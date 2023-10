Dia do Empreendedor: 22 franquias baratas a partir de R$ 4.520 para quem está começando

Nesta quarta-feira, 05 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (MPE), também conhecido como Dia do Empreendedor. A data visa valorizar as companhias que hoje representam 30% do PIB brasileiro e que são responsáveis por cerca de 70% das contratações formais no país, de acordo com os dados do Caged.

Uma opção atraente para quem busca empreender no mundo do franchising são as microfranquias, que exigem um investimento inicial de até R$135 mil.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), esse modelo de negócio está em crescimento constante no Brasil. O levantamento de junho revelou um aumento de 37% no total de redes associadas, passando de 450 para 604, um crescimento de 7% a mais em relação a 2021.

Para celebrar o Dia do Empreendedor, a EXAME separou 22 microfranquias para quem deseja começar a empreender e ter o próprio negócio:

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.520

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 20 mil

Retorno previsto do investimento: de 4 a 8 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 24 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade.

Investimento: a partir de R$ 14,5 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: a partir de R$ 15 mil

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente o grupo possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil. A marca conta com modelos de negócio no formato home-based e loja.

Investimento: a partir de R$ 19,997 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: a partir de R$ 130 mil

Prazo de retorno: de 6 a 18 meses

300C Consultoria & Educação

Braço da 300 Franchising Group, a maior holding de aceleração de empresas do país. Consultoria brasileira de formatação de franquias a qual seu maior viés é voltado para capacitação e educação de empresários.

Investimento: R$ 30 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 13.200

Prazo de retorno: 9 meses

Padrão Enfermagem

Rede responsável pelo agenciamento de profissionais para uma série de serviços primordiais aos pacientes, tais como: Acompanhamento hospitalar, Serviços de enfermagem, Cuidador de idosos e Cuidador infantil. Todos os profissionais são preparados e habilitados para atender com segurança e qualidade a clientes em ambiente domiciliar, hospitalar e empresarial

Investimento: a partir de R$ 33.500

Faturamento mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento: a partir de R$40 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: entre R$65 e R$110 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 470 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento: a partir de R$ 43.500 (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 14 meses

CleanNew

Criada em 2014, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento: a partir de R$ 59.900

Faturamento mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento: a partir de R$ 42 mil (incluso a taxa de franquia e instalação)

Faturamento mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, pertencente ao grupo Impettus, holding que também detém as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito. No modelo Vending Machine, o franqueado pode vender os espetos da marca congelados a partir da instalação da máquina em diferentes locais como condomínios e clubes.

Investimento: a partir de R$ 35 mil por máquina (são necessárias 3 máquinas para a implantação do projeto)

Faturamento mensal: R$ 8 mil por máquina

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Help Multas

Fundada em 2016, a Help Multas é uma rede de franquias especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH. Focada em otimizar o processo de realização de recursos e garantindo soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços. Atualmente são 51 unidades em operação espalhadas pelo país.

Investimento: a partir de R$ 92.900,00 (Incluso taxa de franquia, royalties e capital de giro)

Faturamento mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede de mercados autônomos que opera dentro de condomínios comerciais e residenciais, proporcionando conforto e segurança para os consumidores por meio de lojas que operam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Atualmente, possui mais de 2 mil unidades em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Investimento: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Borda e Lenha

Com 26 unidades operando em 7 estados, a Borda e Lenha é a primeira rede fast-pizza do Brasil e tem como objetivo personalizar a experiência do cliente, com qualidade, sabor e preço acessível. Em seu cardápio, a rede oferece pizzas feitas com massa artesanal e permite a seleção de sabores pelo próprio consumidor, que pode montar a pizza a partir de mais de 25 opções de toppings.

Investimento: R$ 115 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento mensal: R$ 45 mil a R$ 250 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Total Clean

Fundada em 2016, a Total Clean é uma rede referência em limpeza de estofados, atua com limpeza e higienização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, impermeabilização de sofás, limpeza e hidratação de couro, limpeza de carrinho e bebê conforto, limpeza interna de embarcações e limpeza interna de aeronaves. Em 2017 passou a operar através do sistema de franquias, o modelo Home Based, permitiu uma expansão de 141 unidades por todo Brasil.

Investimento: A partir de R$ 29 mil (incluso equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

OdontoCompany

A OdontoCompany é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2000 unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros. Há mais de 30 anos no mercado e mais de 10 no franchising, a rede integra a SMZTO Holding de Franquias, que congrega outras importantes empresas dos mais diversos segmentos. É reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento: a partir de R$ 120 mil

Faturamento mensal: R$ 68 mil

Prazo de retorno: de 16 a 20 meses

Bendito

Franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, que pertence ao grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino. A rede conta com receitas exclusivas e ingredientes especiais e atua também no modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito.

Investimento: R$ 70 mil

Faturamento mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Yes! Cosmetics

Há mais de 20 anos, a rede 100% vegana de cosméticos com preços acessíveis, atua no segmento da beleza com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato.

Investimento: a partir de R$ 70 mil no modelo cápsula (inclui taxa de franquia, estoque, equipamentos e sistema e frete)

Faturamento mensal: entre R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: entre 10 a 15 meses

The Kids Club

O The Kids Club é uma rede de microfranquias criada na Inglaterra e presente no Brasil há 29 anos, especializada no ensino de inglês para crianças dos 18 meses aos 12 anos. Além do método exclusivo, a rede oferece certificação internacional e intercâmbio na Inglaterra para os alunos. Os franqueados podem operar com unidade física ou em formato home-based.

Investimento: a partir de R$23,5 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 13,2 mil

Prazo de retorno:de 12 a 24 meses

Ecoville

Fundada em 2007, a Ecoville é atualmente a maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil. Com mais de 250 operações pelo país, a marca se posiciona como uma especialista em limpeza, comercializando um mix com mais de 800 SKu’s entre produtos de limpeza, acessórios e equipamentos para limpeza residencial e profissional de alta qualidade.

Investimento: R$ 109 mil

Faturamento mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 10 a 12 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente conta com mais de 100 franquias vendidas em 21 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial total: R$4.900

Faturamento mensal: R$5 mil a R$12 mil

Previsão de retorno: 2 a 4 meses

Ecos Energia Solar Fotovoltaica

A Ecos Energia Solar Fotovoltaica é uma franquia de energia solar que oferece os serviços de instalação de projetos solares em residência, empresa ou fazenda, manutenções de usinas solares e monitoramento de desempenho. Em todo Brasil, conta com mais de 160 franquias.

Investimento inicial : R$ 22,4 mil (inclui capital para instalação, de giro e taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 1 a 6 meses

Perto Pet

A Perto Pet é uma franquia especializada em banho e tosa, que tem como princípio estar perto do tutor, oferecendo uma operação ágil em unidades compactas, de fácil instalação em condomínios, postos de gasolina e galerias. Uma das novidades da rede é o banho afetivo, em que o próprio dono pode lavar o pet usando a estrutura da franquia; e a agenda compartilhada, para profissionais do ramo utilizarem o espaço após avaliação prévia da franquia. Oferece os modelos de negócio container, loja e pet móvel.