investimento inicial: R$ 6.990,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Multifilmes

Rede de franquia referência em aplicação de películas automotivas e residenciais de alta performance. No franchising desde 2017, com mais de 35 unidades, em 18 estados do país e no exterior, sendo uma própria, em Ribeirão Preto (SP). A rede oferece aos empreendedores três tipos de modelos de negócios: Multi, Store in Store e Home Office. Alternativas criadas para relacionar a disposição do investidor e as tendências de mercado em alta na atualidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 92.990,00 modelo Multi (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil a R$ 180 mil

Prazo de retorno: De 9 a 12 meses

Sóbrancelhas

Rede de estética facial, conta com mais de 130 unidades espalhadas em 3 países da América Latina (Brasil, Argentina e Bolívia), com inauguração marcada na Europa no 2º semestre de 2023. A marca foi pioneira nos serviços voltados para o olhar e beleza do rosto com o mercado de quiosques. A rede possui os seguintes serviços: Extensão de cílios, aplicação de henna, design de sobrancelhas e visagismo, micropigmentação, limpeza de pele, depilação egípcia e outros.

Investimento inicial: R$123 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Ice Cream Roll

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll é a maior franqueadora de sorvete na chapa do mundo. Atualmente, conta com 64 unidades distribuídas em 18 estados do Brasil + DF, tendo um cardápio com mais de 1,4 mil combinações possíveis de sabores, a Ice Cream Roll também investe muito em produtos sazonais tendo trazido recentemente o Gelato e o Gelato no Palito que pode ser personalizado na hora ao gosto do cliente. A previsão de faturamento da marca para 2023 é de R$ 35 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil para o modelo quiosque compacto (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Prazo de retorno: 12 meses

ActionRH

Há 13 anos no mercado, a ActionRH é uma franquia especializada em consultoria, assessoria, seleção e recrutamento. A rede atua com empresas de pequeno, médio e grande porte, oferecendo soluções estratégicas na gestão de pessoas, com ações específicas para cada empresa, a fim de auxiliá-las a atingir os seus objetivos.

Investimento inicial: R$ 129 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: 80 mil

Prazo de retorno: 8 meses

Reino Rural Franchising

A Reino Rural Franchising chegou ao mercado em 2014 oferecendo uma linha de produtos agropecuários (suplemento nutricional animal e fertilizantes) de alta qualidade visando o aumento da eficiência e da lucratividade do produtor rural. Em 2021 a marca se lançou no mercado de franquias para capilarizar a expansão em todo o Brasil, com modelo de negócio exclusivamente home office.

Investimento inicial: R$ 45.990,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 57.700

Prazo de retorno: de 4 a 6 meses

AF Crédito Soluções Financeiras

A AF Crédito Soluções Financeiras nasceu em 2013, na cidade de São José do Rio Preto (SP) e entrou para o mercado de franchising em 2019, com atuação no mercado de seguros e créditos com a possibilidade de ganhos imediatos. A marca atua com três modelos de negócios: home office, loja física e o modelo totem.

Investimento inicial: a partir de R$ 24 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 8 mil a R$ 40 mil

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

Gigatron Franchising

A Gigatron Franchising é referência em softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP impulsionou a entrada da marca no franchising em 2012, com três modelos de negócios: Plano Habitacional, Cloud, e Software Premium.

Investimento inicial: a partir de R$ 2.500,00 no plano habitacional (incluso a taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 5 mil no plano habitacional

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

Dot Bank

O Dot Bank é um banco digital voltado para empresas que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos. Além desses serviços, a plataforma conta com um portfólio de produtos que atendem empresas de pequeno e médio porte do comércio e varejo, como aquelas com alto volume de emissão de boletos bancários.

