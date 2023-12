Programa do Sebrae vai investir R$ 400 milhões em inovação para pequenos negócios

O Sebrae deve investir, em 2024, cerca de R$ 400 milhões para levar inovação e soluções tecnológicas que vão fortalecer a atividade de micro e pequenas empresas brasileiras. Em um cenário de neoindustrialização, o portfólio de serviços do programa apresenta novidades como aplicação de Inteligência Artificial (IA), implementação de boas práticas ESG, acessibilidade no atendimento, entre outros.

Os recursos contemplam pelo menos 70 mil negócios com foco em novas demandas de mercado, que terão acesso a uma rede de prestadores de serviços tecnológicos, de acordo com a necessidade apresentada, e subsídios que chegam a até 90% do valor das consultorias. A nova fase do Sebraetec marca o vigésimo ano do programa, com atualizações segundo as demandas do mercado e resultados concretos.

Os negócios atendidos pelo Sebratec, no ano passado, alcançaram 60% de aumento no faturamento após participação no programa. As empresas avaliadas afirmaram que melhoraram o atendimento (81%) e apresentaram melhorias na qualidade de produtos e serviços (85%). Do total de atendimentos, 78% delas obtiveram retorno do valor investido.

O setor com maior número de demandas no programa é o do agronegócio. Os empreendedores buscam principalmente soluções para melhorar a produtividade no campo, tanto na agricultura quanto na pecuária, como também para realizar o melhoramento genético do rebanho, com uso de recursos de inseminação artificial (IATV) e fertilização in vitro (FIV).

Falando para os Agentes Locais de Inovação, em evento que celebrou os 15 anos do programa ALI e 20 anos do Sebraetec, o presidente do Sebrae, Décio Lima, os definiu como imprescindíveis para a transformação que precisa acontecer nos territórios brasileiros. “Vocês conseguem transformar a vida das pessoas, trazendo renda e esperança para que elas não desistam de construir um caminho de felicidade e dignidade”, ressaltou.

Lima também projetou um alcance ainda maior das iniciativas nos próximos anos.

"Seremos o país mais criativo no campo das startups, da inteligência artificial e vamos ajudar a revolucionar a economia global. Precisamos lembrar que o ALI e o Sebraetec são ferramentas para que nesse mundo sustentável e inovador haja inclusão social. Não podemos mais conviver com um mundo em que milhões de pessoas passam fome", diz Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional.

Em 2023, o Sebraetec alcançou 80% dos municípios brasileiros, com destaque para pequenos municípios do norte e nordeste. O gerente de Inovação do Sebrae Nacional, Paulo Renato Cabral, destaca que o programa realiza um trabalho invisível por todo o país, mas que tem impactado os negócios e transformado vidas.

“Quando nós unimos o programa Agentes Locais de Inovação (ALI) com o Sebraetec, possivelmente nós estamos falando do maior programa de extensionismo tecnológico do mundo porque eles vão até as empresas e fazem a transformação acontecer”, afirmou.

O gestor nacional do Sebraetec, Arthur Carneiro, destaca que o programa tem evoluído ao longo dos anos para atender às principais necessidades dos pequenos negócios. Desse modo, o portfólio de serviços será ampliado para disponibilizar novas soluções.

“Estamos estruturando serviços que ofereçam mais digitalização às MPE de forma escalável, a partir do uso de ferramentas tecnológicas que contam com IA, como geolocalização. Na área da sustentabilidade, vamos oferecer serviço que faz inventário de ativos que podem ser recompensados pelas empresas. No caso da acessibilidade, disponibilizamos consultorias para que as empresas adaptem seus ambientes para atender clientes com qualquer tipo de necessidade especial”, explicou.

Somente nos últimos quatro anos, foram destinados cerca de R$ 1 bilhão, com impacto em aproximadamente 190 mil micro e pequenas empresas (MPE). Em média, cerca de 50 mil MPE foram atendidas por ano. Os investimentos totais, somente no período entre 2014 e 2022, superam R$ 2,3 bilhões em serviços tecnológicos e R$ 1,9 bilhão em aporte de recursos do Sistema Sebrae.