Investimento inicial: a partir de R$ 2.320,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Touti

A Touti nasceu em 2014 em Pernambuco, e se inspira na beleza de Paris para criar sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão com mais de 570 unidades no Brasil. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 12 mil no modelo quiosque smart (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil no modelo quiosque smart

Prazo de retorno: de 5 a 10 meses

Maria Gasolina

Franquia de minimercado autônomo gourmet para condomínios empresariais e residenciais, com 100 unidades em operação. A marca oferece 1.200 produtos em suas lojas com diferenciais importantes: a instalação da franquia permite que ela se torne um centro de convivência para o cliente, já que oferece wi-fi, bebidas quentes e geladas (a marca tem parceria exclusiva com máquinas profissionais Nespresso) e até fornos e micro-ondas para refeições no local.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: em média R$ 40 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Foccus Cegonhas

Primeira franquia especializada no transporte de carros e motocicletas do Brasil. Ao adquirir uma franquia do modelo base da Foccus, o franqueado fica responsável pelo apoio logístico, contribuindo com vistoria, armazenamento de veículo e prestadores de guincho. Além de tudo, a rede oferece a alternativa de motoristas de caminhões-cegonha se cadastrarem na plataforma da Foccus Cegonhas que soma 1.500 motoristas cadastrados. Presente em cinco estados do território nacional, com um faturamento anual de R$ 2,5 milhões, a previsão é ultrapassar os R$ 3,5 até o final de 2023.

Investimento inicial: R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: entre 6 a 8 meses

Vai Voando

É uma rede de agências de viagem e a primeira empresa focada no público das favelas e das periferias brasileiras. No sistema não existe burocracia, não há necessidade de apresentar comprovação de renda, fiador ou consultas ao SPC e Serasa. A pessoa pode esquecer toda a dor de cabeça de um financiamento. A rede oferece o serviço de viagens pré-programadas, o cliente pode pagar parcelas no boleto divididos até a data de sua viagem, ou se preferir pode utilizar o cartão de crédito em até 10 vezes. E se a pessoa é um empreendedor e mora em uma favela, oferecem a oportunidade de investir em uma das franquias mais baratas do mercado.

Investimento inicial: a partir de R$ 15 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 40 a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 8 meses

Crepefy

A Crepefy nasceu em 2022 na cidade de São Paulo, se tornando uma marca especializada no modelo europeu de crepe francês. Ela é a única creperia que consegue dar experiência de marca em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos. Em 2023 entrou para o franchising com dois modelos de negócios: loja de rua e quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: a partir de 9 meses

Ice Creamy Sorvetes

Produz e distribui sorvetes 100% artesanais feitos com matérias-primas importadas, rico em fibras e vitaminas, menos gordura e 50% menos açúcar. Fundada em 2014, em Catanduva (SP), pelo chef e mestre sorveteiro, Émmerson Serandin, possui, atualmente, 80 unidades pelo Brasil.

Investimento inicial: R$ 59.900,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25,9 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Get Energy

A Get Energy é uma franquia de máquinas de carregamento, em que power banks são disponibilizados aos usuários de estabelecimentos por todo o Brasil. Com funcionamento simples, por meio do aplicativo, o usuário desbloqueia um power bank para uso, sendo a primeira hora grátis, o usuário pode devolver em qualquer máquina da franquia, isso tudo controlado por aplicativo.

Investimento Inicial: R$ 11.900,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento Médio Mensal: R$ 3 mil a R$ 9 mil

Prazo de Retorno do Investimento: 4 a 8 meses

Acquazero Estética Automotiva

Uma rede mineira especializada em limpeza ecológica e faz parte da holding Encontre Sua Franquia. É a maior rede brasileira do segmento e oferece mais de 20 tipos de serviços automotivos. Além de contar com a limpeza, higienização e impermeabilização de estofados residenciais e limpeza para embarcações e carro-forte. A Acquazero possui modelo de negócio Delivery e loja física.

Investimento inicial: a partir de R$ 25.600,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 12 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Seguro Corretora

A franquia atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% on-line diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$ 14.900.00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

É Seguro Pay

É uma rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.

Investimento inicial: R$12.900,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Doutor Sofá

A rede especializada em limpeza de estofados em geral teve origem em Joinville, Santa Catarina. Atualmente, ela possui mais de 280 unidades em operação, espalhadas por 25 estados brasileiros e o Distrito Federal. Além disso, a empresa está em processo de expansão internacional, com presença na Espanha, Estados Unidos, Portugal e Uruguai, e em breve iniciará suas operações na Inglaterra.

Investimento inicial: a partir de R$ 32 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Embracon

Uma das maiores administradoras de consórcios do Brasil – inaugurou em janeiro de 2023 a primeira unidade da franquia do setor. Até o momento possui franquias operando em Sertãozinho (SP), Cabedelo (PB), Belo Horizonte (MG), Vila Velha (ES), Sumaré (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Maringá (PR). A expectativa é, a partir de 2024 vender 100 unidades. No ano passado, a empresa cresceu 26%, alcançando um faturamento de R$ 7,8 bilhões.

Investimento inicial: R$ 100 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 3 milhões

Prazo de retorno: máximo 9 meses

Torky

A franquia de reparo de instrumentos musicais de corda tem um modelo de negócio chamado Case Torky, que nada mais é que uma mala reparadora, que comporta 50 ferramentas para a realização de cerca de 70 serviços, como regulagem, troca de trastes e captadores, limpeza, blindagem e revisão elétrica. Após passar por um treinamento intensivo, o franqueado realiza o trabalho diretamente indo ao cliente.

Investimento inicial: R$ 18.800,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 8 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Mundo Verde

O Mundo Verde é a maior rede especializada em produtos naturais e orgânicos da América Latina. Neste ano, a companhia completa 36 anos de atuação no segmento saudável, com presença em mais de 500 pdv’s, entre unidades físicas e presença em grandes redes de farmácias e paradas de estrada, em todo o país.

Investimento inicial: R$ 30 mil (não inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

CaKech

Rede de franquias que traz modelo inovador de 'padaria sem padeiro', na qual, os franqueados recebem todos os produtos prontos de um amplo portfólio de itens gourmet como os pães de fermentação natural produzidos por Rogério Shimura (maior padeiro do mundo) e doces com receitas inspiradas na renomada escola Lenotre de Paris. A rede oferece o modelo de negócio chamado Empório Tuc Tuc, um ‘mini carro’ com compartimento adequado para transportar os pães, doces e demais produtos da marca. Além do empório, a marca também oferece outros modelos de franquia como o Delivery, Quiosque, Loja de Rua e Loja em Shopping.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Touareg

É uma corretora de seguros e a primeira franqueadora do setor sediada no Nordeste. A corretora foi recentemente adquirida pela REAG Investimentos, grupo financeiro independente. A corretora tem uma projeção de vendas de R$ 50 milhões em seguros vendidos até o final de 2023 e planeja dobrar esse valor no próximo ano. Além disso, a empresa visa expandir para pelo menos 600 unidades franqueadas.

Investimento inicial: R$ 40 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Tratabem

Para não oferecer riscos à saúde dos usuários, a água da piscina deve ser limpa de

forma adequada. Criada em 2012, a Tratabem, marca da Rede iGUi, é a única em seu ramo de atuação diretamente ligada a uma fabricante de piscinas. Atuando no sistema de microfranquia, oferece exclusivamente aos clientes do Brasil, um atendimento 360, com uma pós-venda eficiente que inclui tratamento, manutenção e cuidados para todos os tipos de piscinas, fontes, espelhos d’água, banheiras de hidromassagem e ofurôs.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

TZ Viagens

Rede de agência de viagens e intercâmbio, física e online, multiserviços e multimarca. É a única que combina a oferta de produtos e serviços de uma operadora turística própria com os principais fornecedores do mercado, para garantir o mais completo portfólio de produtos e serviços turísticos, com a melhor relação custo/benefício do mercado, não somente pela qualidade, mas também nos melhores preços ao consumidor, incluindo a internet.

Investimento inicial: R$ 9.500,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Limpeza com Zelo

A franquia é home based (mas na verdade trabalha dentro do cliente da limpeza). A limpeza com Zelo tem ajudado milhares de pessoas a construir negócios de limpeza residencial usando a marca, processo e o sistema de desinfecção Limpo & Seguro. Nosso treinamento abrangente e certificações, permitiram que os proprietários da Limpeza com Zelo removessem o máximo de sujeira e germes das residências de seus clientes da maneira mais eficiente possível.